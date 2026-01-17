Women’s College Basketball Scores

Saturday, Jan. 17
EAST
Army 63, American 56
Brown 64, Cornell 48
Bucknell 46, Colgate 43
Chicago State 61, Le Moyne 55
Columbia 85, Yale 58
Delaware 76, Liberty 69
Fairfield 76, Manhattan 54
Fairleigh Dickinson 59, LIU 58
Harvard 53, Penn 42
Holy Cross 70, Lafayette 48
Loyola (MD) 56, Boston University 55
Loyola Chicago 53, George Washington 48
Maine 73, New Hampshire 51
Mercyhurst 63, Stonehill 58
Morgan State 61, Delaware State 59
Mount St Marys 71, Canisius 64
NJIT 78, Bryant 65
Princeton 69, Dartmouth 41
Providence 80, Creighton 77
Quinnipiac 59, Marist 47
Rider 64, Sacred Heart 54
Siena 74, Saint Peter’s 47
St. Francis (PA) 74, Central Connecticut 63
UMBC 64, Binghamton 58
UMass 79, Buffalo 67
Vermont 60, Albany 49
Wagner 50, New Haven 45
SOUTH
Alcorn State 66, Texas Southern 51
Central Arkansas 79, North Florida 72
Chattanooga 53, East Tennessee State 41
Coastal Carolina 63, South Alabama 59
East Carolina 81, Temple 65
Eastern Kentucky 90, Bellarmine 46
Florida Gulf Coast 65, Queens 45
Furman 69, Western Carolina 38
Gardner-Webb 52, Charleston Southern 45
Georgia State 79, Appalachian State 57
High Point 68, Longwood 54
Howard 69, North Carolina Central 61
Jackson State 62, Prairie View A&M 43
Jacksonville State 74, Kennesaw State 47
James Madison 67, Georgia Southern 60
Lamar 72, Nicholls State 64
Lipscomb 51, Austin Peay 45
Louisiana Tech 79, Western Kentucky 65
Louisiana-Monroe 102, Louisiana 58
Mercer 76, Samford 67
Mississippi Valley State 64, Bethune-Cookman 55
Morehead State 67, Tennessee Tech 66
Norfolk State 85, South Carolina State 41
North Alabama 83, Jacksonville 79
Old Dominion 84, Marshall 82, OT
Radford 67, Winthrop 65
South Florida 75, Wichita State 53
Southern Indiana 72, Tennessee State 67
Southern University 60, Grambling State 43
Stephen F. Austin 85, New Orleans 63
Tennessee-Martin 73, Lindenwood 70
Tulane 73, UAB 68
Tulsa 64, Charlotte 53
UNC Asheville 64, Presbyterian 53
West Georgia 88, Stetson 76
Wofford 61, UNC Greensboro 59
MIDWEST
Ball State 78, Western Michigan 57
Central Michigan 77, Eastern Michigan 64
Georgetown 63, Marquette 54
Green Bay 76, Milwaukee 61
IUPUI 61, Youngstown State 52
Kansas City 75, St. Thomas 60
Kent State 91, Akron 79
Miami (OH) 51, Bowling Green 49
North Dakota State 76, South Dakota State 68
Northern Kentucky 82, Wright State 56
Ohio 66, Northern Illinois 62
Seton Hall 86, DePaul 77
South Dakota 75, Denver 55
Southeast Missouri State 64, SIU Edwardsville 56
St. John’s 66, Xavier 64
SOUTHWEST
Abilene Christian 82, Southern Utah 54
Arkansas State 81, Southern Miss 71
Arkansas-Pine Bluff 63, Florida A&M 53
Florida International 67, UTEP 59
Houston Christian 65, East Texas A&M 52
Incarnate Word 66, Northwestern State 53
Kansas State 65, Texas Tech 59
McNeese 70, UT Rio Grande Valley 54
Middle Tennessee 68, Sam Houston 67
Oral Roberts 85, Omaha 52
Rice 58, North Texas 54
TCU 78, Arizona 62
Tarleton State 64, Utah Tech 60
Texas A&M-CC 68, Southeastern Louisiana 65
Troy 67, Texas State 63
UT Arlington 59, Utah Valley 47
Utah 71, Houston 61
Western Illinois 75, Little Rock 59
FAR WEST
Arizona State 67, Kansas 51
Baylor 69, BYU 58
Boise State 76, Utah State 60
Cal State Fullerton 83, UC Riverside 71
Colorado State 75, San Jose State 60
Fresno State 54, Nevada 44
Gonzaga 87, San Diego 42
Grand Canyon 75, New Mexico 62
Idaho 95, Weber State 76
Idaho State 66, Eastern Washington 57
Long Beach State 62, Cal State Northridge 61
Loyola Marymount 74, Pacific 54
Montana State 82, Montana 44
New Mexico State 63, Missouri State 56
Northern Arizona 80, Portland State 68
Northern Colorado 68, Sacramento State 46
Oregon State 69, Pepperdine 68
Portland 83, Seattle 57
San Diego State 75, UNLV 66, OT
San Francisco 85, Washington State 72
Santa Clara 68, Saint Mary’s 63
UC Irvine 73, UC Davis 42
UC San Diego 84, Cal State Bakersfield 66
Wyoming 67, Air Force 44
___
