Sports on TV for Sunday, Dec. 28

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Dec. 28
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2 p.m.
TNT — Winthrop at Texas Tech
TRUTV — Winthrop at Texas Tech
6 p.m.
BTN — Old Dominion at Maryland
8 p.m.
BTN — Omaha at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Wofford at Georgia Tech
BTN — Illinois at Purdue
SECN — Providence at South Carolina
2 p.m.
ACCN — Stetson at Miami
BTN — UCLA at Ohio St.
SECN — SE Louisiana at Texas
4 p.m.
ACCN — Duke at Syracuse
BTN — Penn St. at Iowa
SECN — Alabama St. at LSU
TNT — UConn at Butler
TRUTV — UConn at Butler
6 p.m.
TRUTV — Creighton at Georgetown
GOLF
3 p.m.
ABC — TGL: New York Golf Club vs. Atlanta Drive GC
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
10 a.m.
NBATV — Mt. Zion (Md.) vs. Link Academy (Mo.)
11:30 a.m.
NBATV — Montverde (Fla.) vs. Dynamic Prep (Texas)
1 p.m.
NBATV — LuHi (N.Y.) vs. Paul VI Catholic (Va.)
HORSE RACING
2:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (BOY’S)
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Sweden vs. Switzerland, Group A, Saint Paul, Minn.
4:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Finland vs. Latvia, Group B, Minneapolis
LACROSSE (MEN’S)
8 p.m.
ESPN2 — NLL: Buffalo at Calgary
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Long Island at College Park
5 p.m.
NBATV — Grand Rapids at Noblesville
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Cleveland, New Orleans at Tennessee, Seattle at Carolina
FOX — Regional Coverage: Arizona at Cincinnati, Jacksonville at Indianapolis, New England at N.Y. Jets
4:05 p.m.
CBS — N.Y. Giants at Vegas
4:25 p.m.
FOX — Philadelphia at Buffalo
8:20 p.m.
NBC — Chicago at San Francisco
PEACOCK — Chicago at San Francisco
NHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — Philadelphia at Seattle
SKIING/SNOWBOARDING
3 p.m.
NBC — FIS: World Cup, Copper Mountain, Colo.
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Leeds United at Sunderland
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Crystal Palace
