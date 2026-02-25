NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (29-0) did not play. Next: vs. Georgetown, Thursday.
No. 2 UCLA (27-1) did not play. Next: at USC, Sunday.
No. 3 South Carolina (27-2) did not play. Next: vs. Missouri, Thursday.
No. 4 Texas (26-3) did not play. Next: vs. No. 23 Georgia, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (25-3) did not play. Next: vs. No. 24 Alabama, Thursday.
No. 6 LSU (24-4) did not play. Next: vs. Tennessee, Thursday.
No. 7 Oklahoma (21-6) did not play. Next: vs. Arkansas, Thursday.
No. 8 Michigan (23-5) beat No. 13 Ohio State 88-86, OT. Next: vs. No. 14 Maryland, Saturday.
No. 9 Iowa (22-5) did not play. Next: vs. Illinois, Thursday.
No. 10 Louisville (24-5) did not play. Next: at Georgia Tech, Thursday.
No. 11 TCU (26-4) beat Cincinnati 83-70. Next: vs. No. 18 Baylor, Sunday.
No. 12 Duke (20-7) did not play. Next: vs. Florida State, Thursday.
No. 13 Ohio State (23-6) lost to No. 8 Michigan 88-86, OT. Next: at No. 15 Michigan State, Sunday.
No. 14 Maryland (23-6) beat Northwestern 79-57. Next: at No. 8 Michigan, Saturday.
No. 15 Michigan State (22-6) did not play. Next: vs. No. 13 Ohio State, Sunday.
No. 16 Kentucky (20-8) did not play. Next: at Auburn, Thursday.
No. 17 West Virginia (23-6) beat UCF 74-62. Next: vs. Cincinnati, Sunday.
No. 18 Baylor (24-6) did not play. Next: at No. 11 TCU, Sunday.
No. 19 Ole Miss (21-8) did not play. Next: at Florida, Thursday.
No. 20 Texas Tech (24-6) lost to Kansas 68-59. Next: vs. Arizona State, Sunday.
No. 21 North Carolina (23-6) did not play. Next: at Virginia, Thursday.
No. 22 Minnesota (21-7) did not play. Next: at Illinois, Sunday.
No. 23 Georgia (21-7) did not play. Next: at No. 4 Texas, Thursday.
No. 24 Alabama (21-7) did not play. Next: at No. 5 Vanderbilt, Thursday.
No. 25 Princeton (21-3) did not play. Next: at Dartmouth, Friday.
