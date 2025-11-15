Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

November 15, 2025, 8:30 PM

Saturday, Nov. 15

EAST

Boston University 65, New Haven 58

Bryant 81, Rider 57

Kentucky 76, Marshall 44

LIU 70, Delaware State 56

Merrimack 83, Northeastern 65

Mount St Marys 69, Morgan State 47

Penn 67, Hofstra 55

Providence 70, Boston College 61

Rhode Island 64, Albany 52

UMass Lowell 70, Central Connecticut 54

Vermont 59, Lehigh 49

SOUTH

Ball State 83, Memphis 59

East Tennessee State 69, Claflin 31

Florida International 81, Bethune-Cookman 68

Howard 56, Elon 46

Kennesaw State 61, Tennessee Tech 60

North Carolina 82, Fairfield 68

Samford 77, Florida A&M 57

Virginia Tech 82, Coastal Carolina 59

Winthrop 75, Queens 69

MIDWEST

IUPUI 75, Bradley 67

Michigan 93, Notre Dame 54

Missouri State 66, Wichita State 57

Purdue Fort Wayne 85, Southern Illinois 60

SOUTHWEST

Arkansas State 76, Little Rock 67

Rice 66, Middle Tennessee 59

FAR WEST

Air Force 67, Manhattan 54

BYU 63, Fresno State 43

California 69, Charlotte 44

Idaho 76, Southern Utah 72

Sacramento State 57, Long Beach State 54

San Diego State 78, Cal State Bakersfield 48

Seattle 75, Cal Poly 73

UC Santa Barbara 72, Grand Canyon 70

Utah State 77, Omaha 69

Washington 72, Utah 61

Weber State 82, Utah Tech 76

