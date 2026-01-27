NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (45½) at NEW ENGLAND NBA Wednesday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(45½)
|at NEW ENGLAND
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|3½
|(234½)
|LA Lakers
|Chicago
|1½
|(236½)
|at INDIANA
|at TORONTO
|1½
|(224½)
|New York
|at BOSTON
|7½
|(231½)
|Atlanta
|at MIAMI
|3
|(229½)
|Orlando
|Charlotte
|1½
|(230)
|at MEMPHIS
|Minnesota
|7
|(232½)
|at DALLAS
|Golden State
|8½
|(241½)
|at UTAH
|at HOUSTON
|2½
|(219½)
|San Antonio
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at SOUTHERN
|21½
|Mississippi Valley State
|Lehigh
|1½
|at ARMY
|at CINCINNATI
|4½
|Baylor
|at KENNESAW STATE
|5½
|Western Kentucky
|Navy
|1½
|at BOSTON UNIVERSITY
|at EAST CAROLINA
|1½
|Rice
|at DUQUESNE
|3½
|Saint Bonaventure
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|4½
|Jacksonville State
|at FLORIDA STATE
|3½
|Cal
|at ROBERT MORRIS
|9½
|IU Indianapolis
|at GEORGE MASON
|7½
|Davidson
|at FORDHAM
|4½
|La Salle
|Austin Peay
|2
|at EASTERN KENTUCKY
|at SOUTHERN ILLINOIS
|2½
|Northern Iowa
|at IOWA
|10½
|USC
|at COLGATE
|10
|Holy Cross
|at BELLARMINE
|5½
|West Georgia
|at AUBURN
|6½
|Texas
|at ST. JOHN’S
|12½
|Butler
|American
|4
|at LOYOLA (MD)
|at LSU
|7½
|Mississippi State
|at QUEENS
|5½
|Central Arkansas
|Oakland
|1
|at PURDUE FORT WAYNE
|at TEMPLE
|4½
|Charlotte
|at LAFAYETTE
|3½
|Bucknell
|at GEORGIA
|1½
|Tennessee
|at DRAKE
|9½
|Evansville
|at SETON HALL
|7½
|Xavier
|UAB
|13½
|at UTSA
|at TULSA
|9½
|North Texas
|at MISSOURI STATE
|2½
|Sam Houston
|South Dakota State
|1½
|at OMAHA
|at ARKANSAS STATE
|8½
|Old Dominion
|Marshall
|2½
|at TEXAS STATE
|Belmont
|4½
|at VALPARAISO
|Denver
|4½
|at UMKC
|at GEORGETOWN
|4½
|DePaul
|at WISCONSIN
|8½
|Minnesota
|at UTAH STATE
|12½
|Wyoming
|at NEW MEXICO STATE
|11½
|Delaware
|at MURRAY STATE
|3½
|Illinois State
|at UTEP
|2½
|Louisiana Tech
|Florida
|9½
|at SOUTH CAROLINA
|at MIAMI (FL)
|8½
|Stanford
|South Florida
|7½
|at TULANE
|Houston
|8
|at TCU
|San Diego
|1½
|at PEPPERDINE
|at WASHINGTON STATE
|1½
|Seattle U
|at PACIFIC
|7½
|Portland
|at LOYOLA MARYMOUNT
|6½
|Oregon State
|at SAN DIEGO STATE
|8½
|Colorado State
|UCLA
|4½
|at OREGON
|at SANTA CLARA
|9½
|San Francisco
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y ISLANDERS
|-143
|N.Y Rangers
|+121
|Colorado
|-162
|at OTTAWA
|+136
|at COLUMBUS
|-131
|Philadelphia
|+109
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.