Sports on TV for Jan. 19 – 25

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Jan. 19
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Northeastern at Monmouth
1 p.m.
CBSSN — Drexel at Towson
ESPNU — Vermont at Albany (NY)
3 p.m.
CBSSN — Saint Joseph’s at VCU
5 p.m.
CBSSN — George Washington at George Mason
6 p.m.
FS1 — Providence at Marquette
7 p.m.
CBSSN — Loyola Maryland at Lehigh
9 p.m.
CBSSN — NC A&T at Hampton
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
FOX — Ohio St. at TCU
2:30 p.m.
FOX — Michigan at Vanderbilt
5 p.m.
FOX — Notre Dame at UConn
COLLEGE FOOTBALL
7:45 p.m.
ACCN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with ACC Huddle)
ESPN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami
ESPN2 — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with The Pat McAfee Show)
ESPNEWS — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (SkyCast)
ESPNU — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Film Room)
GOLF
2 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Second Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
11 a.m.
ESPN2 — Dynamic Prep (Texas) vs. Prolific Prep (Fla.)
3 p.m.
ESPNU — St. John Bosco (Calif.) vs. Columbus (Fla.)
5 p.m.
ESPNU — Spire Academy (Ohio) vs. Brewster Academy (N.H.)
NBA BASKETBALL
1 p.m.
PEACOCK — Milwaukee at Atlanta
2:30 p.m.
NBC — Oklahoma City at Cleveland
PEACOCK — Oklahoma City at Cleveland
5 p.m.
NBC — Dallas at New York
PEACOCK — Dallas at New York
8 p.m.
NBC — Boston at Detroit
PEACOCK — Boston at Detroit
NHL HOCKEY
1:30 p.m.
TNT — Buffalo at Carolina
TRUTV — Buffalo at Carolina
4 p.m.
TNT — Washington at Colorado
TRUTV — Washington at Colorado
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Tuesday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
_____
Tuesday, Jan. 20
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Ohio St.
7 p.m.
ACCN — NC State at Clemson
CBSSN — UCF at Iowa St.
ESPN2 — LSU at Florida
ESPNU — Florida St. at Miami
FS1 — Seton Hall at St. John’s
PEACOCK — Indiana at Michigan
SECN — Oklahoma at South Carolina
7:30 p.m.
TRUTV — DePaul at Butler
8:30 p.m.
BTN — Rutgers at Iowa
9 p.m.
ACCN — SMU at Wake Forest
CBSSN — Utah at Kansas St.
ESPN — Vanderbilt at Arkansas
ESPNU — Auburn at Mississippi
FS1 — Michigan St. at Oregon
PEACOCK — Texas Tech at Baylor
SECN — Georgia at Missouri
10 p.m.
PEACOCK — Purdue at UCLA
11 p.m.
ESPN — Kansas at Colorado
FS1 — UNLV at Utah St.
GOLF
2 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Third Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas
7 p.m.
ESPN — TGL: Jupiter Links Golf Club vs. Los Angeles Golf Club
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: San Antonio at Houston
PEACOCK — San Antonio at Houston
10 p.m.
NBC — Regional Coverage: L.A. Lakers at Denver
PEACOCK — L.A. Lakers at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Boston at Dallas
10 p.m.
TNT — New Jersey at Edmonton
TRUTV — New Jersey at Edmonton
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Wednesday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia
_____
Wednesday, Jan. 21
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Boston College
BTN — Maryland at Illinois
CBSSN — Murray St. at Drake
ESPN2 — Notre Dame at North Carolina
ESPNU — ETSU at Chattanooga
FS1 — Xavier at Creighton
PEACOCK — Georgetown at Villanova
SECN — Texas at Kentucky
9 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Syracuse
BTN — Washington at Nebraska
CBSSN — Fresno St. at New Mexico
ESPNU — N. Iowa at Illinois St.
FS1 — Cincinnati at Arizona
PEACOCK — West Virginia at Arizona St.
SECN — Mississippi St. at Texas A&M
11 p.m.
BTN — Northwestern at Southern Cal
CBSSN — Oregon St. at Saint Mary’s (Calif.)
FS1 — San Diego St. at Grand Canyon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
PEACOCK — Marquette at St. John’s
GOLF
1 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Final Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas
2:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, First Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Cleveland at Charlotte
9:35 p.m.
ESPN — Oklahoma City at Milwaukee
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Detroit at Toronto
TRUTV — Detroit at Toronto
9:30 p.m.
TNT — N.Y. Islanders at Seattle
TRUTV — N.Y. Islanders at Seattle
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Thursday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia
_____
Thursday, Jan. 22
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Monmouth at Hampton
CW — Campbell at Coll. of Charleston
ESPN2 — South Florida at UAB
FS1 — Wisconsin at Penn St.
9 p.m.
CBSSN — Missouri St. at New Mexico St.
ESPNU — Tennessee St. at SIU-Edwardsville
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Miami at Notre Dame
BTN — Michigan at Rutgers
NBC — Iowa at Maryland
6:30 p.m.
SECN — Kentucky at Tennessee
7:30 p.m.
ESPN — South Carolina at Oklahoma
TNT — UConn at Georgetown
TRUTV — UConn at Georgetown
8 p.m.
ACCN — North Carolina at Georgia Tech
BTN — Southern Cal at Michigan St.
PEACOCK — Indiana at Ohio St.
9 p.m.
SECN — Texas at LSU
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, First Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, First Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii
2:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Second Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at Dallas
10 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Lakers at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
9:30 p.m.
ESPN — Detroit at Minnesota
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Friday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
_____
Friday, Jan. 23
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5:30 p.m.
ESPN2 — Saint Louis at St. Bonaventure
6 p.m.
FS1 — Indiana at Rutgers
7 p.m.
CBSSN — UMass at Buffalo
8 p.m.
ESPNU — Akron at Ohio
FOX — Ohio St. at Michigan
FS1 — Marquette at Butler
10 p.m.
FS1 — Utah St. at Colorado St.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Georgia at Oklahoma
7:30 p.m.
ESPN2 — Kentucky at LSU
8:45 p.m.
SECN — Florida at Auburn
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, Second Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Second Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii
2 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Third Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at Detroit
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Milwaukee
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Tampa Bay at Chicago
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Saturday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
_____
Saturday, Jan. 24
COLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Clemson at Georgia Tech
CBS — Maryland at Michigan St.
ESPN — Mississippi at Kentucky
ESPN2 — NC State at Pittsburgh
FS1 — Nebraska at Minnesota
12:30 p.m.
FOX — Villanova at UConn
TNT — Georgetown at Providence
1 p.m.
SECN — Georgia at Texas
1:30 p.m.
CBSSN — Army at Navy
2 p.m.
ACCN — Miami at Syracuse
CBS — West Virginia at Arizona
ESPN — North Carolina at Virginia
ESPN2 — Oklahoma at Missouri
ESPNU — Yale at Penn
2:30 p.m.
TNT — St. John’s at Xavier
3 p.m.
FOX — Illinois at Purdue
USA — Richmond at George Washington
3:30 p.m.
CW — Virginia Tech at Louisville
SECN — South Carolina at Texas A&M
4 p.m.
ACCN — Florida St. at SMU
CBS — San Diego St. at UNLV
CBSSN — Murray St. at N. Iowa
ESPN — TBA
ESPN2 — Memphis at Wichita St.
ESPNU — Jackson St. at Bethune-Cookman
PEACOCK — Iowa St. at Oklahoma St.
5 p.m.
TRTUV — Seton Hall at DePaul
USA — VCU at Davidson
5:30 p.m.
FOX — Utah at BYU
5:45 p.m.
CW — Wake Forest at Duke
6 p.m.
ACCN — Boston College at Notre Dame
CBSSN — Dayton at Saint Joseph’s
ESPN2 — TCU at Baylor
ESPNU — Morgan St. at Howard
FS1 — Northwestern at UCLA
SECN — Vanderbilt at Mississippi St.
6:30 p.m.
ESPN — Houston at Texas Tech
8 p.m.
ACCN — California at Stanford
CBSSN — San Francisco at Gonzaga
ESPNU — Chattanooga at Samford
FOX — Kansas at Kansas St.
FS1 — Nevada at New Mexico
8:30 p.m.
ESPN — Tennessee at Alabama
SECN — LSU at Arkansas
10 p.m.
CBSSN — Cincinnati at Arizona St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Army at Navy
2 p.m.
BTN — Illinois at Nebraska
FS1 — Villanova at St. John’s
4 p.m.
FS1 — Arizona at Iowa St.
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, Third Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Third Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii
2 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Final Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
3 p.m.
ABC — New York at Philadelphia
5:30 p.m.
ABC — Golden State at Minnesota
8 p.m.
ABC — L.A. Lakers at Dallas
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Montreal at Boston
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
8 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
3 a.m. (Sunday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
X GAMES
12:30 p.m.
ABC — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.
10:30 p.m.
ESPN — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.
_____
Sunday, Jan. 25
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — FAU at South Florida
3 p.m.
PEACOCK — Oregon at Washington
4 p.m.
ESPNU — Tulsa at Rice
PEACOCK — Southern Cal at Wisconsin
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — NC State at Virginia
CBSSN — VCU at Davidson
PEACOCK — UConn at Seton Hall
SECN — Georgia at Kentucky
1 p.m.
CBSSN — Rhode Island at Dayton
FS1 — Kansas St. at Kansas
2 p.m.
ACCN — Duke at Pittsburgh
BTN — Southern Cal at Michigan
CW — Syracuse at North Carolina
ESPNU — Richmond at George Mason
PEACOCK — Ohio St. at Iowa
SECN — Oklahoma at Auburn
3 p.m.
ESPN — Vanderbilt at South Carolina
4 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Florida St.
CBSSN — Bowling Green at UMass
SECN — Texas at Arkansas
6 p.m.
ACCN — Stanford at California
SECN — Texas A&M at Missouri
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
1 p.m.
FOX — UCLA at Michigan St.
5 p.m.
ESPN — Utah at Iowa St.
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, Final Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Final Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii
LACROSSE (MEN’S)
7 p.m.
ESPNU — NLL: TBA
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
4 p.m.
NBATV — Austin at Valley
NFL FOOTBALL
3 p.m.
CBS — AFC Championship: TBD
6:30 p.m.
FOX — NFC Championship: TBD
NHL HOCKEY
1:30 p.m.
NHLN — Colorado at Toronto
7 p.m.
NHLN — Florida at Chicago
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
8 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
3 a.m. (Monday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — League One: Nebraska at Atlanta
X GAMES
1 p.m.
ABC — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.
6:30 p.m.
ESPN — X Games Aspen 2026: From Aspen, Colo.
_____
