Germany 3, Denmark 1

The Associated Press

February 12, 2026, 5:55 PM

First Period_1. Germany, Leon Draisaitl (Frederik Tiffels and Fabio Wagner), 0:23. 2. Denmark, Oscar Moelgaard (Nikolaj Ehlers and Jesper Jensen Aabo), 13:09. Penalties_Lars Eller, Denmark (tripping), 15:30.

Second Period_3. Germany, Tim Stutzle (John Peterka and Wojciech), 24:20. 4. Germany, Tim Stutzle (Leon Draisaitl and Moritz Seider), 30:02. Penalties_Oscar Moelgaard (holding), 29:41.

Third Period_No scoring. No penalties.

Shots on Goal_Germany 5-11-10_26. Denmark 8-16-14_38.

Goalies_Germany, Phillipp Grubauer, Maximilian Franzreb. Denmark, Mads Sogaard, Frederik Andersen.

Referees_Andris Ansons, Latvia, Christoffer Holm, Sweden, Daniel Hynek, Czech Republic, Matt MacPherson, Canada.

