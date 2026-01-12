Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 12, 2026, 12:56 AM

College Football

Monday, Jan. 19

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (48½) Miami (FL)

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND 13½ (250½) Utah
Philadelphia (220½) at TORONTO
Boston (224½) at INDIANA
at DALLAS (221½) Brooklyn
LA Lakers (226½) at SACRAMENTO
at LA CLIPPERS (223½) Charlotte

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
North Carolina Central at MORGAN STATE
New Orleans at SE LOUISIANA
at LAMAR Houston Christian
at SFA Incarnate Word
at PRAIRIE VIEW A&M UAPB
Navy at AMERICAN
at NORFOLK STATE Maryland-Eastern Shore
South Carolina State at COPPIN STATE
at HOWARD 10½ Delaware State
Grambling at FLORIDA A&M
at BETHUNE-COOKMAN Southern
at ALABAMA STATE Alcorn State
Texas A&M-CC at EAST TEXAS A&M
at MCNEESE 14½ Nicholls State
UT Rio Grande Valley at NORTHWESTERN STATE
at ALABAMA A&M Jackson State
at TEXAS SOUTHERN 14½ Mississippi Valley State

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y RANGERS -144 Seattle +121
Tampa Bay -154 at PHILADELPHIA +128
Carolina -153 at DETROIT +128
at BUFFALO -111 Florida -109
at MONTREAL -185 Vancouver +153
at MINNESOTA -182 New Jersey +151
Edmonton -170 at CHICAGO +142
Dallas -119 at LOS ANGELES -101
at COLORADO -258 Toronto +209

