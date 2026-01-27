Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Jan. 28

The Associated Press

January 27, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Jan. 28

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Baylor at Cincinnati

7 p.m.

ACCN — California at Florida St.

BTN — Southern Cal at Iowa

CBSSN — Davidson at Georgia Tech

ESPN2 — Texas at Auburn

ESPNU — Rice at East Carolina

PEACOCK — Butler at St. John’s

SECN — Mississippi St. at LSU

7:30 p.m.

PEACOCK — Xavier at Seton Hall

8:30 p.m.

FS1 — DePaul at Georgetown

9 p.m.

ACCN — Stanford at Miami

BTN — Minnesota at Wisconsin

CBSSN — Wyoming at Utah St.

ESPN2 — Houston at TCU

ESPNU — South Florida at Tulane

SECN — Florida at South Carolina

10:30 p.m.

FS1 — Colorado St. at San Diego St.

11 p.m.

BTN — UCLA at Oregon

CBSSN — San Francisco at Santa Clara

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

PEACOCK — Xavier at UConn

COLLEGE FOOTBALL

2:30 p.m.

ESPN2 — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.

2:30 p.m.

NFLN — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.

5 p.m.

ESPNU — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.

NFLN — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.

GOLF

3:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, First Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Cleveland

9:35 p.m.

ESPN — San Antonio at Houston

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Philadelphia at Columbus

TRUTV — Philadelphia at Columbus

SOCCER (MEN’S)

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Ettifaq at Al Ahli

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Inter Milan at Borussia Dortmund

SOCCER (WOMEN’S)

5:50 p.m.

FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Panama vs. Bermuda, Round One, Devonshire, Bermuda

7:50 p.m.

FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Nicaragua vs. U.S. Virgin Islands, Round One, Managua, Nicaragua

TENNIS

3 a.m.

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

7 a.m.

TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia (Taped)

11:30 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia (Taped)

3:30 a.m. (Thursday)

ESPN — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One: Houston at Atlanta

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
