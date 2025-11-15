Women’s College Basketball Scores

Saturday, Nov. 15
EAST
Boston University 65, New Haven 58
Bryant 81, Rider 57
Kentucky 76, Marshall 44
LIU 70, Delaware State 56
Merrimack 83, Northeastern 65
Mount St Marys 69, Morgan State 47
Penn 67, Hofstra 55
Providence 70, Boston College 61
Rhode Island 64, Albany 52
UMass Lowell 70, Central Connecticut 54
Vermont 59, Lehigh 49
SOUTH
Ball State 83, Memphis 59
East Tennessee State 69, Claflin 31
Florida International 81, Bethune-Cookman 68
Howard 56, Elon 46
Kennesaw State 61, Tennessee Tech 60
North Carolina 82, Fairfield 68
Samford 77, Florida A&M 57
Virginia Tech 82, Coastal Carolina 59
Winthrop 75, Queens 69
MIDWEST
IUPUI 75, Bradley 67
Michigan 93, Notre Dame 54
Missouri State 66, Wichita State 57
Purdue Fort Wayne 85, Southern Illinois 60
SOUTHWEST
Arkansas State 76, Little Rock 67
Rice 66, Middle Tennessee 59
FAR WEST
Air Force 67, Manhattan 54
BYU 63, Fresno State 43
California 69, Charlotte 44
Idaho 76, Southern Utah 72
Sacramento State 57, Long Beach State 54
San Diego State 78, Cal State Bakersfield 48
Seattle 75, Cal Poly 73
UC Santa Barbara 72, Grand Canyon 70
Utah State 77, Omaha 69
Washington 72, Utah 61
Weber State 82, Utah Tech 76
___
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.