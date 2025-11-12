Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Thursday, Nov. 13

The Associated Press

November 12, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Nov. 13

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

FS1 — Pittsburgh at West Virginia

6:30 p.m.

BTN — San Jose St. at Michigan St.

7 p.m.

ESPN2 — Purdue at Alabama

9 p.m.

CBSSN — California at Kansas St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — South Florida at Fairfield

7 p.m.

SECN — Belmont at Tennessee

8:30 p.m.

BTN — Drake at Iowa

9 p.m.

ESPN2 — North Carolina vs. UCLA, Las Vegas

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Troy at Old Dominion

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

5:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: California vs. Virginia, Semifinal, Cary, N.C.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: SMU vs. Syracuse, Semifinal, Cary, N.C.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

ESPNU — Florida St. at Louisville

GOLF

10 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, First Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, First Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

4 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, First Round, Phoenix Country Club, Phoenix

2 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Second Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — 2025 BBWAA MVP Award

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Toronto at Cleveland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Jets at New England

SOCCER (MEN’S)

11:50 a.m.

FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Azerbaijan vs. Iceland, Group D, Baku, Azerbaijan

2:30 p.m.

FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: France vs. Ukraine, Group D, Paris

5 p.m.

CBSSN — 2026 CONCACAF World Cup Qualifier Group Stage: Suriname vs. El Salvador, Group G, Paramaribo, Suriname

7 p.m.

CBSSN — 2026 CONCACAF World Cup Qualifier Group Stage: Trinidad & Tobago vs. Jamaica, Group H, Port of Spain, Trinidad & Tobago

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

8 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

Noon

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

2:30 p.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

6 a.m. (Friday)

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up