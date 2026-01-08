Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 8, 2026, 11:42 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA
Green Bay (45½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo 1 (52) at JACKSONVILLE
at PHILADELPHIA (44½) San Francisco
at NEW ENGLAND (46) LA Chargers

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston 3 3 (39½) at PITTSBURGH

College Football

Thursday

Fiesta Bowl

Glendale, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (FL) 3 3 (52½) Ole Miss

Friday

Peach Bowl

Atlanta

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 4 (48½) Oregon

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO OFF (OFF) Philadelphia
at WASHINGTON OFF (OFF) New Orleans
at BOSTON OFF (OFF) Toronto
at BROOKLYN OFF (OFF) LA Clippers
at MEMPHIS OFF (OFF) Oklahoma City
at DENVER OFF (OFF) Atlanta
at PHOENIX OFF (OFF) New York
at PORTLAND OFF (OFF) Houston
at GOLDEN STATE OFF (OFF) Sacramento
at LA LAKERS OFF (OFF) Milwaukee

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Washington -154 at CHICAGO +128
Los Angeles -128 at WINNIPEG +106
at UTAH -176 St. Louis +146

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

