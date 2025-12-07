NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (9-0) beat DePaul 102-35. Next: at No. 16 USC, Saturday.
No. 2 Texas (10-0) beat Prairie View A&M 101-42. Next: at UT Rio Grande Valley, Wednesday.
No. 3 South Carolina (9-1) beat North Carolina Central 106-42. Next: vs. Penn State, Sunday.
No. 4 UCLA (9-1) beat Oregon 80-59. Next: TBA.
No. 5 LSU (10-0) beat New Orleans 126-62. Next: vs. Louisiana Tech, Saturday.
No. 6 Michigan (8-1) beat Purdue 104-56. Next: vs. Akron, Saturday.
No. 7 Maryland (11-0) beat Minnesota 100-99, 2OT. Next: vs. Delaware State, Wednesday.
No. 8 TCU (10-0) did not play. Next: vs. Jacksonville, Sunday.
No. 9 Oklahoma (9-1) beat Maryland-Eastern Shore 90-37. Next: vs. Little Rock, Thursday.
No. 10 Iowa State (10-0) beat Northern Illinois 105-52. Next: vs. No. 12 Iowa, Wednesday.
No. 11 North Carolina (9-2) beat Boston University 82-40. Next: vs. No. 22 Louisville, Sunday.
No. 12 Iowa (9-0) did not play. Next: at No. 10 Iowa State, Wednesday.
No. 13 Ole Miss (8-1) lost to Kansas State 61-60. Next: vs. Wofford, Saturday.
No. 14 Baylor (9-1) beat UTSA 73-55. Next: vs. Alabama State, Tuesday.
No. 15 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: TBA.
No. 16 USC (7-2) beat No. 21 Washington 59-50. Next: vs. No. 1 UConn, Saturday.
No. 17 Kentucky (10-1) beat Central Michigan 82-55. Next: at Belmont, Sunday.
No. 18 Notre Dame (6-2) beat Florida State 93-58. Next: vs. Morehead State, Thursday.
No. 19 Tennessee (6-2) did not play. Next: vs. Winthrop, Sunday.
No. 20 Michigan State (8-1) lost to Wisconsin 78-64. Next: at DePaul, Sunday.
No. 21 Washington (8-1) lost to No. 16 USC 59-50. Next: vs. Green Bay, Saturday.
No. 22 Louisville (8-3) beat New Hampshire 94-43. Next: vs. Ball State, Wednesday.
No. 23 Ohio State (7-1) beat Northwestern 79-70. Next: vs. Northern Kentucky, Thursday.
No. 24 Oklahoma State (10-1) did not play. Next: at No. 9 Oklahoma, Saturday.
No. 25 West Virginia (7-2) did not play. Next: vs. Georgia Tech, Thursday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.