NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Indianapolis 3 1½ (46½) at JACKSONVILLE at BALTIMORE 6½ 5½ (43½) Pittsburgh at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indianapolis
|3
|1½
|(46½)
|at JACKSONVILLE
|at BALTIMORE
|6½
|5½
|(43½)
|Pittsburgh
|at BUFFALO
|7
|5½
|(53½)
|Cincinnati
|Washington
|3
|1½
|(43½)
|at MINNESOTA
|Miami
|3
|3
|(41½)
|at NY JETS
|at CLEVELAND
|3½
|3½
|(33½)
|Tennessee
|Seattle
|8½
|6½
|(44½)
|at ATLANTA
|at TAMPA BAY
|8½
|8½
|(41½)
|New Orleans
|Denver
|7½
|7½
|(40½)
|at LAS VEGAS
|at GREEN BAY
|5½
|6½
|(44½)
|Chicago
|LA Rams
|8½
|8½
|(47½)
|at ARIZONA
|at KANSAS CITY
|5½
|3½
|(41½)
|Houston
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|3
|2½
|(41½)
|at LA CHARGERS
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WESTERN MICHIGAN
|2½
|1½
|(43½)
|Miami (OH)
|at TEXAS TECH
|12½
|12½
|(49½)
|BYU
|Georgia
|1½
|2½
|(48½)
|at ALABAMA
|at VIRGINIA
|2½
|3½
|(57½)
|Duke
|at OHIO STATE
|6½
|4
|(47½)
|Indiana
Wednesday, Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|5½
|5½
|(55½)
|Old Dominion
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at BROOKLYN
|2
|(227½)
|New Orleans
|Atlanta
|9
|(235½)
|at WASHINGTON
|at DETROIT
|12½
|(222½)
|Milwaukee
|at CLEVELAND
|8½
|(227½)
|Golden State
|at MIAMI
|8
|(238½)
|Sacramento
|at MINNESOTA
|10½
|(225½)
|LA Clippers
|Houston
|10½
|(221½)
|at DALLAS
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at PURDUE
|5½
|Iowa State
|at BUCKNELL
|2½
|UMBC
|at PROVIDENCE
|7½
|Rhode Island
|at MIAMI (FL)
|21½
|Southern Miss
|at GEORGIA TECH
|9½
|Monmouth
|at VIRGINIA
|6½
|Dayton
|at BOSTON COLLEGE
|18½
|New Haven
|Duke
|2½
|at MICHIGAN STATE
|at RICHMOND
|11½
|Old Dominion
|at MIAMI (OH)
|17½
|Maine
|at NC STATE
|24½
|UNC Asheville
|at BOWLING GREEN
|1½
|Utah Valley
|at SOUTH CAROLINA
|21½
|Stetson
|at CLEVELAND STATE
|1½
|Detroit Mercy
|at WISCONSIN
|10½
|Marquette
|Georgia Southern
|8½
|at GARDNER-WEBB
|at FURMAN
|6½
|Harvard
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|6½
|Jacksonville
|Delaware
|9½
|at DELAWARE STATE
|at NORTHWESTERN
|1½
|Ohio State
|at BUTLER
|5½
|Boise State
|Saint Bonaventure
|5½
|at BUFFALO
|at PRESBYTERIAN
|6½
|Morehead State
|Drexel
|1½
|at LA SALLE
|at PURDUE FORT WAYNE
|1½
|Northern Kentucky
|at LIBERTY
|27½
|Coppin State
|at AMERICAN
|11½
|Maryland-Eastern Shore
|Youngstown State
|7½
|at IU INDIANAPOLIS
|at DUQUESNE
|9½
|Stony Brook
|at WINTHROP
|11½
|Coastal Carolina
|at SIU-EDWARDSVILLE
|6½
|Western Michigan
|at FORDHAM
|9½
|Holy Cross
|at WEST GEORGIA
|2½
|Tennessee Tech
|at JAMES MADISON
|7½
|Norfolk State
|Western Carolina
|1½
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|Louisville
|4½
|at INDIANA
|at LOYOLA CHICAGO
|5½
|Princeton
|at TULSA
|11½
|Missouri State
|at VIRGINIA TECH
|3½
|George Mason
|at SOUTH DAKOTA STATE
|5½
|Idaho
|at MURRAY STATE
|15½
|Bellarmine
|at OAKLAND
|4½
|Toledo
|at KENNESAW STATE
|13½
|Georgia State
|Akron
|7½
|at TULANE
|at WYOMING
|14½
|Dartmouth
|at WOFFORD
|4½
|Elon
|at OHIO
|2½
|Marshall
|at ARKANSAS
|18½
|Fresno State
|at KANSAS STATE
|3½
|Seton Hall
|UNC Wilmington
|11½
|at LOUISIANA
|Le Moyne
|1½
|at BINGHAMTON
|N.C. A&T
|1½
|at NORTH CAROLINA CENTRAL
|at EAST CAROLINA
|6½
|UNC Greensboro
|New Mexico State
|3
|at ABILENE CHRISTIAN
|at UMASS
|11½
|UMass-Lowell
|Incarnate Word
|1½
|at NICHOLLS STATE
|Longwood
|5½
|at MORGAN STATE
|at IOWA
|10½
|Maryland
|at MICHIGAN
|22½
|Rutgers
|at WESTERN KENTUCKY
|11½
|Evansville
|at CHATTANOOGA
|5½
|Southeast Missouri State
|at TEMPLE
|1½
|Saint Joseph’s (PA)
|Baylor
|2½
|at MEMPHIS
|at COLORADO STATE
|2½
|Colorado
|Vermont
|1½
|at PEPPERDINE
|Sam Houston
|6½
|at TEXAS SOUTHERN
|at CAL
|11½
|Pacific
|at EASTERN WASHINGTON
|9½
|UMKC
|LIU
|2½
|at LEHIGH
|at OREGON STATE
|12½
|Southern Utah
|at PORTLAND STATE
|9½
|Omaha
|at COLUMBIA
|13½
|Albany (NY)
|at WEST VIRGINIA
|1½
|Wake Forest
|at IDAHO STATE
|8½
|Denver
|at NEW ORLEANS
|6½
|Houston Christian
|at UCLA
|10½
|Oregon
|at USC
|5½
|Washington
|at GEORGE WASHINGTON
|10½
|William & Mary
|at LAMAR
|4½
|Texas A&M-CC
|at CAL POLY
|5½
|UC Riverside
|Boston University
|5½
|at NEW HAMPSHIRE
|at UTAH
|6½
|Cal Baptist
|Oklahoma State
|3½
|at GRAND CANYON
|at VILLANOVA
|19½
|Pennsylvania
|Lindenwood
|2½
|at EASTERN ILLINOIS
|at BRADLEY
|17½
|Northern Illinois
|at ILLINOIS STATE
|21½
|Chicago State
|Montana State
|5½
|at ORAL ROBERTS
|Montana
|6½
|at NORTH DAKOTA
|at NORTHERN COLORADO
|10½
|South Dakota
|at MILWAUKEE
|4½
|Robert Morris
|at NORTH DAKOTA STATE
|9½
|Northern Arizona
|at TENNESSEE
|1½
|Illinois
|at NORTHERN IOWA
|3½
|Wichita State
|at HOUSTON
|17½
|Florida State
|at ST. JOHN’S
|12½
|Ole Miss
|at UCSB
|11½
|CSU Bakersfield
|at DEPAUL
|24½
|UAPB
|Santa Clara
|2½
|at NEW MEXICO
|Arkansas State
|7½
|at LITTLE ROCK
|UCSD
|11½
|at LONG BEACH STATE
|Oklahoma
|4½
|at ARIZONA STATE
|at UC IRVINE
|10½
|CSU Northridge
|at ARIZONA
|8½
|Auburn
|at HAWAII
|15½
|CSU Fullerton
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Colorado
|-172
|at N.Y RANGERS
|+142
|at FLORIDA
|-160
|Columbus
|+132
|at CALGARY
|-120
|Utah
|+100
|at TAMPA BAY
|-182
|N.Y Islanders
|+150
|New Jersey
|-134
|at BOSTON
|+112
|at CAROLINA
|-245
|Nashville
|+198
|at TORONTO
|-137
|Montreal
|+114
|at OTTAWA
|-154
|St. Louis
|+128
|at LOS ANGELES
|-220
|Chicago
|+180
|at EDMONTON
|-210
|Winnipeg
|+172
|Detroit
|-122
|at SEATTLE
|+102
|Minnesota
|-142
|at VANCOUVER
|+118
