NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|1½
|1½
|(44½)
|at SEATTLE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|4½
|6½
|(44½)
|at WASHINGTON
|Green Bay
|3
|1½
|(46½)
|at CHICAGO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|2½
|(43½)
|at NY GIANTS
|Kansas City
|11½
|3½
|(37½)
|at TENNESSEE
|Cincinnati
|2½
|1½
|(50½)
|at MIAMI
|Tampa Bay
|2½
|3
|(45½)
|at CAROLINA
|Buffalo
|8½
|10½
|(42½)
|at CLEVELAND
|at DALLAS
|2½
|1½
|(49½)
|LA Chargers
|at NEW ORLEANS
|2½
|4½
|(40½)
|NY Jets
|Atlanta
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at DENVER
|3
|3
|(45½)
|Jacksonville
|at HOUSTON
|11½
|14½
|(37½)
|Las Vegas
|at DETROIT
|6½
|6½
|(50½)
|Pittsburgh
|at BALTIMORE
|2½
|2½
|(47½)
|New England
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|San Francisco
|6½
|5½
|(46½)
|at INDIANAPOLIS
College Football
Thursday
XBox Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arkansas State
|2½
|1½
|(54½)
|Missouri State
Friday
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Michigan
|1½
|3½
|(49½)
|Kennesaw State
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|1½
|4½
|(58½)
|Memphis
College Football Playoff First Round – Game 1
Norman, Okla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|2½
|1½
|(40½)
|Oklahoma
Saturday
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(49½)
|James Madison
Monday
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|7½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|1½
|(54½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|7½
|(57½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|8½
|(46½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|4½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|2½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|2½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|4½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|4½
|(57½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|4½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(45½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|6½
|(53½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Atlanta
|5½
|(237½)
|at CHARLOTTE
|New York
|4
|(224½)
|at INDIANA
|Miami
|6½
|(227½)
|at BROOKLYN
|Houston
|9½
|(233½)
|at NEW ORLEANS
|at SAN ANTONIO
|13½
|(240½)
|Washington
|Toronto
|5½
|(220)
|at MILWAUKEE
|at OKLAHOMA CITY
|17½
|(220½)
|LA Clippers
|Detroit
|5½
|(231½)
|at DALLAS
|at DENVER
|7½
|(236½)
|Orlando
|Golden State
|2½
|(229½)
|at PHOENIX
|LA Lakers
|7
|(242½)
|at UTAH
|at PORTLAND
|8½
|(237½)
|Sacramento
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at CHARLESTON SOUTHERN
|10½
|North Florida
|at HAMPTON
|7½
|Jackson State
|SIU-Edwardsville
|6½
|at EASTERN ILLINOIS
|at APPALACHIAN STATE
|3½
|Coastal Carolina
|at CHARLOTTE
|11½
|Lafayette
|Furman
|8½
|at MANHATTAN
|at GEORGIA
|34½
|Western Carolina
|at VCU
|20½
|American
|at NORTHERN ARIZONA
|6½
|Southern Utah
|at DAVIDSON
|5½
|Temple
|Bradley
|3½
|at INDIANA STATE
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|18½
|Delaware State
|at WILLIAM & MARY
|7½
|Radford
|at CENT. CONN. ST.
|4½
|Fairfield
|at NORFOLK STATE
|1½
|Grambling
|at TCU
|24½
|Oral Roberts
|Winthrop
|11½
|at NORTH DAKOTA
|at OKLAHOMA STATE
|30½
|UMKC
|at GEORGIA SOUTHERN
|9½
|Georgia State
|at MURRAY STATE
|6½
|Drake
|at TENNESSEE STATE
|3½
|UT Martin
|at LINDENWOOD
|12
|Western Illinois
|at SOUTHERN INDIANA
|3½
|Little Rock
|at SOUTHERN MISS
|12½
|Louisiana
|Southeast Missouri State
|2½
|at TENNESSEE TECH
|at SOUTHERN ILLINOIS
|1½
|Illinois State
|at LONG BEACH STATE
|3½
|Pepperdine
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Edmonton
|-141
|at BOSTON
|+119
|at TAMPA BAY
|-192
|Los Angeles
|+159
|at WASHINGTON
|-153
|Toronto
|+128
|at OTTAWA
|-180
|Pittsburgh
|+149
|Minnesota
|-120
|at COLUMBUS
|-100
|at MONTREAL
|-191
|Chicago
|+159
|at BUFFALO
|-137
|Philadelphia
|+115
|New York
|-142
|at ST. LOUIS
|+119
|at CALGARY
|-172
|Seattle
|+144
|Dallas
|-216
|at SAN JOSE
|+178
