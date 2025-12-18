Live Radio
DP World Tour Championship Par Scores

The Associated Press

December 18, 2025, 11:52 AM

Thursday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10 million

Yardage: 7,706; Par: 72

First Round

Michael Kim, United States 33-31—64 -8
Tommy Fleetwood, England 34-31—65 -7
Rory McIlroy, Northern Ireland 33-33—66 -6
Thriston Lawrence, South Africa 32-34—66 -6
Andy Sullivan, England 33-33—66 -6
Nicolai Hojgaard, Denmark 35-32—67 -5
Daniel Hillier, New Zealand 33-34—67 -5
Brandon Robinson-Thompson, England 33-34—67 -5
Laurie Canter, England 32-36—68 -4
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 32-36—68 -4
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-32—68 -4
Justin Rose, England 34-34—68 -4
Alex Noren, Sweden 36-32—68 -4
Grant Forrest, Scotland 33-35—68 -4
Daniel Brown, England 35-33—68 -4
Matthew Jordan, England 34-34—68 -4
Shane Lowry, Ireland 32-36—68 -4
Matt Fitzpatrick, England 32-37—69 -3
Robert MacIntyre, Scotland 34-35—69 -3
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-34—69 -3
Connor Syme, Scotland 35-34—69 -3
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-33—70 -2
Angel Ayora Fanegas, Spain 34-36—70 -2
Tyrrell Hatton, England 34-36—70 -2
Tom McKibbin, Northern Ireland 36-34—70 -2
Keita Nakajima, Japan 36-34—70 -2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 35-35—70 -2
Ewen Ferguson, Scotland 36-34—70 -2
Jorge Campillo, Spain 36-34—70 -2
Kazuma Kobori, New Zealand 35-35—70 -2
Nacho Elvira, Spain 36-34—70 -2
John Parry, England 33-38—71 -1
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-36—71 -1
Marcus Armitage, England 36-35—71 -1
Joost Luiten, Netherlands 37-34—71 -1
Johannes Veerman, United States 35-37—72 E
Oliver Lindell, Finland 35-37—72 E
Patrick Reed, United States 36-36—72 E
Calum Hill, Scotland 34-38—72 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-37—72 E
Richard Mansell, England 36-36—72 E
Ludvig Aberg, Sweden 36-36—72 E
Adrien Saddier, France 38-35—73 +1
Aaron Rai, England 38-35—73 +1
Martin Couvra, France 38-35—73 +1
Hao-Tong Li, China 38-36—74 +2
Marco Penge, England 36-38—74 +2
Kristoffer Reitan, Norway 38-36—74 +2
Elvis Smylie, Australia 39-35—74 +2
Shaun Norris, South Africa 37-37—74 +2
Jordan L. Smith, England 35-40—75 +3
Joakim Lagergren, Sweden 37-38—75 +3

