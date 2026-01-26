NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (46) at NEW ENGLAND NBA Tuesday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(46)
|at NEW ENGLAND
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at WASHINGTON
|OFF
|(OFF)
|Portland
|at NEW YORK
|13½
|(230½)
|Sacramento
|at PHILADELPHIA
|OFF
|(OFF)
|Milwaukee
|at OKLAHOMA CITY
|16½
|(235½)
|New Orleans
|at DENVER
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at PHOENIX
|10
|(212½)
|Brooklyn
|at UTAH
|OFF
|(OFF)
|LA Clippers
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|2½
|Wake Forest
|Michigan State
|13½
|at RUTGERS
|at VCU
|11½
|Richmond
|at NC STATE
|10½
|Syracuse
|Eastern Michigan
|2½
|at CENTRAL MICHIGAN
|at UCF
|8½
|Arizona State
|at KENT STATE
|7½
|Ohio
|at BOWLING GREEN
|7½
|Buffalo
|at AKRON
|13½
|Toledo
|at DAYTON
|7½
|Rhode Island
|at MICHIGAN
|10½
|Nebraska
|Arkansas
|2½
|at OKLAHOMA
|Virginia
|8½
|at NOTRE DAME
|at UCONN
|16½
|Providence
|at VIRGINIA TECH
|9½
|Georgia Tech
|at UIC
|6½
|Indiana State
|Incarnate Word
|1½
|at HOUSTON CHRISTIAN
|Western Michigan
|1½
|at NORTHERN ILLINOIS
|at ALABAMA
|11½
|Missouri
|at SAINT LOUIS
|11½
|George Washington
|at WEST VIRGINIA
|6½
|Kansas State
|at MIAMI (OH)
|10½
|UMass
|at VANDERBILT
|6½
|Kentucky
|Purdue
|4½
|at INDIANA
|Saint Joseph’s (PA)
|3½
|at LOYOLA CHICAGO
|Creighton
|1½
|at MARQUETTE
|Boise State
|9½
|at SAN JOSE STATE
|at NEVADA
|4½
|Grand Canyon
|New Mexico
|4½
|at UNLV
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-115
|Buffalo
|-105
|at FLORIDA
|-178
|Utah
|+148
|at BOSTON
|-112
|Nashville
|-108
|at DETROIT
|-134
|Los Angeles
|+113
|at NEW JERSEY
|-125
|Winnipeg
|+105
|Vegas
|-119
|at MONTREAL
|-101
|at MINNESOTA
|-248
|Chicago
|+202
|Dallas
|-155
|at ST. LOUIS
|+130
|San Jose
|-124
|at VANCOUVER
|+103
|Washington
|-140
|at SEATTLE
|+119
