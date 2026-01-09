Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Syracuse at Pittsburgh — ACCN, Fubo Sports
Penn State at Purdue — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports
Lafayette at Navy — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Brown at Pennsylvania — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Lehigh at Colgate — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
William & Mary at Drexel — NBCS Philadelphia +
St. Francis (PA) at Long Island University — NEC Front Row
Saint Louis at La Salle — USA
Northern Kentucky at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Pennsylvania at Brown — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Bucknell at Loyola Maryland — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Colgate at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Navy at Lafayette — MyTV, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
La Salle at Saint Joseph’s — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Robert Morris at RIT — SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports
Calgary at Pittsburgh — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.