World Wide Technology Championship Scores

The Associated Press

November 8, 2025, 6:24 PM

Saturday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $6 million

Yardage: 7,452; Par: 72

Third Round

Garrick Higgo 68-65-61—194
Carson Young 67-65-63—195
Trevor Cone 67-64-65—196
Ben Griffin 65-65-66—196
Chad Ramey 64-65-67—196
Sami Valimaki 61-67-69—197
Matti Schmid 64-63-71—198
Nick Dunlap 61-67-71—199
Patrick Rodgers 67-65-67—199
Eric Cole 69-63-68—200
Beau Hossler 67-66-67—200
Patton Kizzire 70-65-65—200
Taylor Moore 67-65-68—200
J.J. Spaun 67-70-63—200
Adam Svensson 68-68-64—200
Matt Kuchar 65-68-68—201
Francesco Molinari 65-67-69—201
Thorbjorn Olesen 66-68-67—201
Victor Perez 65-65-71—201
Seamus Power 68-66-67—201
Thomas Rosenmueller 68-69-64—201
Vince Whaley 64-69-68—201
Rico Hoey 69-66-67—202
Justin Lower 67-65-70—202
Jeremy Paul 69-68-65—202
Greyson Sigg 67-68-67—202
Mason Andersen 65-66-72—203
Doug Ghim 69-66-68—203
Tom Hoge 67-66-70—203
Andrew Putnam 64-70-69—203
Jackson Suber 71-65-67—203
Kris Ventura 64-69-70—203
Will Chandler 66-71-67—204
Vince Covello 68-69-67—204
Nicolas Echavarria 69-68-67—204
Taylor Dickson 65-73-67—205
Adam Hadwin 68-70-67—205
Takumi Kanaya 69-67-69—205
John Pak 71-65-69—205
Matthieu Pavon 71-64-70—205
Pierceson Coody 69-70-67—206
Steven Fisk 66-70-70—206
David Ford 66-71-69—206
Lee Hodges 69-68-69—206
Ben Silverman 71-67-68—206
Matt Wallace 68-70-68—206
Zac Blair 72-67-68—207
Michael Brennan 69-68-70—207
Hayden Buckley 70-69-68—207
Luke Clanton 71-68-68—207
Joel Dahmen 68-67-72—207
Max Greyserman 69-68-70—207
Peter Knade 71-68-68—207
Ben Kohles 69-69-69—207
David Lipsky 69-66-72—207
Alejandro Madariaga 71-68-68—207
William Mouw 67-70-70—207
David Skinns 69-69-69—207
Michael Thorbjornsen 66-69-72—207
Jacob Bridgeman 71-67-70—208
Austin Eckroat 74-65-69—208
Ryo Hisatsune 70-69-69—208
Max McGreevy 75-63-70—208
Gordon Sargent 69-67-72—208
Will Gordon 68-69-72—209
Emiliano Grillo 71-68-70—209
Adam Schenk 69-67-73—209
Quade Cummins 70-68-72—210
Emilio Gonzalez 66-69-75—210
Noah Goodwin 67-67-76—210
Keith Mitchell 69-68-73—210
Rikuya Hoshino 69-70-72—211
Kevin Velo 70-68-73—211
Kevin Streelman 67-72-73—212
Luke List 66-71-85—222

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

