Live Radio
Home » Sports » Women's College Basketball Scores

Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

December 28, 2025, 8:30 PM

Sunday, Dec. 28

EAST

Duke 71, Syracuse 51

George Washington 63, Coppin State 49

Georgetown 76, Creighton 74

New Hampshire 64, New Haven 59

Saint Joseph’s 108, Arcadia 38

Seton Hall 75, Xavier 55

Vermont 61, Dartmouth 59

SOUTH

Austin Peay 73, Berry 38

Florida 82, Furman 66

Georgia State 85, LaGrange 55

Georgia Tech 79, Wofford 63

Kentucky 80, Hofstra 42

LSU 109, Alabama State 41

Memphis 107, Rust College 63

Miami (FL) 77, Stetson 45

Mississippi State 112, Samford 54

Morehead State 115, Kentucky Christian 36

Ole Miss 64, Alcorn State 44

South Carolina 96, Providence 55

Vanderbilt 109, Stonehill 50

West Georgia 81, Brewton-Parker College 46

MIDWEST

Clemson 97, Chicago State 44

Illinois 83, Purdue 73

Iowa 99, Penn State 76

Michigan State 70, Rutgers 64

Missouri 71, Kansas City 67, OT

Ohio 96, Wilberforce 64

Saint Louis 132, Health Sciences and Pharmacy in St. Louis 53

UCLA 82, Ohio State 75

UConn 94, Butler 47

SOUTHWEST

Arkansas State 81, Arkansas 72

Sam Houston 110, Dallas 38

Texas 120, Southeastern Louisiana 38

FAR WEST

Cal State Fullerton 110, La Sierra 22

California 91, Cal Poly 50

Gonzaga 87, Loyola Marymount 80, 2OT

Grand Canyon 79, San Jose State 59

Oregon State 74, San Francisco 65

Pacific 85, Seattle 66

Portland 63, Saint Mary’s 59

Santa Clara 68, San Diego 46

Stanford 82, Cornell 50

Washington State 66, Pepperdine 63

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up