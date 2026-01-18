Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 18, 2026, 12:21 PM

Stonehill at St. Francis (PA) — NEC Front Row

Pennsylvania at Harvard — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Loyola Maryland at Lehigh — CBSSN, Fubo Sports

Pittsburgh at Seattle — KHN, KONG, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, Prime Video (SEA)

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up