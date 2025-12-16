Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Dec. 17

The Associated Press

December 16, 2025, 2:15 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Dec. 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Creighton at Xavier

SECN — Saint Francis (Pa.) at Florida

7 p.m.

ESPN2 — Vanderbilt at Memphis

8:30 p.m.

FS1 — Georgetown at Marquette

9 p.m.

BTN — UTSA at Southern Cal

10 p.m.

CBSSN — Air Force at San Diego St.

10:30 p.m.

FS1 — Arizona St. at UCLA

11 p.m.

BTN — Portland at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — E. Kentucky at Louisville

7 p.m.

PEACOCK — Marquette at UConn

8 p.m.

ACCN — UNC-Wilmington at North Carolina

CBSSN — UNLV at Grand Canyon

9 p.m.

SECN — Northwestern St. at Texas

COLLEGE FOOTBALL

5 p.m.

ESPN — StaffDNA Cure Bowl: Old Dominion vs. South Florida, Orlando, Fla.

7 p.m.

ESPNU — NJCAA DI Tournament: Hutchinson vs. Iowa Western, National Championship, Canyon, Texas

8:30 p.m.

ESPN — 68 Ventures Bowl: Louisiana-Lafayette vs. Delaware, Mobile, Ala.

GOLF

7:30 p.m.

GOLF — Optum Golf Channel Games

USA — Optum Golf Channel Games

3:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, First Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Oklahoma City

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Utah at Detroit

TRUTV — Utah at Detroit

10 p.m.

TNT — New Jersey at Vegas

TRUTV — New Jersey at Vegas

SOCCER (WOMEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Paris Saint-Germain at Benfica

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

11 a.m.

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

