NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 Arizona (23-1) lost to No. 9 Kansas 82-78. Next: vs. No. 16 Texas Tech, Saturday.
No. 2 Michigan (22-1) did not play. Next: at Northwestern, Wednesday.
No. 3 Houston (21-2) did not play. Next: at Utah, Tuesday.
No. 4 Duke (21-2) did not play. Next: at Pittsburgh, Tuesday.
No. 5 Iowa State (21-2) did not play. Next: at TCU, Tuesday.
No. 6 UConn (22-2) did not play. Next: at Butler, Wednesday.
No. 7 Nebraska (21-2) did not play. Next: vs. No. 13 Purdue, Tuesday.
No. 8 Illinois (20-4) did not play. Next: vs. Wisconsin, Tuesday.
No. 9 Kansas (19-5) beat No. 1 Arizona 82-78. Next: at No. 5 Iowa State, Saturday.
No. 10 Michigan State (20-4) did not play. Next: at Wisconsin, Friday.
No. 11 North Carolina (19-4) did not play. Next: at Miami (FL), Tuesday.
No. 12 Gonzaga (23-2) did not play. Next: vs. Washington State, Tuesday.
No. 13 Purdue (19-4) did not play. Next: at No. 7 Nebraska, Tuesday.
No. 14 Florida (17-6) did not play. Next: at Georgia, Wednesday.
No. 15 Virginia (20-3) did not play. Next: at Florida State, Tuesday.
No. 16 Texas Tech (17-6) did not play. Next: vs. Colorado, Wednesday.
No. 17 St. John’s (19-5) beat Xavier 87-82, OT. Next: at Providence, Saturday.
No. 18 Saint Louis (23-1) did not play. Next: at Loyola Chicago, Friday.
No. 19 Vanderbilt (19-4) did not play. Next: at Auburn, Tuesday.
No. 20 Clemson (20-4) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Wednesday.
No. 21 Arkansas (17-6) did not play. Next: at LSU, Tuesday.
No. 22 BYU (17-6) did not play. Next: at Baylor, Tuesday.
No. 23 Miami (OH) (24-0) did not play. Next: vs. Ohio, Friday.
No. 24 Louisville (18-6) beat North Carolina State 118-77. Next: at Baylor, Saturday.
No. 25 Kentucky (17-7) did not play. Next: at No. 14 Florida, Saturday.
