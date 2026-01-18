Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Stonehill at St. Francis (PA) — NEC Front Row
Pennsylvania at Harvard — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Loyola Maryland at Lehigh — CBSSN, Fubo Sports
Pittsburgh at Seattle — KHN, KONG, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, Prime Video (SEA)
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.