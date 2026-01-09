Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 9, 2026, 11:12 AM

Syracuse at Pittsburgh — ACCN, Fubo Sports

Penn State at Purdue — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports

Lafayette at Navy — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Brown at Pennsylvania — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Lehigh at Colgate — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

William & Mary at Drexel — NBCS Philadelphia +

St. Francis (PA) at Long Island University — NEC Front Row

Saint Louis at La Salle — USA

Northern Kentucky at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Pennsylvania at Brown — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Bucknell at Loyola Maryland — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Colgate at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Navy at Lafayette — MyTV, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

La Salle at Saint Joseph’s — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Robert Morris at RIT — SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports

Calgary at Pittsburgh — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

