World Wide Technology Championship Scores

Saturday
At El Cardonal Golf Course
Cabo San Lucas, Mexico
Purse: $6 million
Yardage: 7,452; Par: 72
Third Round
|Garrick Higgo
|68-65-61—194
|Carson Young
|67-65-63—195
|Trevor Cone
|67-64-65—196
|Ben Griffin
|65-65-66—196
|Chad Ramey
|64-65-67—196
|Sami Valimaki
|61-67-69—197
|Matti Schmid
|64-63-71—198
|Nick Dunlap
|61-67-71—199
|Patrick Rodgers
|67-65-67—199
|Eric Cole
|69-63-68—200
|Beau Hossler
|67-66-67—200
|Patton Kizzire
|70-65-65—200
|Taylor Moore
|67-65-68—200
|J.J. Spaun
|67-70-63—200
|Adam Svensson
|68-68-64—200
|Matt Kuchar
|65-68-68—201
|Francesco Molinari
|65-67-69—201
|Thorbjorn Olesen
|66-68-67—201
|Victor Perez
|65-65-71—201
|Seamus Power
|68-66-67—201
|Thomas Rosenmueller
|68-69-64—201
|Vince Whaley
|64-69-68—201
|Rico Hoey
|69-66-67—202
|Justin Lower
|67-65-70—202
|Jeremy Paul
|69-68-65—202
|Greyson Sigg
|67-68-67—202
|Mason Andersen
|65-66-72—203
|Doug Ghim
|69-66-68—203
|Tom Hoge
|67-66-70—203
|Andrew Putnam
|64-70-69—203
|Jackson Suber
|71-65-67—203
|Kris Ventura
|64-69-70—203
|Will Chandler
|66-71-67—204
|Vince Covello
|68-69-67—204
|Nicolas Echavarria
|69-68-67—204
|Taylor Dickson
|65-73-67—205
|Adam Hadwin
|68-70-67—205
|Takumi Kanaya
|69-67-69—205
|John Pak
|71-65-69—205
|Matthieu Pavon
|71-64-70—205
|Pierceson Coody
|69-70-67—206
|Steven Fisk
|66-70-70—206
|David Ford
|66-71-69—206
|Lee Hodges
|69-68-69—206
|Ben Silverman
|71-67-68—206
|Matt Wallace
|68-70-68—206
|Zac Blair
|72-67-68—207
|Michael Brennan
|69-68-70—207
|Hayden Buckley
|70-69-68—207
|Luke Clanton
|71-68-68—207
|Joel Dahmen
|68-67-72—207
|Max Greyserman
|69-68-70—207
|Peter Knade
|71-68-68—207
|Ben Kohles
|69-69-69—207
|David Lipsky
|69-66-72—207
|Alejandro Madariaga
|71-68-68—207
|William Mouw
|67-70-70—207
|David Skinns
|69-69-69—207
|Michael Thorbjornsen
|66-69-72—207
|Jacob Bridgeman
|71-67-70—208
|Austin Eckroat
|74-65-69—208
|Ryo Hisatsune
|70-69-69—208
|Max McGreevy
|75-63-70—208
|Gordon Sargent
|69-67-72—208
|Will Gordon
|68-69-72—209
|Emiliano Grillo
|71-68-70—209
|Adam Schenk
|69-67-73—209
|Quade Cummins
|70-68-72—210
|Emilio Gonzalez
|66-69-75—210
|Noah Goodwin
|67-67-76—210
|Keith Mitchell
|69-68-73—210
|Rikuya Hoshino
|69-70-72—211
|Kevin Velo
|70-68-73—211
|Kevin Streelman
|67-72-73—212
|Luke List
|66-71-85—222
