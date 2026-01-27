NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 UConn (21-0) did not play. Next: vs. Xavier, Wednesday.
No. 2 UCLA (19-1) did not play. Next: at Illinois, Wednesday.
No. 3 South Carolina (20-2) did not play. Next: at Auburn, Thursday.
No. 4 Texas (19-2) did not play. Next: at Florida, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (20-1) did not play. Next: at No. 17 Ole Miss, Friday.
No. 6 LSU (19-2) did not play. Next: vs. Arkansas, Thursday.
No. 7 Louisville (19-3) did not play. Next: at Stanford, Thursday.
No. 8 Iowa (18-2) did not play. Next: at USC, Thursday.
No. 9 Michigan (17-3) did not play. Next: at Indiana, Thursday.
No. 10 Oklahoma (16-4) did not play. Next: vs. Texas A&M, Thursday.
No. 11 Ohio State (18-3) did not play. Next: vs. Wisconsin, Thursday.
No. 12 TCU (19-2) did not play. Next: vs. Kansas, Thursday.
No. 13 Michigan State (18-2) did not play. Next: at Purdue, Thursday.
No. 14 Baylor (19-3) beat Houston 82-66. Next: at No. 22 West Virginia, Sunday.
No. 15 Tennessee (14-3) did not play. Next: vs. Mississippi State, Thursday.
No. 16 Maryland (17-4) did not play. Next: vs. No. 25 Washington, Wednesday.
No. 17 Ole Miss (17-4) did not play. Next: vs. No. 5 Vanderbilt, Friday.
No. 18 Kentucky (17-5) did not play. Next: at Arkansas, Sunday.
No. 19 Princeton (17-1) did not play. Next: vs. Columbia, Friday.
No. 20 Duke (14-6) did not play. Next: at Miami (FL), Thursday.
No. 21 Texas Tech (20-2) did not play. Next: vs. Iowa State, Wednesday.
No. 22 West Virginia (17-5) lost to Utah 71-64. Next: vs. No. 14 Baylor, Sunday.
No. 23 Georgia (18-3) did not play. Next: vs. No. 24 Alabama, Thursday.
No. 24 Alabama (18-3) did not play. Next: at No. 23 Georgia, Thursday.
No. 25 Washington (16-4) did not play. Next: at No. 16 Maryland, Wednesday.
