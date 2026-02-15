Denmark 4, Latvia 2
First Period_1. Denmark, Nick Olesen (Mikkel Aagaard), 0:23. 2. Denmark, Mikkel Aagaard (Nick Olesen and Christian Wejse), 4:54. 3. Denmark, Nikolaj Ehlers (Oliver Bjorkstrand and Markus Lauridsen), 16:28. 4. Latvia, Kristaps Roberts Zile (Janis Jaks and Eduards Tralmaks), 19:44. Penalties— Eduards Tralmaks, Latvia, hooking, 3:02; Malte Setkov, Denmark, holding, 19:44.
Second Period_5. Latvia, Eduards Tralmaks (Kristaps Roberts Zile and Zemgus Girgensons), 26:47. Penalties— Lars Eller, Denmark, hooking, 29:39; Eduards Tralmaks, Latvia, roughing, 32:04; Oliver Lauridsen, Denmark, roughing, 32:04; Sandis Vilmanis, Latvia, hooking, 33:21; Oscar Moelgaard, Denmark, hooking, 34:34; Uvis Janis Balinskis, Latvia, hooking, 37:09.
Third Period_6. Denmark, Nick Olesen (Oliver Lauridsen and Lars Eller), 57:38. Penalties— Phillip Bruggisser, Denmark, cross-checking, 51:53; Martins Dzierkals, Latvia, holding, 51:53.
Shots on Goal_Denmark 7-8-6_21. Latvia 9-12-14_35.
Goalies_Denmark, Frederik Andersen, Frederik Dichow. Latvia, Elvis Merzlikins, Arturs Silovs.
Referees— Eric Furlatt, Canada. Andre Schrader, Germany. David Brisebois, Canada. Jake Davis, United States.
