Live Radio
Home » Sports » NCAA Women's Basketball Top…

NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

February 25, 2026, 10:28 PM

Wednesday

No. 1 UConn (29-0) did not play. Next: vs. Georgetown, Thursday.

No. 2 UCLA (27-1) did not play. Next: at USC, Sunday.

No. 3 South Carolina (27-2) did not play. Next: vs. Missouri, Thursday.

No. 4 Texas (26-3) did not play. Next: vs. No. 23 Georgia, Thursday.

No. 5 Vanderbilt (25-3) did not play. Next: vs. No. 24 Alabama, Thursday.

No. 6 LSU (24-4) did not play. Next: vs. Tennessee, Thursday.

No. 7 Oklahoma (21-6) did not play. Next: vs. Arkansas, Thursday.

No. 8 Michigan (23-5) beat No. 13 Ohio State 88-86, OT. Next: vs. No. 14 Maryland, Saturday.

No. 9 Iowa (22-5) did not play. Next: vs. Illinois, Thursday.

No. 10 Louisville (24-5) did not play. Next: at Georgia Tech, Thursday.

No. 11 TCU (26-4) beat Cincinnati 83-70. Next: vs. No. 18 Baylor, Sunday.

No. 12 Duke (20-7) did not play. Next: vs. Florida State, Thursday.

No. 13 Ohio State (23-6) lost to No. 8 Michigan 88-86, OT. Next: at No. 15 Michigan State, Sunday.

No. 14 Maryland (23-6) beat Northwestern 79-57. Next: at No. 8 Michigan, Saturday.

No. 15 Michigan State (22-6) did not play. Next: vs. No. 13 Ohio State, Sunday.

No. 16 Kentucky (20-8) did not play. Next: at Auburn, Thursday.

No. 17 West Virginia (23-6) beat UCF 74-62. Next: vs. Cincinnati, Sunday.

No. 18 Baylor (24-6) did not play. Next: at No. 11 TCU, Sunday.

No. 19 Ole Miss (21-8) did not play. Next: at Florida, Thursday.

No. 20 Texas Tech (24-6) lost to Kansas 68-59. Next: vs. Arizona State, Sunday.

No. 21 North Carolina (23-6) did not play. Next: at Virginia, Thursday.

No. 22 Minnesota (21-7) did not play. Next: at Illinois, Sunday.

No. 23 Georgia (21-7) did not play. Next: at No. 4 Texas, Thursday.

No. 24 Alabama (21-7) did not play. Next: at No. 5 Vanderbilt, Thursday.

No. 25 Princeton (21-3) did not play. Next: at Dartmouth, Friday.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up