Sports on TV for Friday, Jan. 16

The Associated Press

January 15, 2026, 4:10 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Jan. 16

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

CBSSN — Toledo at Kent St.

FS1 — Creighton at Providence

8 p.m.

FOX — Baylor at Kansas

8:30 p.m.

CBSSN — Ohio at Ball St.

ESPN2 — Loyola of Chicago at Dayton

FS1 — Marquette at DePaul

10:30 p.m.

FS1 — Colorado St. at Boise St.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — Alabama at Florida

SECN — LSU at Georgia

8:45 p.m.

SECN — Oklahoma at Missouri

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

7 p.m.

ESPNU — Providence at Boston College

COLLEGE WRESTLING

7 p.m.

BTN — Penn St. at Iowa

9 p.m.

BTN — Nebraska at Minnesota

FIGURE SKATING

3 p.m.

E! — ISU: European Figure Skating Championships, Sheffield, England

GOLF

2 p.m.

ESPN2 — Latin America Amateur Championship: Second Round, Lima Golf Club, Lima, Peru

7 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Sony Open, Second Round, Waialae Country Club, Honolulu

2:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, Third Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates

HIGH SCHOOL FOOTBALL

9 p.m.

NFLN — 2026 Polynesian Bowl: Team Makai vs. Team Mauka, Honolulu

HORSE RACING

1:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Cleveland at Philadelphia

9:35 p.m.

ESPN — Minnesota at Houston

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — San Jose at Detroit

SAILING

Midnight

CBSSN — SailGP: Event 01 – Day 1, Perth, Australia (Taped)

TENNIS

8 p.m.

TENNIS — Auckland-ATP & Adelaide-WTA Singles Finals

11:30 p.m.

TENNIS — Adelaide-ATP Singles Final

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Laces vs. Phantom, Miami

TRUTV — Laces vs. Phantom, Miami

8:45 p.m.

TNT — Rose vs. Hive, Miami

TRUTV — Rose vs. Hive, Miami

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

