Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

January 26, 2026, 6:26 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (46) at NEW ENGLAND

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at WASHINGTON OFF (OFF) Portland
at NEW YORK 13½ (230½) Sacramento
at PHILADELPHIA OFF (OFF) Milwaukee
at OKLAHOMA CITY 16½ (235½) New Orleans
at DENVER OFF (OFF) Detroit
at PHOENIX 10 (212½) Brooklyn
at UTAH OFF (OFF) LA Clippers

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at PITTSBURGH Wake Forest
Michigan State 13½ at RUTGERS
at VCU 11½ Richmond
at NC STATE 10½ Syracuse
Eastern Michigan at CENTRAL MICHIGAN
at UCF Arizona State
at KENT STATE Ohio
at BOWLING GREEN Buffalo
at AKRON 13½ Toledo
at DAYTON Rhode Island
at MICHIGAN 10½ Nebraska
Arkansas at OKLAHOMA
Virginia at NOTRE DAME
at UCONN 16½ Providence
at VIRGINIA TECH Georgia Tech
at UIC Indiana State
Incarnate Word at HOUSTON CHRISTIAN
Western Michigan at NORTHERN ILLINOIS
at ALABAMA 11½ Missouri
at SAINT LOUIS 11½ George Washington
at WEST VIRGINIA Kansas State
at MIAMI (OH) 10½ UMass
at VANDERBILT Kentucky
Purdue at INDIANA
Saint Joseph’s (PA) at LOYOLA CHICAGO
Creighton at MARQUETTE
Boise State at SAN JOSE STATE
at NEVADA Grand Canyon
New Mexico at UNLV

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -115 Buffalo -105
at FLORIDA -178 Utah +148
at BOSTON -112 Nashville -108
at DETROIT -134 Los Angeles +113
at NEW JERSEY -125 Winnipeg +105
Vegas -119 at MONTREAL -101
at MINNESOTA -248 Chicago +202
Dallas -155 at ST. LOUIS +130
San Jose -124 at VANCOUVER +103
Washington -140 at SEATTLE +119

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up