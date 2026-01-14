Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

January 14, 2026, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (46½) at DENVER
at SEATTLE (44½) San Francisco

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 3 (41) Houston
LA Rams (48½) at CHICAGO

College Football

Monday

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (47½) Miami (FL)

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (237½) Cleveland
Toronto (223½) at INDIANA
Brooklyn (229½) at NEW ORLEANS
at CHICAGO (246½) Utah
Denver 1 (224½) at DALLAS
New York 11½ (231½) at SACRAMENTO
at LA CLIPPERS 11½ (224½) Washington

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
East Tennessee State at WESTERN CAROLINA
Lehigh at BOSTON UNIVERSITY
VCU at RHODE ISLAND
at WOFFORD Chattanooga
at WINTHROP High Point
at PURDUE Iowa
Butler at XAVIER
at FAIRFIELD Manhattan
at JACKSONVILLE STATE Sam Houston
at KENNESAW STATE Florida International
at MARSHALL Coastal Carolina
at QUINNIPIAC Saint Peter’s
at GEORGIA TECH Pittsburgh
at SAMFORD 1 Furman
at SOUTH FLORIDA 19½ East Carolina
Tulsa at CHARLOTTE
at CINCINNATI Colorado
at GEORGIA 10½ Ole Miss
Kentucky at LSU
Illinois State at INDIANA STATE
at SIENA Sacred Heart
Iona at RIDER
at GEORGE WASHINGTON 11½ Davidson
at RICHMOND La Salle
at TROY 8 Southern Miss
at CANISIUS Niagara
Saint Bonaventure at SAINT JOSEPH’S (PA)
at MISSOURI Auburn
at WESTERN KENTUCKY Missouri State
Middle Tennessee at LOUISIANA TECH
UAB at TULANE
at KANSAS STATE UCF
at NORTH DAKOTA STATE South Dakota State
San Diego State at WYOMING
at TEXAS STATE 9 Louisiana
at SOUTHERN ILLINOIS Drake
at SAINT LOUIS 19½ Fordham
at MEMPHIS Temple
Rice at UTSA
Illinois at NORTHWESTERN
UCLA at PENN STATE
at TEXAS TECH 17½ Utah
Portland at PEPPERDINE
at ARKANSAS 10½ South Carolina
at DENVER Oral Roberts
at SMU Virginia Tech
Vanderbilt at TEXAS
North Carolina at STANFORD
at UTAH STATE 13½ Nevada
Loyola Marymount at OREGON STATE
at SANTA CLARA 13½ Pacific
at ARIZONA 21½ Arizona State
Michigan 12½ at WASHINGTON
Duke 11½ at CAL
at BYU 12½ TCU

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -161 Seattle +135
Ottawa -115 at N.Y RANGERS -105
at BUFFALO -149 Philadelphia +125
at LOS ANGELES -114 Vegas -106

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up