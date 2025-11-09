Live Radio
Home » Sports » World Wide Technology Championship Scores

World Wide Technology Championship Scores

The Associated Press

November 9, 2025, 10:48 PM

Sunday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $6 million

Yardage: 7,452; Par: 72

Final Round

Ben Griffin (0), $1,080,000 65-65-66-63—259
Chad Ramey (245), $534,000 64-65-67-65—261
Sami Valimaki (245), $534,000 61-67-69-64—261
Trevor Cone (122), $270,000 67-64-65-66—262
Garrick Higgo (122), $270,000 68-65-61-68—262
Patrick Rodgers (95), $210,000 67-65-67-64—263
Carson Young (95), $210,000 67-65-63-68—263
Nick Dunlap (82), $181,500 61-67-71-65—264
Matti Schmid (82), $181,500 64-63-71-66—264
Eric Cole (75), $163,500 69-63-68-65—265
Matt Kuchar (65), $139,500 65-68-68-65—266
Jackson Suber (65), $139,500 71-65-67-63—266
J.J. Spaun (0), $139,500 67-70-63-66—266
Nicolas Echavarria (56), $112,500 69-68-67-63—267
Thorbjorn Olesen (56), $112,500 66-68-67-66—267
Jeremy Paul (53), $103,500 69-68-65-66—268
Beau Hossler (48), $88,500 67-66-67-69—269
John Pak (48), $88,500 71-65-69-64—269
Thomas Rosenmueller (48), $88,500 68-69-64-68—269
Vince Whaley (48), $88,500 64-69-68-68—269
Rico Hoey (38), $60,500 69-66-67-68—270
Taylor Moore (38), $60,500 67-65-68-70—270
Victor Perez (38), $60,500 65-65-71-69—270
Ben Silverman (38), $60,500 71-67-68-64—270
Adam Svensson (38), $60,500 68-68-64-70—270
Tom Hoge (0), $60,500 67-66-70-67—270
Will Chandler (30), $43,800 66-71-67-67—271
Francesco Molinari (30), $43,800 65-67-69-70—271
Seamus Power (30), $43,800 68-66-67-70—271
Kris Ventura (30), $43,800 64-69-70-68—271
Mason Andersen (21), $32,900 65-66-72-69—272
Pierceson Coody (21), $32,900 69-70-67-66—272
Doug Ghim (21), $32,900 69-66-68-69—272
Patton Kizzire (21), $32,900 70-65-65-72—272
David Lipsky (21), $32,900 69-66-72-65—272
Justin Lower (21), $32,900 67-65-70-70—272
Matthieu Pavon (21), $32,900 71-64-70-67—272
Michael Thorbjornsen (21), $32,900 66-69-72-65—272
Matt Wallace (21), $32,900 68-70-68-66—272
Joel Dahmen (13), $23,100 68-67-72-66—273
David Ford (13), $23,100 66-71-69-67—273
Ryo Hisatsune (13), $23,100 70-69-69-65—273
Lee Hodges (13), $23,100 69-68-69-67—273
William Mouw (13), $23,100 67-70-70-66—273
Andrew Putnam (13), $23,100 64-70-69-70—273
Luke Clanton (9), $16,346 71-68-68-67—274
Taylor Dickson (9), $16,346 65-73-67-69—274
Greyson Sigg (9), $16,346 67-68-67-72—274
David Skinns (9), $16,346 69-69-69-67—274
Jacob Bridgeman (0), $16,346 71-67-70-66—274
Peter Knade (0), $16,346 71-68-68-67—274
Alejandro Madariaga (0), $16,346 71-68-68-67—274
Vince Covello (6), $14,260 68-69-67-71—275
Steven Fisk (6), $14,260 66-70-70-69—275
Adam Hadwin (6), $14,260 68-70-67-70—275
Hayden Buckley (5), $13,860 70-69-68-69—276
Emiliano Grillo (5), $13,860 71-68-70-67—276
Max McGreevy (5), $13,860 75-63-70-68—276
Zac Blair (5), $13,500 72-67-68-70—277
Michael Brennan (5), $13,500 69-68-70-70—277
Austin Eckroat (5), $13,500 74-65-69-69—277
Max Greyserman (4), $13,260 69-68-70-71—278
Noah Goodwin (3), $12,840 67-67-76-69—279
Will Gordon (3), $12,840 68-69-72-70—279
Takumi Kanaya (3), $12,840 69-67-69-74—279
Ben Kohles (3), $12,840 69-69-69-72—279
Keith Mitchell (3), $12,840 69-68-73-69—279
Gordon Sargent (3), $12,840 69-67-72-71—279
Adam Schenk (3), $12,360 69-67-73-71—280
Kevin Velo (3), $12,360 70-68-73-69—280
Kevin Streelman (2), $12,180 67-72-73-69—281
Quade Cummins (2), $12,000 70-68-72-72—282
Emilio Gonzalez (0), $12,000 66-69-75-72—282
Rikuya Hoshino (2), $11,820 69-70-72-73—284
Luke List (2), $11,700 66-71-85-68—290

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up