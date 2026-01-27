Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 27, 2026, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND (234½) LA Lakers
Chicago (236½) at INDIANA
at TORONTO (224½) New York
at BOSTON (231½) Atlanta
at MIAMI 3 (229½) Orlando
Charlotte (230) at MEMPHIS
Minnesota 7 (232½) at DALLAS
Golden State (241½) at UTAH
at HOUSTON (219½) San Antonio

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at SOUTHERN 21½ Mississippi Valley State
Lehigh at ARMY
at CINCINNATI Baylor
at KENNESAW STATE Western Kentucky
Navy at BOSTON UNIVERSITY
at EAST CAROLINA Rice
at DUQUESNE Saint Bonaventure
at FLORIDA INTERNATIONAL Jacksonville State
at FLORIDA STATE Cal
at ROBERT MORRIS IU Indianapolis
at GEORGE MASON Davidson
at FORDHAM La Salle
Austin Peay 2 at EASTERN KENTUCKY
at SOUTHERN ILLINOIS Northern Iowa
at IOWA 10½ USC
at COLGATE 10 Holy Cross
at BELLARMINE West Georgia
at AUBURN Texas
at ST. JOHN’S 12½ Butler
American 4 at LOYOLA (MD)
at LSU Mississippi State
at QUEENS Central Arkansas
Oakland 1 at PURDUE FORT WAYNE
at TEMPLE Charlotte
at LAFAYETTE Bucknell
at GEORGIA Tennessee
at DRAKE Evansville
at SETON HALL Xavier
UAB 13½ at UTSA
at TULSA North Texas
at MISSOURI STATE Sam Houston
South Dakota State at OMAHA
at ARKANSAS STATE Old Dominion
Marshall at TEXAS STATE
Belmont at VALPARAISO
Denver at UMKC
at GEORGETOWN DePaul
at WISCONSIN Minnesota
at UTAH STATE 12½ Wyoming
at NEW MEXICO STATE 11½ Delaware
at MURRAY STATE Illinois State
at UTEP Louisiana Tech
Florida at SOUTH CAROLINA
at MIAMI (FL) Stanford
South Florida at TULANE
Houston 8 at TCU
San Diego at PEPPERDINE
at WASHINGTON STATE Seattle U
at PACIFIC Portland
at LOYOLA MARYMOUNT Oregon State
at SAN DIEGO STATE Colorado State
UCLA at OREGON
at SANTA CLARA San Francisco

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y ISLANDERS -143 N.Y Rangers +121
Colorado -162 at OTTAWA +136
at COLUMBUS -131 Philadelphia +109

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

