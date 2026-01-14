Live Radio
Sports on TV for Thursday, Jan. 15

The Associated Press

January 14, 2026, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Jan. 15

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — New Mexico St. at Liberty

7 p.m.

ESPNU — Oakland at Milwaukee

8 p.m.

CBSSN — Coll. of Charleston at Towson

9 p.m.

ESPN2 — Wichita St. at FAU

ESPNU — Lindenwood at SE Missouri

10 p.m.

CBSSN — Gonzaga at Washington St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Louisville at Notre Dame

6:30 p.m.

SECN — Vanderbilt at Mississippi St.

7 p.m.

BTN — Nebraska at Michigan St.

ESPN2 — Texas at South Carolina

FS1 — Villanova at UConn

PEACOCK — Illinois at Michigan

8 p.m.

ACCN — Virginia at Duke

9 p.m.

FS1 — Oregon at Iowa

PEACOCK — Maryland at Southern Cal

SECN — Alabama at Auburn

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

9 p.m.

BTN — Michigan St. at Wisconsin

FIGURE SKATING

1 p.m.

E! — ISU: European Figure Skating Championships, Sheffield, England (Taped)

3 p.m.

E! — ISU: European Figure Skating Championships, Sheffield, England

GOLF

2 p.m.

ESPN2 — Latin America Amateur Championship: First Round, Lima Golf Club, Lima, Peru

7 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Sony Open, First Round, Waialae Country Club, Honolulu

2:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, Second Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates

HOCKEY (BOY’S)

7 p.m.

NHLN — 2026 All-American Prospects Game: Team Blue vs. Team White, Plymouth, Mich.

NBA BASKETBALL

2 p.m.

PRIME VIDEO — Memphis vs. Orlando, Berlin

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Houston

10 p.m.

PRIME VIDEO — New York at Golden State

NBL BASKETBALL

5:30 a.m.

NBATV — Brisbane at Sydney

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Philadelphia at Pittsburgh

9:30 p.m.

ESPN — Toronto at Vegas

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Quarterfinals

7 p.m.

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Semifinals

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Quarterfinals

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

