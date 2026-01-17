Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

January 17, 2026, 11:30 PM

Saturday, Jan. 17

EAST

Army 63, American 56

Brown 64, Cornell 48

Bucknell 46, Colgate 43

Chicago State 61, Le Moyne 55

Columbia 85, Yale 58

Delaware 76, Liberty 69

Fairfield 76, Manhattan 54

Fairleigh Dickinson 59, LIU 58

Harvard 53, Penn 42

Holy Cross 70, Lafayette 48

Loyola (MD) 56, Boston University 55

Loyola Chicago 53, George Washington 48

Maine 73, New Hampshire 51

Mercyhurst 63, Stonehill 58

Morgan State 61, Delaware State 59

Mount St Marys 71, Canisius 64

NJIT 78, Bryant 65

Princeton 69, Dartmouth 41

Providence 80, Creighton 77

Quinnipiac 59, Marist 47

Rider 64, Sacred Heart 54

Siena 74, Saint Peter’s 47

St. Francis (PA) 74, Central Connecticut 63

UMBC 64, Binghamton 58

UMass 79, Buffalo 67

Vermont 60, Albany 49

Wagner 50, New Haven 45

SOUTH

Alcorn State 66, Texas Southern 51

Central Arkansas 79, North Florida 72

Chattanooga 53, East Tennessee State 41

Coastal Carolina 63, South Alabama 59

East Carolina 81, Temple 65

Eastern Kentucky 90, Bellarmine 46

Florida Gulf Coast 65, Queens 45

Furman 69, Western Carolina 38

Gardner-Webb 52, Charleston Southern 45

Georgia State 79, Appalachian State 57

High Point 68, Longwood 54

Howard 69, North Carolina Central 61

Jackson State 62, Prairie View A&M 43

Jacksonville State 74, Kennesaw State 47

James Madison 67, Georgia Southern 60

Lamar 72, Nicholls State 64

Lipscomb 51, Austin Peay 45

Louisiana Tech 79, Western Kentucky 65

Louisiana-Monroe 102, Louisiana 58

Mercer 76, Samford 67

Mississippi Valley State 64, Bethune-Cookman 55

Morehead State 67, Tennessee Tech 66

Norfolk State 85, South Carolina State 41

North Alabama 83, Jacksonville 79

Old Dominion 84, Marshall 82, OT

Radford 67, Winthrop 65

South Florida 75, Wichita State 53

Southern Indiana 72, Tennessee State 67

Southern University 60, Grambling State 43

Stephen F. Austin 85, New Orleans 63

Tennessee-Martin 73, Lindenwood 70

Tulane 73, UAB 68

Tulsa 64, Charlotte 53

UNC Asheville 64, Presbyterian 53

West Georgia 88, Stetson 76

Wofford 61, UNC Greensboro 59

MIDWEST

Ball State 78, Western Michigan 57

Central Michigan 77, Eastern Michigan 64

Georgetown 63, Marquette 54

Green Bay 76, Milwaukee 61

IUPUI 61, Youngstown State 52

Kansas City 75, St. Thomas 60

Kent State 91, Akron 79

Miami (OH) 51, Bowling Green 49

North Dakota State 76, South Dakota State 68

Northern Kentucky 82, Wright State 56

Ohio 66, Northern Illinois 62

Seton Hall 86, DePaul 77

South Dakota 75, Denver 55

Southeast Missouri State 64, SIU Edwardsville 56

St. John’s 66, Xavier 64

SOUTHWEST

Abilene Christian 82, Southern Utah 54

Arkansas State 81, Southern Miss 71

Arkansas-Pine Bluff 63, Florida A&M 53

Florida International 67, UTEP 59

Houston Christian 65, East Texas A&M 52

Incarnate Word 66, Northwestern State 53

Kansas State 65, Texas Tech 59

McNeese 70, UT Rio Grande Valley 54

Middle Tennessee 68, Sam Houston 67

Oral Roberts 85, Omaha 52

Rice 58, North Texas 54

TCU 78, Arizona 62

Tarleton State 64, Utah Tech 60

Texas A&M-CC 68, Southeastern Louisiana 65

Troy 67, Texas State 63

UT Arlington 59, Utah Valley 47

Utah 71, Houston 61

Western Illinois 75, Little Rock 59

FAR WEST

Arizona State 67, Kansas 51

Baylor 69, BYU 58

Boise State 76, Utah State 60

Cal State Fullerton 83, UC Riverside 71

Colorado State 75, San Jose State 60

Fresno State 54, Nevada 44

Gonzaga 87, San Diego 42

Grand Canyon 75, New Mexico 62

Idaho 95, Weber State 76

Idaho State 66, Eastern Washington 57

Long Beach State 62, Cal State Northridge 61

Loyola Marymount 74, Pacific 54

Montana State 82, Montana 44

New Mexico State 63, Missouri State 56

Northern Arizona 80, Portland State 68

Northern Colorado 68, Sacramento State 46

Oregon State 69, Pepperdine 68

Portland 83, Seattle 57

San Diego State 75, UNLV 66, OT

San Francisco 85, Washington State 72

Santa Clara 68, Saint Mary’s 63

UC Irvine 73, UC Davis 42

UC San Diego 84, Cal State Bakersfield 66

Wyoming 67, Air Force 44

___

