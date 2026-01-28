NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 1 UConn (21-0) vs. Xavier (10-10), 8 p.m.
No. 2 UCLA (19-1) at Illinois (15-5), 7 p.m.
No. 16 Maryland (17-4) vs. No. 25 Washington (16-4), 7 p.m.
No. 21 Texas Tech (20-2) vs. Iowa State (16-5), 7 p.m.
Thursday’s Games
No. 3 South Carolina (20-2) at Auburn (13-8), 9 p.m.
No. 4 Texas (19-2) at Florida (13-9), 7 p.m.
No. 6 LSU (19-2) vs. Arkansas (11-10), 8 p.m.
No. 7 Louisville (19-3) at Stanford (15-6), 8 p.m.
No. 8 Iowa (18-2) at USC (11-9), 9 p.m.
No. 9 Michigan (17-3) at Indiana (11-10), 7 p.m.
No. 10 Oklahoma (16-4) vs. Texas A&M (8-8), 7 p.m.
No. 11 Ohio State (18-3) vs. Wisconsin (13-8), 8 p.m.
No. 12 TCU (19-2) vs. Kansas (13-8), 6 p.m.
No. 13 Michigan State (18-2) at Purdue (11-9), 6 p.m.
No. 15 Tennessee (14-3) vs. Mississippi State (15-6), 6:30 p.m.
No. 20 Duke (14-6) at Miami (FL) (12-8), 8 p.m.
No. 23 Georgia (18-3) vs. No. 24 Alabama (18-3), 6:30 p.m.
Friday’s Games
No. 5 Vanderbilt (20-1) vs. No. 17 Ole Miss (17-4) at Birmingham, Ala., 3 p.m.
No. 19 Princeton (17-1) vs. Columbia (13-5), 6 p.m.
Saturday’s Games
No. 16 Maryland (17-4) vs. Oregon (15-7), 5 p.m.
No. 19 Princeton (17-1) vs. Cornell (7-11), 5 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (21-0) vs. No. 15 Tennessee (14-3), Noon
No. 2 UCLA (19-1) vs. No. 8 Iowa (18-2), 4 p.m.
No. 4 Texas (19-2) vs. No. 10 Oklahoma (16-4), 3 p.m.
No. 5 Vanderbilt (20-1) vs. Florida (13-9), 4 p.m.
No. 6 LSU (19-2) vs. No. 24 Alabama (18-3), Noon
No. 7 Louisville (19-3) at California (12-9), 2 p.m.
No. 9 Michigan (17-3) at No. 13 Michigan State (18-2), Noon
No. 11 Ohio State (18-3) vs. Nebraska (15-5), 6 p.m.
No. 12 TCU (19-2) at No. 21 Texas Tech (20-2), 2 p.m.
No. 14 Baylor (19-3) at No. 22 West Virginia (17-5), 1 p.m.
No. 18 Kentucky (17-5) at Arkansas (11-10), 2 p.m.
No. 20 Duke (14-6) vs. Wake Forest (12-9), Noon
No. 25 Washington (16-4) vs. Illinois (15-5), 6 p.m.
