NCAA Division I Softball Regionals Glance

All Times EDT
(Double elimination; x-if necessary)
Athens (Ga.) Regional Friday, May 15
Game 1 – UNC Greensboro 1, No. 6 Clemson 0
Game 2 – Georgia 5, Charleston 2
Saturday, May 16
Game 3 – UNC Greensboro vs. Georgia, 1 p.m.
Game 4 – Clemson vs. Charleston, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Austin (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 8 Wisconsin 2, Baylor 1, 9 innings
Game 2 – No. 1 Texas 9, Wagner 1
Saturday, May 16
Game 3 – Wisconsin vs. Texas, 1 p.m.
Game 4 – Baylor vs. Wagner, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Baton Rouge (La.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 5 Virginia Tech 6, South Alabama 0
Game 2 – No. 4 LSU 8, Akron 0, 6 innings
Saturday, May 16
Game 3 – Virginia Tech vs. LSU, 1 p.m.
Game 4 – South Alabama vs. Akron, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Bryan-College Station (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 4 Texas A&M 17, UConn 3, 5 innings
Game 2 – No. 5 Arizona St. 8, McNeese 0
Saturday, May 16
Game 3 – Texas A&M vs. Arizona St., 3 p.m.
Game 4 – UConn vs. McNeese, 5:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Durham (N.C.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – Duke 10, Howard 1, 5 innings
Game 2 – No. 6 Arizona 7, Marshall 5
Saturday, May 16
Game 3 – Duke vs. Arizona, 1 p.m.
Game 4 – Howard vs. Marshall, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Eugene (Ore.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 5 Mississippi St. 3, St. Mary’s 2, 8 innings
Game 2 – No. 4 Oregon 5, Idaho St. 1
Saturday, May 16
Game 3 – Mississippi St. vs. Oregon, 5 p.m.
Game 4 – St. Mary’s vs. Idaho St., 7:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Fayetteville (Ark.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Arkansas 8, Fordham 0, 6 innings
Game 2 – South Florida 3, No. 7 Washington 1
Saturday, May 16
Game 3 – Arkansas vs. South Florida, 2 p.m.
Game 4 – Fordham vs. Washington, 4:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Gainesville (Fla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Florida 12, Florida A&M 0, 5 innings
Game 2 – Georgia Tech 2, No. 7 Texas St. 1
Saturday, May 16
Game 3 – Florida vs. Georgia Tech, 10 a.m.
Game 4 – Florida A&M vs. Texas St., 12:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Knoxville (Tenn.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Tennessee 3, Northern Kentucky 1
Game 2 – No. 7 Virginia 8, Indiana 7
Saturday, May 16
Game 3 – Tennessee vs. Virginia, 3 p.m.
Game 4 – Northern Kentucky vs. Indiana , 5:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Lincoln (Neb.) Regional Friday, May 15
Game 1 – No. 8 Grand Canyon 5, Louisville 1
Game 2 – No. 1 Nebraska 4, South Dakota 1
Saturday, May 16
Game 3 – Grand Canyon vs. Nebraska, 1 p.m.
Game 4 – Louisville vs. South Dakota, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Los Angeles Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 7 South Carolina 7, Cal St. Fullerton 4
Game 2 – No. 2 UCLA 12, Cal. Baptist 11
Saturday, May 16
Game 3 – South Carolina vs. UCLA, 5 p.m.
Game 4 – Cal St. Fullerton vs. Cal. Baptist, 7:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Lubbock (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 6 Mississippi 8, Boston U 6
Game 2 – No. 3 Texas Tech 10, Marist 3
Saturday, May 16
Game 3 – Mississippi vs. Texas Tech, 3 p.m.
Game 4 – Boston vs. Marist, 5:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Norman (Okla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 1 Oklahoma 11, Binghamton 0, 5 innings
Game 2 – No. 8 Kansas 1, Michigan 0, 8 innings
Saturday, May 16
Game 3 – Oklahoma vs. Kansas, 3 p.m.
Game 4 – Binghamton vs. Michigan, 5:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Stillwater (Okla.) Regional Friday, May 15
Game 1 – No. 4 Oklahoma St. 16, Eastern Illinois 0
Game 2 – No. 5 Stanford 8, Princeton 2
Saturday, May 16
Game 3 – Oklahoma St. vs. Stanford, 1 p.m.
Game 4 – Princeton vs. Eastern Illinois, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Tallahassee (Fla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – Stetson 8, Florida St. 3
Game 2 – UCF 2, Jacksonville St. 1, 8 innings
Saturday, May 16
Game 3 – Stetson vs. UCF, noon
Game 4 – Florida St. vs. Jacksonville St., 2:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Tuscaloosa (Ala.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 1 Alabama 8, SC-Upstate 0, 5 innings
Game 2 – Belmont 2, No. 8 SE Louisiana 0
Saturday, May 16
Game 3 – Alabama vs. Belmont, 2 p.m.
Game 4 – SC-Upstate vs. SE Louisiana, 4:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
