Sports on TV for Thursday, Nov. 13

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Nov. 13
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
FS1 — Pittsburgh at West Virginia
6:30 p.m.
BTN — San Jose St. at Michigan St.
7 p.m.
ESPN2 — Purdue at Alabama
9 p.m.
CBSSN — California at Kansas St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — South Florida at Fairfield
7 p.m.
SECN — Belmont at Tennessee
8:30 p.m.
BTN — Drake at Iowa
9 p.m.
ESPN2 — North Carolina vs. UCLA, Las Vegas
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Troy at Old Dominion
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
5:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: California vs. Virginia, Semifinal, Cary, N.C.
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: SMU vs. Syracuse, Semifinal, Cary, N.C.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
ESPNU — Florida St. at Louisville
GOLF
10 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, First Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, First Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
4 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, First Round, Phoenix Country Club, Phoenix
2 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Second Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — 2025 BBWAA MVP Award
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Toronto at Cleveland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Jets at New England
SOCCER (MEN’S)
11:50 a.m.
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Azerbaijan vs. Iceland, Group D, Baku, Azerbaijan
2:30 p.m.
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: France vs. Ukraine, Group D, Paris
5 p.m.
CBSSN — 2026 CONCACAF World Cup Qualifier Group Stage: Suriname vs. El Salvador, Group G, Paramaribo, Suriname
7 p.m.
CBSSN — 2026 CONCACAF World Cup Qualifier Group Stage: Trinidad & Tobago vs. Jamaica, Group H, Port of Spain, Trinidad & Tobago
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
8 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin
Noon
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
2:30 p.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin
6 a.m. (Friday)
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.