Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 27, 2026, 11:20 AM

Lehigh at Army — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Charlotte at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

St. Bonaventure at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

La Salle at Fordham — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Minnesota at Penn State — Big Ten Plus

Army at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Duquesne at Richmond — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Temple at Rice — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Philadelphia at Columbus — TNT

