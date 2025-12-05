Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 5, 2025, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indianapolis 3 (46½) at JACKSONVILLE
at BALTIMORE (43½) Pittsburgh
at BUFFALO 7 (53½) Cincinnati
Washington 3 (43½) at MINNESOTA
Miami 3 3 (41½) at NY JETS
at CLEVELAND (33½) Tennessee
Seattle (44½) at ATLANTA
at TAMPA BAY (41½) New Orleans
Denver (40½) at LAS VEGAS
at GREEN BAY (44½) Chicago
LA Rams (47½) at ARIZONA
at KANSAS CITY (41½) Houston

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia 3 (41½) at LA CHARGERS

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WESTERN MICHIGAN (43½) Miami (OH)
at TEXAS TECH 12½ 12½ (49½) BYU
Georgia (48½) at ALABAMA
at VIRGINIA (57½) Duke
at OHIO STATE 4 (47½) Indiana

Wednesday, Dec. 17

Cure Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (55½) Old Dominion

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at BROOKLYN 2 (227½) New Orleans
Atlanta 9 (235½) at WASHINGTON
at DETROIT 12½ (222½) Milwaukee
at CLEVELAND (227½) Golden State
at MIAMI 8 (238½) Sacramento
at MINNESOTA 10½ (225½) LA Clippers
Houston 10½ (221½) at DALLAS

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at PURDUE Iowa State
at BUCKNELL UMBC
at PROVIDENCE Rhode Island
at MIAMI (FL) 21½ Southern Miss
at GEORGIA TECH Monmouth
at VIRGINIA Dayton
at BOSTON COLLEGE 18½ New Haven
Duke at MICHIGAN STATE
at RICHMOND 11½ Old Dominion
at MIAMI (OH) 17½ Maine
at NC STATE 24½ UNC Asheville
at BOWLING GREEN Utah Valley
at SOUTH CAROLINA 21½ Stetson
at CLEVELAND STATE Detroit Mercy
at WISCONSIN 10½ Marquette
Georgia Southern at GARDNER-WEBB
at FURMAN Harvard
at FLORIDA INTERNATIONAL Jacksonville
Delaware at DELAWARE STATE
at NORTHWESTERN Ohio State
at BUTLER Boise State
Saint Bonaventure at BUFFALO
at PRESBYTERIAN Morehead State
Drexel at LA SALLE
at PURDUE FORT WAYNE Northern Kentucky
at LIBERTY 27½ Coppin State
at AMERICAN 11½ Maryland-Eastern Shore
Youngstown State at IU INDIANAPOLIS
at DUQUESNE Stony Brook
at WINTHROP 11½ Coastal Carolina
at SIU-EDWARDSVILLE Western Michigan
at FORDHAM Holy Cross
at WEST GEORGIA Tennessee Tech
at JAMES MADISON Norfolk State
Western Carolina at SOUTH CAROLINA UPSTATE
Louisville at INDIANA
at LOYOLA CHICAGO Princeton
at TULSA 11½ Missouri State
at VIRGINIA TECH George Mason
at SOUTH DAKOTA STATE Idaho
at MURRAY STATE 15½ Bellarmine
at OAKLAND Toledo
at KENNESAW STATE 13½ Georgia State
Akron at TULANE
at WYOMING 14½ Dartmouth
at WOFFORD Elon
at OHIO Marshall
at ARKANSAS 18½ Fresno State
at KANSAS STATE Seton Hall
UNC Wilmington 11½ at LOUISIANA
Le Moyne at BINGHAMTON
N.C. A&T at NORTH CAROLINA CENTRAL
at EAST CAROLINA UNC Greensboro
New Mexico State 3 at ABILENE CHRISTIAN
at UMASS 11½ UMass-Lowell
Incarnate Word at NICHOLLS STATE
Longwood at MORGAN STATE
at IOWA 10½ Maryland
at MICHIGAN 22½ Rutgers
at WESTERN KENTUCKY 11½ Evansville
at CHATTANOOGA Southeast Missouri State
at TEMPLE Saint Joseph’s (PA)
Baylor at MEMPHIS
at COLORADO STATE Colorado
Vermont at PEPPERDINE
Sam Houston at TEXAS SOUTHERN
at CAL 11½ Pacific
at EASTERN WASHINGTON UMKC
LIU at LEHIGH
at OREGON STATE 12½ Southern Utah
at PORTLAND STATE Omaha
at COLUMBIA 13½ Albany (NY)
at WEST VIRGINIA Wake Forest
at IDAHO STATE Denver
at NEW ORLEANS Houston Christian
at UCLA 10½ Oregon
at USC Washington
at GEORGE WASHINGTON 10½ William & Mary
at LAMAR Texas A&M-CC
at CAL POLY UC Riverside
Boston University at NEW HAMPSHIRE
at UTAH Cal Baptist
Oklahoma State at GRAND CANYON
at VILLANOVA 19½ Pennsylvania
Lindenwood at EASTERN ILLINOIS
at BRADLEY 17½ Northern Illinois
at ILLINOIS STATE 21½ Chicago State
Montana State at ORAL ROBERTS
Montana at NORTH DAKOTA
at NORTHERN COLORADO 10½ South Dakota
at MILWAUKEE Robert Morris
at NORTH DAKOTA STATE Northern Arizona
at TENNESSEE Illinois
at NORTHERN IOWA Wichita State
at HOUSTON 17½ Florida State
at ST. JOHN’S 12½ Ole Miss
at UCSB 11½ CSU Bakersfield
at DEPAUL 24½ UAPB
Santa Clara at NEW MEXICO
Arkansas State at LITTLE ROCK
UCSD 11½ at LONG BEACH STATE
Oklahoma at ARIZONA STATE
at UC IRVINE 10½ CSU Northridge
at ARIZONA Auburn
at HAWAII 15½ CSU Fullerton

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Colorado -172 at N.Y RANGERS +142
at FLORIDA -160 Columbus +132
at CALGARY -120 Utah +100
at TAMPA BAY -182 N.Y Islanders +150
New Jersey -134 at BOSTON +112
at CAROLINA -245 Nashville +198
at TORONTO -137 Montreal +114
at OTTAWA -154 St. Louis +128
at LOS ANGELES -220 Chicago +180
at EDMONTON -210 Winnipeg +172
Detroit -122 at SEATTLE +102
Minnesota -142 at VANCOUVER +118

