College Football
Monday, Jan. 19
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|7½
|7½
|(48½)
|Miami (FL)
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|13½
|(250½)
|Utah
|Philadelphia
|3½
|(220½)
|at TORONTO
|Boston
|5½
|(224½)
|at INDIANA
|at DALLAS
|3½
|(221½)
|Brooklyn
|LA Lakers
|9½
|(226½)
|at SACRAMENTO
|at LA CLIPPERS
|4½
|(223½)
|Charlotte
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|North Carolina Central
|1½
|at MORGAN STATE
|New Orleans
|1½
|at SE LOUISIANA
|at LAMAR
|7½
|Houston Christian
|at SFA
|7½
|Incarnate Word
|at PRAIRIE VIEW A&M
|3½
|UAPB
|Navy
|1½
|at AMERICAN
|at NORFOLK STATE
|5½
|Maryland-Eastern Shore
|South Carolina State
|1½
|at COPPIN STATE
|at HOWARD
|10½
|Delaware State
|Grambling
|2½
|at FLORIDA A&M
|at BETHUNE-COOKMAN
|1½
|Southern
|at ALABAMA STATE
|7½
|Alcorn State
|Texas A&M-CC
|6½
|at EAST TEXAS A&M
|at MCNEESE
|14½
|Nicholls State
|UT Rio Grande Valley
|3½
|at NORTHWESTERN STATE
|at ALABAMA A&M
|5½
|Jackson State
|at TEXAS SOUTHERN
|14½
|Mississippi Valley State
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y RANGERS
|-144
|Seattle
|+121
|Tampa Bay
|-154
|at PHILADELPHIA
|+128
|Carolina
|-153
|at DETROIT
|+128
|at BUFFALO
|-111
|Florida
|-109
|at MONTREAL
|-185
|Vancouver
|+153
|at MINNESOTA
|-182
|New Jersey
|+151
|Edmonton
|-170
|at CHICAGO
|+142
|Dallas
|-119
|at LOS ANGELES
|-101
|at COLORADO
|-258
|Toronto
|+209
