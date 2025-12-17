Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

December 17, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams (44½) at SEATTLE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (44½) at WASHINGTON
Green Bay 3 (46½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at NY GIANTS
Kansas City 11½ (37½) at TENNESSEE
Cincinnati (50½) at MIAMI
Tampa Bay 3 (45½) at CAROLINA
Buffalo 10½ (42½) at CLEVELAND
at DALLAS (49½) LA Chargers
at NEW ORLEANS (40½) NY Jets
Atlanta (47½) at ARIZONA
at DENVER 3 3 (45½) Jacksonville
at HOUSTON 11½ 14½ (37½) Las Vegas
at DETROIT (50½) Pittsburgh
at BALTIMORE (47½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
San Francisco (46½) at INDIANAPOLIS

College Football

Thursday

XBox Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arkansas State (54½) Missouri State

Friday

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Michigan (49½) Kennesaw State

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (58½) Memphis

College Football Playoff First Round – Game 1

Norman, Okla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (40½) Oklahoma

Saturday

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (49½) James Madison

Monday

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday, Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (57½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (46½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (57½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (45½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (53½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Atlanta (237½) at CHARLOTTE
New York 4 (224½) at INDIANA
Miami (227½) at BROOKLYN
Houston (233½) at NEW ORLEANS
at SAN ANTONIO 13½ (240½) Washington
Toronto (220) at MILWAUKEE
at OKLAHOMA CITY 17½ (220½) LA Clippers
Detroit (231½) at DALLAS
at DENVER (236½) Orlando
Golden State (229½) at PHOENIX
LA Lakers 7 (242½) at UTAH
at PORTLAND (237½) Sacramento

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at CHARLESTON SOUTHERN 10½ North Florida
at HAMPTON Jackson State
SIU-Edwardsville at EASTERN ILLINOIS
at APPALACHIAN STATE Coastal Carolina
at CHARLOTTE 11½ Lafayette
Furman at MANHATTAN
at GEORGIA 34½ Western Carolina
at VCU 20½ American
at NORTHERN ARIZONA Southern Utah
at DAVIDSON Temple
Bradley at INDIANA STATE
at SAINT JOSEPH’S (PA) 18½ Delaware State
at WILLIAM & MARY Radford
at CENT. CONN. ST. Fairfield
at NORFOLK STATE Grambling
at TCU 24½ Oral Roberts
Winthrop 11½ at NORTH DAKOTA
at OKLAHOMA STATE 30½ UMKC
at GEORGIA SOUTHERN Georgia State
at MURRAY STATE Drake
at TENNESSEE STATE UT Martin
at LINDENWOOD 12 Western Illinois
at SOUTHERN INDIANA Little Rock
at SOUTHERN MISS 12½ Louisiana
Southeast Missouri State at TENNESSEE TECH
at SOUTHERN ILLINOIS Illinois State
at LONG BEACH STATE Pepperdine

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Edmonton -141 at BOSTON +119
at TAMPA BAY -192 Los Angeles +159
at WASHINGTON -153 Toronto +128
at OTTAWA -180 Pittsburgh +149
Minnesota -120 at COLUMBUS -100
at MONTREAL -191 Chicago +159
at BUFFALO -137 Philadelphia +115
New York -142 at ST. LOUIS +119
at CALGARY -172 Seattle +144
Dallas -216 at SAN JOSE +178

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up