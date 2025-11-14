Sports on TV for Nov. 15 – 16

(All times Eastern)
Saturday, Nov. 15
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
3 a.m.
FS2 — AFL Postseason: Carlton at Hawthorn, Semifinal
AUTO RACING
8:55 a.m.
FS2 — FIM MotoGP: The Valencia Grand Prix – Sprint Race, Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spain
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
CW — Ohio at Louisville
PEACOCK — Clemson at Georgetown
1 p.m.
PEACOCK — Penn St. vs. La Salle, Philadelphia
2 p.m.
CW — Butler at SMU
PEACOCK — Maryland at Marquette
3:30 p.m.
PEACOCK — Syracuse vs. Drexel, Philadelphia
6 p.m.
TRUTV — William & Mary at St. John’s
7 p.m.
BTN — Oklahoma vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.
FOX — UConn vs. BYU, Boston
8 p.m.
TRUTV — Duquesne at Villanova
9 p.m.
BTN — Green Bay at Minnesota
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
NBC — Notre Dame vs. Michigan, Detroit
9 p.m.
FOX — South Carolina vs. Southern Cal, Los Angeles
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — Notre Dame at Pittsburgh
ACCN — Notre Dame at Pittsburgh (Command Center)
BTN — Wisconsin at Indiana
CBSSN — Air Force at UConn
ESPN — South Carolina at Texas A&M
ESPN2 — South Florida at Navy
ESPNU — Kansas St. at Oklahoma St.
FOX — Michigan vs. Northwestern, Chicago
FS1 — Arizona at Cincinnati
12:45 p.m.
SECN — Arkansas at LSU
1 p.m.
TNT — West Virginia at Arizona St.
TRUTV — West Virginia at Arizona St.
3:30 p.m.
ABC — Oklahoma at Alabama
ACCN — Georgia Tech at Boston College
BTN — Iowa at Southern Cal
CBS — Penn St. at Michigan St.
CBSSN — San Jose St. at Nevada
ESPN — NC State at Miami
ESPN2 — Virginia at Duke
FOX — UCF at Texas Tech
FS1 — Maryland at Illinois
4 p.m.
ESPNU — Memphis at East Carolina
4:15 p.m.
SECN — New Mexico St. at Tennessee
4:30 p.m.
CW — North Carolina at Wake Forest
7 p.m.
CBSSN — Utah St. at UNLV
ESPN — Florida at Mississippi
ESPN2 — Utah at Baylor
FS1 — Purdue at Washington
7:30 p.m.
ABC — Texas at Georgia
ACCN — Virginia Tech at Florida St.
NBC — UCLA at Ohio St.
7:45 p.m.
SECN — Mississippi St. at Missouri
8 p.m.
ESPNU — Kennesaw St. at Jacksonville St.
10 p.m.
CW — Louisiana Tech at Washington St.
10:15 p.m.
ESPN — TCU at BYU
10:30 p.m.
CBSSN — Boise St. at San Diego St.
ESPN2 — UC Davis at Montana St.
FS1 — Wyoming at Florida St.
11 p.m.
ESPNU — SIAC Championship: Benedict at Albany St. (Taped)
CURLING
6 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Wheelchair – Mixed Doubles, Semifinals, Sioux Falls, S.D. (Taped)
CURLING (MEN’S)
7 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 2, Sioux Falls, S.D.
CURLING (WOMEN’S)
3 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 2, Sioux Falls, S.D.
FIGURE SKATING
2 p.m.
E! — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.
7 p.m.
E! — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.
GOLF
11:30 a.m.
GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Third Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
2:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Third Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
4:30 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Third Round, Phoenix Country Club, Phoenix
1:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Final Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates
HORSE RACING
Noon
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
8 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MINOR LEAGUE BASEBALL
8 p.m.
MLBN — Arizona Fall League Playoffs: TBD, Championship, Scottsdale, Ariz.
MIXED MARTIAL ARTS
8 p.m.
ESPNEWS — UFC 322 Prelims: Undercard Bouts, New York
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Memphis at Cleveland
8 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Milwaukee
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Boston at Montreal
SOCCER (MEN’S)
8:55 a.m.
FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Kazakhstan vs. Belgium, Group J, Astana, Kazakhstan
9:55 a.m.
CBSSN — English League One: Rotherham United at Luton Town
10 a.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup: Venezuela vs. North Korea, Round of 32, Doha, Qatar
2:30 p.m.
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Greece vs. Scotland, Group C, Piraeus, Greece
5 p.m.
TNT — International Friendly: U.S. vs. Paraguay, Chester, Pa.
SOCCER (WOMEN’S)
Noon
CBS — NWSL Playoff: Portland at Washington, Semifinal
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Doubles Semifinal 1
8:30 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Semifinal 1
Noon
TENNIS — ATP Finals: Doubles Semifinal 2
2:30 p.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Semifinal 2
(All times Eastern)
Sunday, Nov. 16
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: The Motul Grand Prix of the Valencian Community, Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spain
11 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif. (Taped)
5 p.m.
FS1 — NHRA: The In-N-Out Burger NHRA Finals, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif.
CFL FOOTBALL
6:30 p.m.
CBSSN — The 112th Grey Cup: Montreal at Saskatchewan
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:30 p.m.
FS1 — Notre Dame at Ohio St.
3 p.m.
ESPN — Houston at Auburn
5 p.m.
ESPN — UNLV at Memphis
5:30 p.m.
BTN — Incarnate Word at Indiana
7:30 p.m.
BTN — Akron at Purdue
8:30 p.m.
ESPN — Miami vs. Florida, Jacksonville, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
PEACOCK — Ohio St. at UConn
1 p.m.
BTN — N. Dakota St. vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.
ESPN — TCU at NC State
3 p.m.
ACCN — Jacksonville at Georgia Tech
ESPN2 — Louisville at Clemson
5 p.m.
ACCN — Indiana at Florida St.
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
11 a.m.
ESPNU — Ivy League Tournament: Cornell at Princeton, Championship
1 p.m.
ESPNU — Atlantic Coast Tournament: SMU vs. Virginia, Championship, Cary, N.C.
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: UCLA vs. Michigan, Championship, College Park, Md.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ACCN — Miami at Louisville
SECN — Oklahoma at Tennessee
3 p.m.
SECN — Vanderbilt at Mississippi St.
5 p.m.
ESPN2 — SMU at Stanford
COLLEGE WRESTLING
7 p.m.
ESPN2 — National Duals Invitational: Championship, Tulsa, Okla.
CURLING
5:30 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Wheelchair – Mixed Doubles, Final, Sioux Falls, S.D. (Taped)
CURLING (MEN’S)
7 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 3, Sioux Falls, S.D. (If Necessary)
CURLING (WOMEN’S)
2:30 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 3, Sioux Falls, S.D. (If Necessary)
FIGURE SKATING
3 p.m.
NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.
GOLF
11 a.m.
GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Final Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
2 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Final Round, Phoenix Country Club, Phoenix
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
2 p.m.
NBATV — Tip-Off Tournament: Capital City at College Park
4 p.m.
NBATV — Tip-Off Tournament: Noblesville at Iowa
NFL FOOTBALL
9:30 a.m.
NFLN — Washington vs. Miami, Madrid
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Tampa Bay at Buffalo, Cincinnati at Pittsburgh, L.A. Chargers at Jacksonville
FOX — Regional Coverage: Carolina at Atlanta, Houston at Tennessee, Chicago at Minnesota, Green Bay at N.Y. Giants
4:05 p.m.
FOX — Regional Coverage: Seattle at L.A. Rams OR San Francisco at Arizona
4:25 p.m.
CBS — Regional Coverage: Baltimore at Cleveland OR Kansas City at Denver
8:20 p.m.
NBC — Detroit at Philadelphia
PEACOCK — Detroit at Philadelphia
NHL HOCKEY
9 a.m.
NHLN — Nashville vs. Pittsburgh, Stockholm
7 p.m.
NHLN — Detroit at N.Y. Rangers
SOCCER (MEN’S)
8:50 a.m.
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Portugal vs. Armenia, Group F, Porto, Portugal
8:55 a.m.
FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Hungary vs. Ireland, Group F, Budapest, Hungary
11:50 a.m.
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Azerbaijan vs. France, Group D, Baku, Azerbaijan
2:30 p.m.
FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Italy vs. Norway, Group I, Milan
SOCCER (WOMEN’S)
6:55 a.m.
ESPN2 — English Super League: Chelsea at Liverpool
9:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Lazio at AS Roma
3 p.m.
ABC — NWSL Playoff: NJ/NY at Orlando, Semifinal
SPEED SKATING
2 p.m.
NBC — ISU: World Cup Speedskating #1 – Olympic Games Qualifying Event, Salt Lake City
TENNIS
9 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Doubles Final
Noon
TENNIS — ATP Finals: Singles Final
