Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Par Scores

The Associated Press

December 5, 2025, 9:38 AM

Friday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,885; Par: 72

Second Round

Kristoffer Reitan, Norway 63-69—132 -12
Adrien Saddier, France 66-67—133 -11
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 70-65—135 -9
Julien Guerrier, France 68-67—135 -9
Garrick Higgo, South Africa 68-69—137 -7
Junghwan Lee, South Korea 69-68—137 -7
Andy Sullivan, England 70-67—137 -7
Daniel Van Tonder, South Africa 70-67—137 -7
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68—138 -6
Marcus Armitage, England 66-73—139 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 73-66—139 -5
Dan Bradbury, England 69-70—139 -5
Ewen Ferguson, Scotland 69-70—139 -5
Viktor Hovland, Norway 69-70—139 -5
Alejandro Del Rey, Spain 70-70—140 -4
Thriston Lawrence, South Africa 69-71—140 -4
Hao-Tong Li, China 68-72—140 -4
Francesco Molinari, Italy 72-68—140 -4
Shaun Norris, South Africa 68-72—140 -4
Aldrich Potgieter, South Africa 69-71—140 -4
Jesper Svensson, Sweden 66-74—140 -4
Jorge Campillo, Spain 69-72—141 -3
Thomas Detry, Belgium 68-73—141 -3
Yuto Katsuragawa, Japan 73-68—141 -3
Joakim Lagergren, Sweden 71-70—141 -3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-72—141 -3
Jordan L. Smith, England 73-68—141 -3
Grant Forrest, Scotland 71-71—142 -2
Ryggs Johnston, United States 71-71—142 -2
Christo Lamprecht, South Africa 72-70—142 -2
Pablo Larrazabal, Spain 72-70—142 -2
Richard Mansell, England 72-70—142 -2
Tom McKibbin, Northern Ireland 68-74—142 -2
John Parry, England 72-70—142 -2
David Ravetto, France 73-69—142 -2
Connor Syme, Scotland 71-71—142 -2
Nick Taylor, Canada 70-72—142 -2
Oliver Lindell, Finland 69-74—143 -1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-70—143 -1
Joost Luiten, Netherlands 72-71—143 -1
Marco Penge, England 72-71—143 -1
Angel Hidalgo, Spain 74-70—144 E
Calum Hill, Scotland 77-67—144 E
Rikuya Hoshino, Japan 72-72—144 E
Matteo Manassero, Italy 72-72—144 E
Thorbjorn Olesen, Denmark 71-74—145 +1
Nacho Elvira, Spain 74-72—146 +2
Antoine Rozner, France 73-73—146 +2
Will Zalatoris, United States 75-71—146 +2
Laurie Canter, England 73-74—147 +3
Martin Couvra, France 73-74—147 +3
Jacques Kruyswijk, South Africa 75-72—147 +3
Yurav Premlall, South Africa 72-75—147 +3
Darius Van Driel, Netherlands 73-74—147 +3
Frederic Lacroix, France 76-72—148 +4
Guido Migliozzi, Italy 77-71—148 +4
Ockie Strydom, South Africa 75-74—149 +5
Dylan Naidoo, South Africa 74-76—150 +6
Adrian Meronk, Poland 74-77—151 +7
Jacob Skov Olesen, Denmark 76-75—151 +7
Dylan Frittelli, South Africa 77-75—152 +8
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-78—153 +9
Marcel Siem, Germany 75-79—154 +10
Paul Waring, England 79-75—154 +10
Johannes Veerman, United States 80-79—159 +15
Daniel Gavins, England 81-88—169 +25

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

