NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Buffalo 1½ 1½ (46½) at DENVER at SEATTLE 6½ 7½ (44½) San Francisco…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|1½
|1½
|(46½)
|at DENVER
|at SEATTLE
|6½
|7½
|(44½)
|San Francisco
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|2½
|3
|(41)
|Houston
|LA Rams
|4½
|3½
|(48½)
|at CHICAGO
College Football
Monday
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|7½
|8½
|(47½)
|Miami (FL)
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|1½
|(237½)
|Cleveland
|Toronto
|2½
|(223½)
|at INDIANA
|Brooklyn
|1½
|(229½)
|at NEW ORLEANS
|at CHICAGO
|2½
|(246½)
|Utah
|Denver
|1
|(224½)
|at DALLAS
|New York
|11½
|(231½)
|at SACRAMENTO
|at LA CLIPPERS
|11½
|(224½)
|Washington
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|East Tennessee State
|6½
|at WESTERN CAROLINA
|Lehigh
|1½
|at BOSTON UNIVERSITY
|VCU
|4½
|at RHODE ISLAND
|at WOFFORD
|5½
|Chattanooga
|at WINTHROP
|3½
|High Point
|at PURDUE
|9½
|Iowa
|Butler
|1½
|at XAVIER
|at FAIRFIELD
|5½
|Manhattan
|at JACKSONVILLE STATE
|1½
|Sam Houston
|at KENNESAW STATE
|3½
|Florida International
|at MARSHALL
|8½
|Coastal Carolina
|at QUINNIPIAC
|7½
|Saint Peter’s
|at GEORGIA TECH
|1½
|Pittsburgh
|at SAMFORD
|1
|Furman
|at SOUTH FLORIDA
|19½
|East Carolina
|Tulsa
|4½
|at CHARLOTTE
|at CINCINNATI
|7½
|Colorado
|at GEORGIA
|10½
|Ole Miss
|Kentucky
|3½
|at LSU
|Illinois State
|6½
|at INDIANA STATE
|at SIENA
|8½
|Sacred Heart
|Iona
|7½
|at RIDER
|at GEORGE WASHINGTON
|11½
|Davidson
|at RICHMOND
|8½
|La Salle
|at TROY
|8
|Southern Miss
|at CANISIUS
|2½
|Niagara
|Saint Bonaventure
|1½
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|at MISSOURI
|1½
|Auburn
|at WESTERN KENTUCKY
|7½
|Missouri State
|Middle Tennessee
|3½
|at LOUISIANA TECH
|UAB
|2½
|at TULANE
|at KANSAS STATE
|2½
|UCF
|at NORTH DAKOTA STATE
|5½
|South Dakota State
|San Diego State
|1½
|at WYOMING
|at TEXAS STATE
|9
|Louisiana
|at SOUTHERN ILLINOIS
|5½
|Drake
|at SAINT LOUIS
|19½
|Fordham
|at MEMPHIS
|7½
|Temple
|Rice
|5½
|at UTSA
|Illinois
|8½
|at NORTHWESTERN
|UCLA
|3½
|at PENN STATE
|at TEXAS TECH
|17½
|Utah
|Portland
|1½
|at PEPPERDINE
|at ARKANSAS
|10½
|South Carolina
|at DENVER
|7½
|Oral Roberts
|at SMU
|7½
|Virginia Tech
|Vanderbilt
|5½
|at TEXAS
|North Carolina
|2½
|at STANFORD
|at UTAH STATE
|13½
|Nevada
|Loyola Marymount
|1½
|at OREGON STATE
|at SANTA CLARA
|13½
|Pacific
|at ARIZONA
|21½
|Arizona State
|Michigan
|12½
|at WASHINGTON
|Duke
|11½
|at CAL
|at BYU
|12½
|TCU
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-161
|Seattle
|+135
|Ottawa
|-115
|at N.Y RANGERS
|-105
|at BUFFALO
|-149
|Philadelphia
|+125
|at LOS ANGELES
|-114
|Vegas
|-106
