Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 28
EAST
Duke 71, Syracuse 51
George Washington 63, Coppin State 49
Georgetown 76, Creighton 74
New Hampshire 64, New Haven 59
Saint Joseph’s 108, Arcadia 38
Seton Hall 75, Xavier 55
Vermont 61, Dartmouth 59
SOUTH
Austin Peay 73, Berry 38
Florida 82, Furman 66
Georgia State 85, LaGrange 55
Georgia Tech 79, Wofford 63
Kentucky 80, Hofstra 42
LSU 109, Alabama State 41
Memphis 107, Rust College 63
Miami (FL) 77, Stetson 45
Mississippi State 112, Samford 54
Morehead State 115, Kentucky Christian 36
Ole Miss 64, Alcorn State 44
South Carolina 96, Providence 55
Vanderbilt 109, Stonehill 50
West Georgia 81, Brewton-Parker College 46
MIDWEST
Clemson 97, Chicago State 44
Illinois 83, Purdue 73
Iowa 99, Penn State 76
Michigan State 70, Rutgers 64
Missouri 71, Kansas City 67, OT
Ohio 96, Wilberforce 64
Saint Louis 132, Health Sciences and Pharmacy in St. Louis 53
UCLA 82, Ohio State 75
UConn 94, Butler 47
SOUTHWEST
Arkansas State 81, Arkansas 72
Sam Houston 110, Dallas 38
Texas 120, Southeastern Louisiana 38
FAR WEST
Cal State Fullerton 110, La Sierra 22
California 91, Cal Poly 50
Gonzaga 87, Loyola Marymount 80, 2OT
Grand Canyon 79, San Jose State 59
Oregon State 74, San Francisco 65
Pacific 85, Seattle 66
Portland 63, Saint Mary’s 59
Santa Clara 68, San Diego 46
Stanford 82, Cornell 50
Washington State 66, Pepperdine 63
___
