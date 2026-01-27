Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Lehigh at Army — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Charlotte at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
St. Bonaventure at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
La Salle at Fordham — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Minnesota at Penn State — Big Ten Plus
Army at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Duquesne at Richmond — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Temple at Rice — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Philadelphia at Columbus — TNT
