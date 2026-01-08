NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA Green Bay 1½ 1½ (45½) at…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|10½
|10½
|(46½)
|at CAROLINA
|Green Bay
|1½
|1½
|(45½)
|at CHICAGO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|1½
|1
|(52)
|at JACKSONVILLE
|at PHILADELPHIA
|3½
|4½
|(44½)
|San Francisco
|at NEW ENGLAND
|3½
|3½
|(46)
|LA Chargers
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|3
|3
|(39½)
|at PITTSBURGH
College Football
Thursday
Fiesta Bowl
Glendale, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami (FL)
|3
|3
|(52½)
|Ole Miss
Friday
Peach Bowl
Atlanta
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|4
|3½
|(48½)
|Oregon
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|at WASHINGTON
|OFF
|(OFF)
|New Orleans
|at BOSTON
|OFF
|(OFF)
|Toronto
|at BROOKLYN
|OFF
|(OFF)
|LA Clippers
|at MEMPHIS
|OFF
|(OFF)
|Oklahoma City
|at DENVER
|OFF
|(OFF)
|Atlanta
|at PHOENIX
|OFF
|(OFF)
|New York
|at PORTLAND
|OFF
|(OFF)
|Houston
|at GOLDEN STATE
|OFF
|(OFF)
|Sacramento
|at LA LAKERS
|OFF
|(OFF)
|Milwaukee
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Washington
|-154
|at CHICAGO
|+128
|Los Angeles
|-128
|at WINNIPEG
|+106
|at UTAH
|-176
|St. Louis
|+146
