Sports on TV for Sunday, Dec. 28

The Associated Press

December 27, 2025, 3:05 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Dec. 28

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2 p.m.

TNT — Winthrop at Texas Tech

TRUTV — Winthrop at Texas Tech

6 p.m.

BTN — Old Dominion at Maryland

8 p.m.

BTN — Omaha at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Wofford at Georgia Tech

BTN — Illinois at Purdue

SECN — Providence at South Carolina

2 p.m.

ACCN — Stetson at Miami

BTN — UCLA at Ohio St.

SECN — SE Louisiana at Texas

4 p.m.

ACCN — Duke at Syracuse

BTN — Penn St. at Iowa

SECN — Alabama St. at LSU

TNT — UConn at Butler

TRUTV — UConn at Butler

6 p.m.

TRUTV — Creighton at Georgetown

GOLF

3 p.m.

ABC — TGL: New York Golf Club vs. Atlanta Drive GC

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

10 a.m.

NBATV — Mt. Zion (Md.) vs. Link Academy (Mo.)

11:30 a.m.

NBATV — Montverde (Fla.) vs. Dynamic Prep (Texas)

1 p.m.

NBATV — LuHi (N.Y.) vs. Paul VI Catholic (Va.)

HORSE RACING

2:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (BOY’S)

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Sweden vs. Switzerland, Group A, Saint Paul, Minn.

4:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Finland vs. Latvia, Group B, Minneapolis

LACROSSE (MEN’S)

8 p.m.

ESPN2 — NLL: Buffalo at Calgary

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Long Island at College Park

5 p.m.

NBATV — Grand Rapids at Noblesville

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Cleveland, New Orleans at Tennessee, Seattle at Carolina

FOX — Regional Coverage: Arizona at Cincinnati, Jacksonville at Indianapolis, New England at N.Y. Jets

4:05 p.m.

CBS — N.Y. Giants at Vegas

4:25 p.m.

FOX — Philadelphia at Buffalo

8:20 p.m.

NBC — Chicago at San Francisco

PEACOCK — Chicago at San Francisco

NHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — Philadelphia at Seattle

SKIING/SNOWBOARDING

3 p.m.

NBC — FIS: World Cup, Copper Mountain, Colo.

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Leeds United at Sunderland

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Crystal Palace

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

