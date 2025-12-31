Live Radio
NCAA Women’s Div I Volleyball Tournament Glance

December 31, 2025, 10:03 AM

All Times EST

First Round

Thursday, December 4

Miami (Fla.) 3, Tulsa 1

Kansas 3, High Point 0

Baylor 3, Arkansas St. 2

Purdue 3, Wright St. 0

Colorado 3, American 0

Indiana 3, Toledo 0

Wisconsin 3, Eastern Ill. 0

North Carolina 3, UTEP 1

Arizona St. 3, Coppin St. 0

Utah St. 3, Tennessee 2

UNI 3, Utah 2

Creighton 3, Northern Colo. 2

Southern California 3, Princeton 0

Cal Poly 3, BYU 2

UCLA 3, Georgia Tech 2

Kentucky 3, Wofford 0

Friday, December 5

Nebraska 3, LIU 0

Kansas St. 3, San Diego 2

Texas A&M 3, Campbell 0

TCU 3, SFA 0

Marquette 3, Western Ky. 0

Louisville 3, Loyola Chicago 0

SMU 3, Central Ark. 0

Florida 3, Rice 0

Minnesota 3, Fairfield 0

Iowa St. 3, St. Thomas (Minn.) 2

Michigan 3, Xavier 0

Pittsburgh 3, UMBC 0

Texas 3, Florida A&M 0

Penn St. 3, South Fla. 1

Arizona 3, South Dakota St. 1

Stanford 3, Utah Valley 1

Second Round

Friday, December 5

Kansas 3, Miami (Fla.) 1

Purdue 3, Baylor 1

Indiana 3, Colorado 0

Wisconsin 3, North Carolina 0

Arizona St. 3, Utah St. 1

Creighton 3, UNI 1

Cal Poly 3, Southern California 2

Kentucky 3, UCLA 1

Saturday, December 6

Nebraska 3, Kansas St. 0

Texas A&M 3, TCU 1

Louisville 3, Marquette 2

SMU 3, Florida 0

Minnesota 3, Iowa St. 0

Pittsburgh 3, Michigan 0

Texas 3, Penn St. 0

Stanford 3, Arizona 1

Third Round

Thursday, December 11

Purdue 3, SMU 1

Pittsburgh 3, Minnesota 0

Creighton 3, Arizona St. 1

Kentucky 3, Cal Poly 0

Friday, December 12

Nebraska 3, Kansas 0

Texas A&M 3, Louisville 2

Texas 3, Indiana 0

Wisconsin 3, Stanford 1

Quarterfinals

Saturday, December 13

Pittsburgh 3, Purdue 1

Kentucky 3, Creighton 0

Sunday, December 14

Texas A&M 3, Nebraska 2

Wisconsin 3, Texas 1

Semifinals

Thursday, December 18

Texas A&M 3, Pittsburgh 0

Kentucky 3, Wisconsin 2

Championship

Sunday, December 21

Texas A&M 3, Kentucky 0

