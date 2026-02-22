Live Radio
Olympic Men’s Hockey Glance

The Associated Press

February 22, 2026, 11:04 AM

Group A

Group B

Group C

Wednesday, February 11

Slovakia 4, Finland 1

Sweden 5, Italy 2

Thursday, February 12

Switzerland 4, France 0

Canada 5, Czech Republic 0

Germany 3, Denmark 1

United States 5, Latvia 1

Friday, February 13

Finland 4, Sweden 1

Slovakia 3, Italy 2

Czech Republic 6, France 3

Canada 5, Switzerland 1

Saturday, February 14

Latvia 4, Germany 3

Sweden 5, Slovakia 3

Finland 11, Italy 0

United States 6, Denmark 3

Sunday, February 15

Switzerland 4, Czech Republic 3, OT

Canada 10, France 2

Denmark 4, Latvia 2

United States 5, Germany 1

Tuesday, February 17

Qualifiers

Germany 5, France 1

Switzerland 3, Italy 0

Czech Republic 3, Denmark 2

Sweden 5, Latvia 1

Wednesday, February 18

Quarterfinals

Slovakia 6, Germany 2

Canada 4, Czech Republic 3, OT

Finland 3, Switzerland 2, OT

United States 2, Sweden 1, OT

Friday, February 20

Semifinals

Canada 3, Finland 2

United States 6, Slovakia 2

Saturday

, February 21

Final

Bronze Medal Game, Finland 6, Slovakia 1

Sunday, February 22

Final

Gold Medal Game, United States 2, Canada 1, OT

