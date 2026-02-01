Live Radio
Bapco Energies Bahrain Championship Scores

The Associated Press

February 1, 2026, 11:05 AM

Sunday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,347; Par: 72

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Freddy Schott, Germany (585), $392,282 65-67-70-69—271
Calum Hill, Scotland (304), $199,602 67-61-72-71—271
Patrick Reed, United States (304), $199,602 71-67-66-67—271
Daniel Hillier, New Zealand (161), $106,608 66-70-70-66—272
Sergio Garcia, Spain (0), $0 70-66-68-68—272
Ugo Coussaud, France (122), $80,764 67-68-71-67—273
Nacho Elvira, Spain (96), $63,457 69-67-69-69—274
Grant Forrest, Scotland (96), $63,457 71-66-67-70—274
Casey Jarvis, South Africa (68), $44,997 71-65-70-69—275
Nathan Kimsey, England (68), $44,997 72-65-69-69—275
Oliver Lindell, Finland (68), $44,997 67-71-69-68—275
Andrea Pavan, Italy (68), $44,997 69-67-70-69—275
Joshua Berry, England (53), $35,459 70-70-67-69—276
Jonathan Broomhead, South Africa (53), $35,459 72-66-69-69—276
Mikael Lindberg, Sweden (53), $35,459 67-72-66-71—276
Rafa Cabrera Bello, Spain (43), $28,498 70-71-69-67—277
Jorge Campillo, Spain (43), $28,498 68-69-68-72—277
Jens Dantorp, Sweden (43), $28,498 70-71-69-67—277
Hennie Du Plessis, South Africa (43), $28,498 68-69-69-71—277
Alex Fitzpatrick, England (43), $28,498 69-68-71-69—277
Francesco Laporta, Italy (43), $28,498 70-68-71-68—277
Benjamin Schmidt, England (43), $28,498 68-69-68-72—277
Jason Scrivener, Australia (43), $28,498 70-68-68-71—277
Todd Clements, England (34), $22,614 71-69-69-69—278
Martin Couvra, France (34), $22,614 69-69-69-71—278
Julien Guerrier, France (34), $22,614 69-67-72-70—278
Niklas Lemke, Sweden (34), $22,614 66-75-68-69—278
Joost Luiten, Netherlands (34), $22,614 71-65-72-70—278
David Ravetto, France (34), $22,614 70-69-67-72—278
Brandon Stone, South Africa (34), $22,614 68-68-73-69—278
Joel Girrbach, Switzerland (29), $19,153 70-70-67-72—279
Anthony Quayle, Australia (29), $19,153 73-66-68-72—279
Daniel Rodrigues, Portugal (29), $19,153 75-66-69-69—279
Sam Bairstow, England (25), $16,021 70-69-71-70—280
Joe Dean, England (25), $16,021 71-68-69-72—280
Alejandro Del Rey, Spain (25), $16,021 65-71-72-72—280
Andreas Halvorsen, Norway (25), $16,021 72-69-69-70—280
Tobias Jonsson, Sweden (25), $16,021 69-70-72-69—280
JC Ritchie, South Africa (25), $16,021 71-65-72-72—280
Johannes Veerman, United States (25), $16,021 72-68-70-70—280
Manuel Elvira, Spain (21), $12,922 71-69-69-72—281
Frederic Lacroix, France (21), $12,922 70-69-69-73—281
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (21), $12,922 70-71-71-69—281
Matteo Manassero, Italy (21), $12,922 70-70-67-74—281
Richard Sterne, South Africa (21), $12,922 70-70-70-71—281
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (21), $12,922 66-71-70-74—281
Michael Hollick, South Africa (17), $10,384 70-70-69-73—282
Andrew Johnston, England (17), $10,384 67-73-71-71—282
Kota Kaneko, Japan (17), $10,384 70-71-71-70—282
Guido Migliozzi, Italy (17), $10,384 71-70-68-73—282
Jacob Skov Olesen, Denmark (17), $10,384 70-68-71-73—282
Filippo Celli, Italy (15), $8,769 73-68-71-71—283
Jayden Trey Schaper, South Africa (15), $8,769 70-70-67-76—283
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (13), $7,846 71-70-73-70—284
James Morrison, England (13), $7,846 68-72-72-72—284
Dylan Naidoo, South Africa (13), $7,846 71-70-73-70—284
Shubhankar Sharma, India (11), $7,269 66-70-75-74—285
Daniel Young, Scotland (11), $7,269 69-69-71-76—285
Laurie Canter, England (10), $6,807 66-73-72-75—286
Renato Paratore, Italy (10), $6,807 72-68-70-76—286
Junghwan Lee, South Korea (9), $6,346 70-71-72-74—287
Hugo Townsend, Sweden (9), $6,346 70-68-72-77—287
Connor McKinney, Australia (9), $6,000 69-71-75-74—289
Davis Bryant, United States (8), $5,538 72-69-72-77—290
Gregorio De Leo, Italy (8), $5,538 67-74-75-74—290
Darren Fichardt, South Africa (8), $5,538 71-68-76-75—290

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

