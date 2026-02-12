Germany 3, Denmark 1
First Period_1. Germany, Leon Draisaitl (Frederik Tiffels and Fabio Wagner), 0:23. 2. Denmark, Oscar Moelgaard (Nikolaj Ehlers and Jesper Jensen Aabo), 13:09. Penalties_Lars Eller, Denmark (tripping), 15:30.
Second Period_3. Germany, Tim Stutzle (John Peterka and Wojciech), 24:20. 4. Germany, Tim Stutzle (Leon Draisaitl and Moritz Seider), 30:02. Penalties_Oscar Moelgaard (holding), 29:41.
Third Period_No scoring. No penalties.
Shots on Goal_Germany 5-11-10_26. Denmark 8-16-14_38.
Goalies_Germany, Phillipp Grubauer, Maximilian Franzreb. Denmark, Mads Sogaard, Frederik Andersen.
Referees_Andris Ansons, Latvia, Christoffer Holm, Sweden, Daniel Hynek, Czech Republic, Matt MacPherson, Canada.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.