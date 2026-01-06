Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Wednesday, Jan. 7

The Associated Press

January 6, 2026, 5:40 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Jan. 7

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

CBSSN — Furman at Chattanooga

6:30 p.m.

BTN — Indiana at Maryland

7 p.m.

ACCN — Stanford at Virginia Tech

CBSSN — Saint Louis at VCU

ESPN2 — Missouri at Kentucky

ESPNU — Miami at Wake Forest

FS1 — Xavier at Marquette

PEACOCK — UConn at Providence

SECN — Oklahoma at Mississippi St.

7:30 p.m.

PEACOCK — Creighton at Villanova

8 p.m.

PEACOCK — Iowa St. at Baylor

8:30 p.m.

BTN — Washington at Purdue

9 p.m.

ACCN — California at Virginia

CBSSN — Davidson at Loyola of Chicago

ESPN2 — Alabama at Vanderbilt

ESPNU — SMU at Clemson

FS1 — Kansas St. at Arizona

PEACOCK — Arizona St. at BYU

SECN — Arkansas at Mississippi

11 p.m.

FS1 — Grand Canyon at Boise St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

TRUTV — St. John’s at UConn

FIGURE SKATING

8 p.m.

USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Denver at Boston

9:35 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at San Antonio

NBL BASKETBALL

3:30 a.m. (Thursday)

NBATV — Illawarra Hawks vs. South East Melbourne Phoenix

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Dallas at Washington

9:30 p.m.

TNT — St. Louis at Chicago

TRUTV — St. Louis at Chicago

SOCCER (MEN’S)

1:30 p.m.

ESPN2 — Spanish Super Cup: Barcelona vs. Athletic Club, Semifinal, Jeddah, Saudi Arabia

3:15 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Burnley FC

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — United Cup – Day 6; Quarterfinals & Group Stage; Brisbane-ATP/WTA Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds

7 p.m.

TENNIS — United Cup – Day 7 Quarterfinal 3; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — United Cup – Day 7 Quarterfinal 3; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

USA — League One: Nebraska at Austin

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up