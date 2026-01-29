NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Thursday’s Games
No. 8 Iowa State (18-2) vs. Colorado (12-8), 7 p.m.
No. 9 Illinois (17-3) vs. Washington (11-9), 9 p.m.
Friday’s Games
No. 3 Michigan (19-1) at No. 7 Michigan State (19-2), 8 p.m.
No. 21 Saint Louis (20-1) vs. Dayton (14-7), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (21-0) at Arizona State (11-10), 2 p.m.
No. 2 UConn (20-1) at Creighton (12-9), 8 p.m.
No. 4 Duke (19-1) at Virginia Tech (16-6), Noon
No. 6 Gonzaga (21-1) vs. Saint Mary’s (19-3), 10:30 p.m.
No. 10 Houston (18-2) vs. Cincinnati (11-10), Noon
No. 11 Texas Tech (16-4) at UCF (16-4), Noon
No. 13 BYU (17-3) at No. 14 Kansas (15-5), 4:30 p.m.
No. 15 Arkansas (16-5) vs. Kentucky (14-7), 6:30 p.m.
No. 16 North Carolina (16-4) at Georgia Tech (11-10), 2 p.m.
No. 17 Virginia (17-3) at Boston College (9-11), 1:30 p.m.
No. 18 Vanderbilt (18-3) at Ole Miss (11-9), 8:30 p.m.
No. 20 Louisville (14-6) vs. SMU (15-5), 2 p.m.
No. 22 Clemson (17-4) vs. Pittsburgh (9-12), Noon
No. 24 Miami (OH) (21-0) vs. Northern Illinois (7-13), 3:30 p.m.
Sunday’s Games
No. 5 Nebraska (20-1) vs. No. 9 Illinois (17-3), 4 p.m.
No. 8 Iowa State (18-2) at Kansas State (10-11), 2 p.m.
No. 12 Purdue (17-4) at Maryland (8-12), 1 p.m.
No. 19 Florida (15-6) vs. No. 23 Alabama (14-6), 1 p.m.
