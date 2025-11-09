World Wide Technology Championship Scores

Sunday
At El Cardonal Golf Course
Cabo San Lucas, Mexico
Purse: $6 million
Yardage: 7,452; Par: 72
Final Round
|Ben Griffin (0), $1,080,000
|65-65-66-63—259
|Chad Ramey (245), $534,000
|64-65-67-65—261
|Sami Valimaki (245), $534,000
|61-67-69-64—261
|Trevor Cone (122), $270,000
|67-64-65-66—262
|Garrick Higgo (122), $270,000
|68-65-61-68—262
|Patrick Rodgers (95), $210,000
|67-65-67-64—263
|Carson Young (95), $210,000
|67-65-63-68—263
|Nick Dunlap (82), $181,500
|61-67-71-65—264
|Matti Schmid (82), $181,500
|64-63-71-66—264
|Eric Cole (75), $163,500
|69-63-68-65—265
|Matt Kuchar (65), $139,500
|65-68-68-65—266
|Jackson Suber (65), $139,500
|71-65-67-63—266
|J.J. Spaun (0), $139,500
|67-70-63-66—266
|Nicolas Echavarria (56), $112,500
|69-68-67-63—267
|Thorbjorn Olesen (56), $112,500
|66-68-67-66—267
|Jeremy Paul (53), $103,500
|69-68-65-66—268
|Beau Hossler (48), $88,500
|67-66-67-69—269
|John Pak (48), $88,500
|71-65-69-64—269
|Thomas Rosenmueller (48), $88,500
|68-69-64-68—269
|Vince Whaley (48), $88,500
|64-69-68-68—269
|Rico Hoey (38), $60,500
|69-66-67-68—270
|Taylor Moore (38), $60,500
|67-65-68-70—270
|Victor Perez (38), $60,500
|65-65-71-69—270
|Ben Silverman (38), $60,500
|71-67-68-64—270
|Adam Svensson (38), $60,500
|68-68-64-70—270
|Tom Hoge (0), $60,500
|67-66-70-67—270
|Will Chandler (30), $43,800
|66-71-67-67—271
|Francesco Molinari (30), $43,800
|65-67-69-70—271
|Seamus Power (30), $43,800
|68-66-67-70—271
|Kris Ventura (30), $43,800
|64-69-70-68—271
|Mason Andersen (21), $32,900
|65-66-72-69—272
|Pierceson Coody (21), $32,900
|69-70-67-66—272
|Doug Ghim (21), $32,900
|69-66-68-69—272
|Patton Kizzire (21), $32,900
|70-65-65-72—272
|David Lipsky (21), $32,900
|69-66-72-65—272
|Justin Lower (21), $32,900
|67-65-70-70—272
|Matthieu Pavon (21), $32,900
|71-64-70-67—272
|Michael Thorbjornsen (21), $32,900
|66-69-72-65—272
|Matt Wallace (21), $32,900
|68-70-68-66—272
|Joel Dahmen (13), $23,100
|68-67-72-66—273
|David Ford (13), $23,100
|66-71-69-67—273
|Ryo Hisatsune (13), $23,100
|70-69-69-65—273
|Lee Hodges (13), $23,100
|69-68-69-67—273
|William Mouw (13), $23,100
|67-70-70-66—273
|Andrew Putnam (13), $23,100
|64-70-69-70—273
|Luke Clanton (9), $16,346
|71-68-68-67—274
|Taylor Dickson (9), $16,346
|65-73-67-69—274
|Greyson Sigg (9), $16,346
|67-68-67-72—274
|David Skinns (9), $16,346
|69-69-69-67—274
|Jacob Bridgeman (0), $16,346
|71-67-70-66—274
|Peter Knade (0), $16,346
|71-68-68-67—274
|Alejandro Madariaga (0), $16,346
|71-68-68-67—274
|Vince Covello (6), $14,260
|68-69-67-71—275
|Steven Fisk (6), $14,260
|66-70-70-69—275
|Adam Hadwin (6), $14,260
|68-70-67-70—275
|Hayden Buckley (5), $13,860
|70-69-68-69—276
|Emiliano Grillo (5), $13,860
|71-68-70-67—276
|Max McGreevy (5), $13,860
|75-63-70-68—276
|Zac Blair (5), $13,500
|72-67-68-70—277
|Michael Brennan (5), $13,500
|69-68-70-70—277
|Austin Eckroat (5), $13,500
|74-65-69-69—277
|Max Greyserman (4), $13,260
|69-68-70-71—278
|Noah Goodwin (3), $12,840
|67-67-76-69—279
|Will Gordon (3), $12,840
|68-69-72-70—279
|Takumi Kanaya (3), $12,840
|69-67-69-74—279
|Ben Kohles (3), $12,840
|69-69-69-72—279
|Keith Mitchell (3), $12,840
|69-68-73-69—279
|Gordon Sargent (3), $12,840
|69-67-72-71—279
|Adam Schenk (3), $12,360
|69-67-73-71—280
|Kevin Velo (3), $12,360
|70-68-73-69—280
|Kevin Streelman (2), $12,180
|67-72-73-69—281
|Quade Cummins (2), $12,000
|70-68-72-72—282
|Emilio Gonzalez (0), $12,000
|66-69-75-72—282
|Rikuya Hoshino (2), $11,820
|69-70-72-73—284
|Luke List (2), $11,700
|66-71-85-68—290
