Sports on TV for Jan. 19 – 25

The Associated Press

January 16, 2026, 10:02 AM

Adv17-18

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 19

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Northeastern at Monmouth

1 p.m.

CBSSN — Drexel at Towson

ESPNU — Vermont at Albany (NY)

3 p.m.

CBSSN — Saint Joseph’s at VCU

5 p.m.

CBSSN — George Washington at George Mason

6 p.m.

FS1 — Providence at Marquette

7 p.m.

CBSSN — Loyola Maryland at Lehigh

9 p.m.

CBSSN — NC A&T at Hampton

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FOX — Ohio St. at TCU

2:30 p.m.

FOX — Michigan at Vanderbilt

5 p.m.

FOX — Notre Dame at UConn

COLLEGE FOOTBALL

7:45 p.m.

ACCN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with ACC Huddle)

ESPN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami

ESPN2 — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with The Pat McAfee Show)

ESPNEWS — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (SkyCast)

ESPNU — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Film Room)

GOLF

2 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Second Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

11 a.m.

ESPN2 — Dynamic Prep (Texas) vs. Prolific Prep (Fla.)

3 p.m.

ESPNU — St. John Bosco (Calif.) vs. Columbus (Fla.)

5 p.m.

ESPNU — Spire Academy (Ohio) vs. Brewster Academy (N.H.)

NBA BASKETBALL

1 p.m.

PEACOCK — Milwaukee at Atlanta

2:30 p.m.

NBC — Oklahoma City at Cleveland

PEACOCK — Oklahoma City at Cleveland

5 p.m.

NBC — Dallas at New York

PEACOCK — Dallas at New York

8 p.m.

NBC — Boston at Detroit

PEACOCK — Boston at Detroit

NHL HOCKEY

1:30 p.m.

TNT — Buffalo at Carolina

TRUTV — Buffalo at Carolina

4 p.m.

TNT — Washington at Colorado

TRUTV — Washington at Colorado

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Tuesday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

_____

Tuesday, Jan. 20

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Ohio St.

7 p.m.

ACCN — NC State at Clemson

CBSSN — UCF at Iowa St.

ESPN2 — LSU at Florida

ESPNU — Florida St. at Miami

FS1 — Seton Hall at St. John’s

PEACOCK — Indiana at Michigan

SECN — Oklahoma at South Carolina

7:30 p.m.

TRUTV — DePaul at Butler

8:30 p.m.

BTN — Rutgers at Iowa

9 p.m.

ACCN — SMU at Wake Forest

CBSSN — Utah at Kansas St.

ESPN — Vanderbilt at Arkansas

ESPNU — Auburn at Mississippi

FS1 — Michigan St. at Oregon

PEACOCK — Texas Tech at Baylor

SECN — Georgia at Missouri

10 p.m.

PEACOCK — Purdue at UCLA

11 p.m.

ESPN — Kansas at Colorado

FS1 — UNLV at Utah St.

GOLF

2 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Third Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas

7 p.m.

ESPN — TGL: Jupiter Links Golf Club vs. Los Angeles Golf Club

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: San Antonio at Houston

PEACOCK — San Antonio at Houston

10 p.m.

NBC — Regional Coverage: L.A. Lakers at Denver

PEACOCK — L.A. Lakers at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Boston at Dallas

10 p.m.

TNT — New Jersey at Edmonton

TRUTV — New Jersey at Edmonton

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Wednesday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia

_____

Wednesday, Jan. 21

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Boston College

BTN — Maryland at Illinois

CBSSN — Murray St. at Drake

ESPN2 — Notre Dame at North Carolina

ESPNU — ETSU at Chattanooga

FS1 — Xavier at Creighton

PEACOCK — Georgetown at Villanova

SECN — Texas at Kentucky

9 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Syracuse

BTN — Washington at Nebraska

CBSSN — Fresno St. at New Mexico

ESPNU — N. Iowa at Illinois St.

FS1 — Cincinnati at Arizona

PEACOCK — West Virginia at Arizona St.

SECN — Mississippi St. at Texas A&M

11 p.m.

BTN — Northwestern at Southern Cal

CBSSN — Oregon St. at Saint Mary’s (Calif.)

FS1 — San Diego St. at Grand Canyon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

PEACOCK — Marquette at St. John’s

GOLF

1 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Final Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas

2:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, First Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Cleveland at Charlotte

9:35 p.m.

ESPN — Oklahoma City at Milwaukee

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Detroit at Toronto

TRUTV — Detroit at Toronto

9:30 p.m.

TNT — N.Y. Islanders at Seattle

TRUTV — N.Y. Islanders at Seattle

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Thursday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia

_____

Thursday, Jan. 22

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Monmouth at Hampton

CW — Campbell at Coll. of Charleston

ESPN2 — South Florida at UAB

FS1 — Wisconsin at Penn St.

9 p.m.

CBSSN — Missouri St. at New Mexico St.

ESPNU — Tennessee St. at SIU-Edwardsville

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Miami at Notre Dame

BTN — Michigan at Rutgers

NBC — Iowa at Maryland

6:30 p.m.

SECN — Kentucky at Tennessee

7:30 p.m.

ESPN — South Carolina at Oklahoma

TNT — UConn at Georgetown

TRUTV — UConn at Georgetown

8 p.m.

ACCN — North Carolina at Georgia Tech

BTN — Southern Cal at Michigan St.

PEACOCK — Indiana at Ohio St.

9 p.m.

SECN — Texas at LSU

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, First Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, First Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii

2:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Second Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at Dallas

10 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Lakers at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

9:30 p.m.

ESPN — Detroit at Minnesota

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Friday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

_____

Friday, Jan. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5:30 p.m.

ESPN2 — Saint Louis at St. Bonaventure

6 p.m.

FS1 — Indiana at Rutgers

7 p.m.

CBSSN — UMass at Buffalo

8 p.m.

ESPNU — Akron at Ohio

FOX — Ohio St. at Michigan

FS1 — Marquette at Butler

10 p.m.

FS1 — Utah St. at Colorado St.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Georgia at Oklahoma

7:30 p.m.

ESPN2 — Kentucky at LSU

8:45 p.m.

SECN — Florida at Auburn

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Second Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Second Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii

2 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Third Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at Detroit

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Milwaukee

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Tampa Bay at Chicago

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Saturday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

_____

Saturday, Jan. 24

COLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Clemson at Georgia Tech

CBS — Maryland at Michigan St.

ESPN — Mississippi at Kentucky

ESPN2 — NC State at Pittsburgh

FS1 — Nebraska at Minnesota

12:30 p.m.

FOX — Villanova at UConn

TNT — Georgetown at Providence

1 p.m.

SECN — Georgia at Texas

1:30 p.m.

CBSSN — Army at Navy

2 p.m.

ACCN — Miami at Syracuse

CBS — West Virginia at Arizona

ESPN — North Carolina at Virginia

ESPN2 — Oklahoma at Missouri

ESPNU — Yale at Penn

2:30 p.m.

TNT — St. John’s at Xavier

3 p.m.

FOX — Illinois at Purdue

USA — Richmond at George Washington

3:30 p.m.

CW — Virginia Tech at Louisville

SECN — South Carolina at Texas A&M

4 p.m.

ACCN — Florida St. at SMU

CBS — San Diego St. at UNLV

CBSSN — Murray St. at N. Iowa

ESPN — TBA

ESPN2 — Memphis at Wichita St.

ESPNU — Jackson St. at Bethune-Cookman

PEACOCK — Iowa St. at Oklahoma St.

5 p.m.

TRTUV — Seton Hall at DePaul

USA — VCU at Davidson

5:30 p.m.

FOX — Utah at BYU

5:45 p.m.

CW — Wake Forest at Duke

6 p.m.

ACCN — Boston College at Notre Dame

CBSSN — Dayton at Saint Joseph’s

ESPN2 — TCU at Baylor

ESPNU — Morgan St. at Howard

FS1 — Northwestern at UCLA

SECN — Vanderbilt at Mississippi St.

6:30 p.m.

ESPN — Houston at Texas Tech

8 p.m.

ACCN — California at Stanford

CBSSN — San Francisco at Gonzaga

ESPNU — Chattanooga at Samford

FOX — Kansas at Kansas St.

FS1 — Nevada at New Mexico

8:30 p.m.

ESPN — Tennessee at Alabama

SECN — LSU at Arkansas

10 p.m.

CBSSN — Cincinnati at Arizona St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Army at Navy

2 p.m.

BTN — Illinois at Nebraska

FS1 — Villanova at St. John’s

4 p.m.

FS1 — Arizona at Iowa St.

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Third Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Third Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii

2 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Final Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

3 p.m.

ABC — New York at Philadelphia

5:30 p.m.

ABC — Golden State at Minnesota

8 p.m.

ABC — L.A. Lakers at Dallas

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Montreal at Boston

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

8 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

3 a.m. (Sunday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

X GAMES

12:30 p.m.

ABC — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.

10:30 p.m.

ESPN — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.

_____

Sunday, Jan. 25

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — FAU at South Florida

3 p.m.

PEACOCK — Oregon at Washington

4 p.m.

ESPNU — Tulsa at Rice

PEACOCK — Southern Cal at Wisconsin

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — NC State at Virginia

CBSSN — VCU at Davidson

PEACOCK — UConn at Seton Hall

SECN — Georgia at Kentucky

1 p.m.

CBSSN — Rhode Island at Dayton

FS1 — Kansas St. at Kansas

2 p.m.

ACCN — Duke at Pittsburgh

BTN — Southern Cal at Michigan

CW — Syracuse at North Carolina

ESPNU — Richmond at George Mason

PEACOCK — Ohio St. at Iowa

SECN — Oklahoma at Auburn

3 p.m.

ESPN — Vanderbilt at South Carolina

4 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Florida St.

CBSSN — Bowling Green at UMass

SECN — Texas at Arkansas

6 p.m.

ACCN — Stanford at California

SECN — Texas A&M at Missouri

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

1 p.m.

FOX — UCLA at Michigan St.

5 p.m.

ESPN — Utah at Iowa St.

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Final Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Final Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii

LACROSSE (MEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NLL: TBA

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

4 p.m.

NBATV — Austin at Valley

NFL FOOTBALL

3 p.m.

CBS — AFC Championship: TBD

6:30 p.m.

FOX — NFC Championship: TBD

NHL HOCKEY

1:30 p.m.

NHLN — Colorado at Toronto

7 p.m.

NHLN — Florida at Chicago

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

8 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

3 a.m. (Monday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — League One: Nebraska at Atlanta

X GAMES

1 p.m.

ABC — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.

6:30 p.m.

ESPN — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

