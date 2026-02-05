NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (24-0) did not play. Next: vs. Butler, Saturday.
No. 2 UCLA (22-1) did not play. Next: at No. 8 Michigan, Sunday.
No. 3 South Carolina (23-2) beat Mississippi State 88-45. Next: vs. No. 19 Tennessee, Sunday.
No. 4 Texas (22-2) beat No. 5 LSU 77-64. Next: vs. No. 16 Kentucky, Monday.
No. 5 LSU (21-3) lost to No. 4 Texas 77-64. Next: at Auburn, Sunday.
No. 6 Louisville (21-4) lost to No. 17 Duke 59-58. Next: at Syracuse, Sunday.
No. 7 Vanderbilt (22-2) beat No. 16 Kentucky 84-83. Next: vs. No. 11 Oklahoma, Monday.
No. 8 Michigan (20-3) did not play. Next: vs. No. 2 UCLA, Sunday.
No. 9 Ohio State (21-3) beat No. 24 Washington 70-60. Next: at Oregon, Sunday.
No. 10 Iowa (18-5) lost to Minnesota 91-85. Next: vs. No. 24 Washington, Wednesday.
No. 11 Oklahoma (17-5) did not play. Next: at No. 7 Vanderbilt, Monday.
No. 12 Michigan State (19-4) did not play. Next: at Penn State, Saturday.
No. 13 Ole Miss (19-5) lost to No. 21 Alabama 64-63. Next: vs. Arkansas, Thursday.
No. 14 TCU (21-3) did not play. Next: at Colorado, Sunday.
No. 15 Baylor (20-4) did not play. Next: vs. Arizona State, Saturday.
No. 16 Kentucky (18-6) lost to No. 7 Vanderbilt 84-83. Next: at No. 4 Texas, Monday.
No. 17 Duke (17-6) beat No. 6 Louisville 59-58. Next: vs. SMU, Sunday.
No. 18 Texas Tech (21-3) did not play. Next: at Houston, Saturday.
No. 19 Tennessee (15-5) beat Georgia 82-77, OT. Next: at No. 3 South Carolina, Sunday.
No. 20 West Virginia (19-5) did not play. Next: vs. Arizona, Saturday.
No. 21 Alabama (20-4) beat No. 13 Ole Miss 64-63. Next: at Texas A&M, Sunday.
No. 22 Maryland (18-6) did not play. Next: at Nebraska, Saturday.
No. 23 Princeton (18-2) did not play. Next: vs. Penn, Friday.
No. 24 Washington (17-6) lost to No. 9 Ohio State 70-60. Next: at Wisconsin, Sunday.
No. 25 North Carolina (19-5) beat Clemson 53-44. Next: at Wake Forest, Sunday.
