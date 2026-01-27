NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|12
|505
|2785
|29
|232.1
|Umass
|12
|527
|2675
|30
|222.9
|Colorado
|12
|509
|2670
|25
|222.5
|Georgia Southern
|13
|500
|2835
|35
|218.1
|North Texas
|14
|608
|3020
|28
|215.7
|Rutgers
|12
|371
|2519
|25
|209.9
|Georgia St.
|12
|498
|2498
|31
|208.2
|Coastal Carolina
|13
|530
|2704
|23
|208.0
|Sam Houston St.
|12
|461
|2491
|33
|207.6
|Colorado St.
|12
|491
|2459
|30
|204.9
|FAU
|12
|508
|2416
|35
|201.3
|Charlotte
|12
|484
|2403
|30
|200.2
|Uconn
|13
|547
|2594
|28
|199.5
|Temple
|12
|473
|2368
|27
|197.3
|Baylor
|12
|482
|2366
|30
|197.2
|UAB
|12
|495
|2293
|31
|191.1
|Kent St.
|12
|494
|2291
|22
|190.9
|UCLA
|12
|440
|2285
|26
|190.4
|Louisiana-Lafayette
|13
|516
|2427
|25
|186.7
|Mississippi St.
|13
|497
|2422
|19
|186.3
|Arkansas
|12
|475
|2231
|24
|185.9
|Kennesaw St.
|14
|556
|2584
|25
|184.6
|N. Illinois
|12
|479
|2200
|21
|183.3
|Tulsa
|12
|510
|2189
|22
|182.4
|Purdue
|12
|461
|2182
|29
|181.8
|Utah St.
|13
|488
|2356
|19
|181.2
|Utah
|13
|488
|2355
|18
|181.2
|Liberty
|12
|455
|2149
|23
|179.1
|Ball St.
|12
|453
|2146
|21
|178.8
|Cincinnati
|13
|537
|2324
|19
|178.8
|Boston College
|12
|423
|2131
|25
|177.6
|UNLV
|14
|476
|2484
|24
|177.4
|W. Kentucky
|13
|466
|2295
|14
|176.5
|Troy
|14
|545
|2470
|22
|176.4
|Maryland
|12
|479
|2107
|13
|175.6
|South Alabama
|12
|444
|2105
|25
|175.4
|Nebraska
|13
|473
|2280
|30
|175.4
|Syracuse
|12
|398
|2100
|24
|175.0
|Southern Miss.
|13
|543
|2269
|31
|174.5
|Kansas
|12
|438
|2077
|19
|173.1
|UTEP
|12
|496
|2034
|17
|169.5
|Wyoming
|12
|443
|2025
|13
|168.8
|Arkansas St.
|13
|495
|2189
|24
|168.4
|Oklahoma St.
|12
|457
|1989
|18
|165.8
|New Mexico St.
|12
|451
|1980
|14
|165.0
|Texas State
|13
|505
|2142
|25
|164.8
|Georgia Tech
|13
|467
|2136
|21
|164.3
|Kansas St.
|12
|484
|1965
|23
|163.8
|Rice
|13
|458
|2128
|26
|163.7
|Louisiana-Monroe
|12
|455
|1941
|23
|161.8
|FIU
|13
|446
|2101
|20
|161.6
|Boise St.
|14
|473
|2259
|25
|161.4
|Delaware
|13
|454
|2076
|25
|159.7
|Air Force
|12
|367
|1902
|27
|158.5
|San Jose St.
|12
|469
|1891
|25
|157.6
|Oregon St.
|12
|410
|1889
|17
|157.4
|Buffalo
|12
|499
|1886
|16
|157.2
|California
|13
|431
|2036
|24
|156.6
|Akron
|12
|435
|1870
|18
|155.8
|Florida
|12
|463
|1847
|21
|153.9
|Missouri St.
|13
|429
|1993
|26
|153.3
|Virginia Tech
|12
|427
|1839
|25
|153.2
|Army
|13
|443
|1991
|18
|153.2
|Tennessee
|13
|488
|1981
|24
|152.4
|UCF
|12
|460
|1808
|18
|150.7
|UTSA
|13
|458
|1945
|16
|149.6
|Nevada
|12
|429
|1795
|24
|149.6
|Mississippi
|15
|539
|2236
|20
|149.1
|Marshall
|12
|459
|1787
|21
|148.9
|Duke
|14
|482
|2064
|29
|147.4
|Michigan St.
|12
|394
|1768
|21
|147.3
|Appalachian St.
|13
|469
|1915
|23
|147.3
|South Florida
|13
|500
|1895
|21
|145.8
|Cent. Michigan
|13
|445
|1894
|18
|145.7
|Jacksonville St.
|14
|506
|2020
|22
|144.3
|Ohio
|13
|429
|1872
|15
|144.0
|West Virginia
|12
|479
|1725
|15
|143.8
|Arizona
|13
|473
|1862
|19
|143.2
|Southern Cal
|13
|428
|1862
|15
|143.2
|Middle Tennessee
|12
|440
|1718
|17
|143.2
|Penn St.
|13
|457
|1853
|16
|142.5
|Bowling Green
|12
|411
|1701
|17
|141.8
|Navy
|13
|452
|1837
|20
|141.3
|Old Dominion
|13
|496
|1836
|13
|141.2
|NC State
|13
|418
|1804
|17
|138.8
|Florida St.
|12
|461
|1657
|12
|138.1
|Iowa St.
|12
|373
|1656
|14
|138.0
|Northwestern
|13
|412
|1772
|18
|136.3
|South Carolina
|12
|433
|1632
|13
|136.0
|Louisiana Tech
|13
|416
|1749
|13
|134.5
|Miami (Ohio)
|14
|502
|1880
|12
|134.3
|Kentucky
|12
|440
|1611
|20
|134.2
|Hawaii
|13
|420
|1741
|19
|133.9
|TCU
|13
|466
|1730
|10
|133.1
|Memphis
|13
|460
|1717
|22
|132.1
|Fresno St.
|13
|422
|1715
|9
|131.9
|Texas A&M
|13
|406
|1700
|13
|130.8
|San Diego St.
|13
|458
|1689
|9
|129.9
|Houston
|13
|452
|1677
|17
|129.0
|Alabama
|15
|509
|1903
|17
|126.9
|Illinois
|13
|417
|1647
|17
|126.7
|North Carolina
|12
|433
|1508
|19
|125.7
|W. Michigan
|14
|469
|1758
|16
|125.6
|Washington St.
|13
|429
|1627
|15
|125.2
|Arizona St.
|13
|447
|1612
|20
|124.0
|LSU
|13
|434
|1607
|15
|123.6
|BYU
|14
|460
|1718
|13
|122.7
|Tulane
|14
|480
|1716
|18
|122.6
|Wake Forest
|13
|467
|1581
|18
|121.6
|Minnesota
|13
|423
|1574
|16
|121.1
|East Carolina
|13
|435
|1563
|11
|120.2
|Stanford
|12
|381
|1431
|17
|119.2
|Oregon
|15
|508
|1736
|13
|115.7
|Virginia
|14
|465
|1603
|17
|114.5
|Louisville
|13
|427
|1486
|13
|114.3
|New Mexico
|13
|434
|1466
|14
|112.8
|Michigan
|13
|427
|1455
|14
|111.9
|SMU
|13
|456
|1447
|5
|111.3
|Vanderbilt
|13
|382
|1406
|10
|108.2
|Iowa
|13
|406
|1400
|12
|107.7
|Clemson
|13
|387
|1369
|10
|105.3
|Wisconsin
|12
|372
|1263
|12
|105.2
|Texas
|13
|430
|1351
|13
|103.9
|Missouri
|13
|418
|1350
|12
|103.8
|Washington
|13
|398
|1301
|9
|100.1
|Auburn
|12
|417
|1192
|12
|99.3
|Notre Dame
|12
|402
|1191
|8
|99.2
|Toledo
|13
|468
|1286
|12
|98.9
|Pittsburgh
|13
|454
|1236
|12
|95.1
|Ohio St.
|14
|425
|1251
|5
|89.4
|Miami
|16
|484
|1428
|12
|89.2
|James Madison
|14
|426
|1191
|9
|85.1
|Georgia
|14
|388
|1141
|14
|81.5
|Oklahoma
|13
|420
|1005
|7
|77.3
|Indiana
|16
|413
|1235
|8
|77.2
|Texas Tech
|14
|434
|954
|8
|68.1
