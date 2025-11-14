Live Radio
Sports on TV for Nov. 15 – 16

The Associated Press

November 14, 2025, 2:15 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Nov. 15

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

3 a.m.

FS2 — AFL Postseason: Carlton at Hawthorn, Semifinal

AUTO RACING

8:55 a.m.

FS2 — FIM MotoGP: The Valencia Grand Prix – Sprint Race, Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spain

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

CW — Ohio at Louisville

PEACOCK — Clemson at Georgetown

1 p.m.

PEACOCK — Penn St. vs. La Salle, Philadelphia

2 p.m.

CW — Butler at SMU

PEACOCK — Maryland at Marquette

3:30 p.m.

PEACOCK — Syracuse vs. Drexel, Philadelphia

6 p.m.

TRUTV — William & Mary at St. John’s

7 p.m.

BTN — Oklahoma vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.

FOX — UConn vs. BYU, Boston

8 p.m.

TRUTV — Duquesne at Villanova

9 p.m.

BTN — Green Bay at Minnesota

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

NBC — Notre Dame vs. Michigan, Detroit

9 p.m.

FOX — South Carolina vs. Southern Cal, Los Angeles

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — Notre Dame at Pittsburgh

ACCN — Notre Dame at Pittsburgh (Command Center)

BTN — Wisconsin at Indiana

CBSSN — Air Force at UConn

ESPN — South Carolina at Texas A&M

ESPN2 — South Florida at Navy

ESPNU — Kansas St. at Oklahoma St.

FOX — Michigan vs. Northwestern, Chicago

FS1 — Arizona at Cincinnati

12:45 p.m.

SECN — Arkansas at LSU

1 p.m.

TNT — West Virginia at Arizona St.

TRUTV — West Virginia at Arizona St.

3:30 p.m.

ABC — Oklahoma at Alabama

ACCN — Georgia Tech at Boston College

BTN — Iowa at Southern Cal

CBS — Penn St. at Michigan St.

CBSSN — San Jose St. at Nevada

ESPN — NC State at Miami

ESPN2 — Virginia at Duke

FOX — UCF at Texas Tech

FS1 — Maryland at Illinois

4 p.m.

ESPNU — Memphis at East Carolina

4:15 p.m.

SECN — New Mexico St. at Tennessee

4:30 p.m.

CW — North Carolina at Wake Forest

7 p.m.

CBSSN — Utah St. at UNLV

ESPN — Florida at Mississippi

ESPN2 — Utah at Baylor

FS1 — Purdue at Washington

7:30 p.m.

ABC — Texas at Georgia

ACCN — Virginia Tech at Florida St.

NBC — UCLA at Ohio St.

7:45 p.m.

SECN — Mississippi St. at Missouri

8 p.m.

ESPNU — Kennesaw St. at Jacksonville St.

10 p.m.

CW — Louisiana Tech at Washington St.

10:15 p.m.

ESPN — TCU at BYU

10:30 p.m.

CBSSN — Boise St. at San Diego St.

ESPN2 — UC Davis at Montana St.

FS1 — Wyoming at Florida St.

11 p.m.

ESPNU — SIAC Championship: Benedict at Albany St. (Taped)

CURLING

6 p.m.

USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Wheelchair – Mixed Doubles, Semifinals, Sioux Falls, S.D. (Taped)

CURLING (MEN’S)

7 p.m.

USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 2, Sioux Falls, S.D.

CURLING (WOMEN’S)

3 p.m.

USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 2, Sioux Falls, S.D.

FIGURE SKATING

2 p.m.

E! — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.

7 p.m.

E! — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.

GOLF

11:30 a.m.

GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Third Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

2:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Third Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

4:30 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Third Round, Phoenix Country Club, Phoenix

1:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Final Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates

HORSE RACING

Noon

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

8 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MINOR LEAGUE BASEBALL

8 p.m.

MLBN — Arizona Fall League Playoffs: TBD, Championship, Scottsdale, Ariz.

MIXED MARTIAL ARTS

8 p.m.

ESPNEWS — UFC 322 Prelims: Undercard Bouts, New York

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Memphis at Cleveland

8 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Milwaukee

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Boston at Montreal

SOCCER (MEN’S)

8:55 a.m.

FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Kazakhstan vs. Belgium, Group J, Astana, Kazakhstan

9:55 a.m.

CBSSN — English League One: Rotherham United at Luton Town

10 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Venezuela vs. North Korea, Round of 32, Doha, Qatar

2:30 p.m.

FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Greece vs. Scotland, Group C, Piraeus, Greece

5 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. Paraguay, Chester, Pa.

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

CBS — NWSL Playoff: Portland at Washington, Semifinal

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Doubles Semifinal 1

8:30 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Semifinal 1

Noon

TENNIS — ATP Finals: Doubles Semifinal 2

2:30 p.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Semifinal 2

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Nov. 16

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: The Motul Grand Prix of the Valencian Community, Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spain

11 a.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif. (Taped)

5 p.m.

FS1 — NHRA: The In-N-Out Burger NHRA Finals, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif.

CFL FOOTBALL

6:30 p.m.

CBSSN — The 112th Grey Cup: Montreal at Saskatchewan

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:30 p.m.

FS1 — Notre Dame at Ohio St.

3 p.m.

ESPN — Houston at Auburn

5 p.m.

ESPN — UNLV at Memphis

5:30 p.m.

BTN — Incarnate Word at Indiana

7:30 p.m.

BTN — Akron at Purdue

8:30 p.m.

ESPN — Miami vs. Florida, Jacksonville, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

PEACOCK — Ohio St. at UConn

1 p.m.

BTN — N. Dakota St. vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.

ESPN — TCU at NC State

3 p.m.

ACCN — Jacksonville at Georgia Tech

ESPN2 — Louisville at Clemson

5 p.m.

ACCN — Indiana at Florida St.

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

11 a.m.

ESPNU — Ivy League Tournament: Cornell at Princeton, Championship

1 p.m.

ESPNU — Atlantic Coast Tournament: SMU vs. Virginia, Championship, Cary, N.C.

3 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: UCLA vs. Michigan, Championship, College Park, Md.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ACCN — Miami at Louisville

SECN — Oklahoma at Tennessee

3 p.m.

SECN — Vanderbilt at Mississippi St.

5 p.m.

ESPN2 — SMU at Stanford

COLLEGE WRESTLING

7 p.m.

ESPN2 — National Duals Invitational: Championship, Tulsa, Okla.

CURLING

5:30 p.m.

USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Wheelchair – Mixed Doubles, Final, Sioux Falls, S.D. (Taped)

CURLING (MEN’S)

7 p.m.

USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 3, Sioux Falls, S.D. (If Necessary)

CURLING (WOMEN’S)

2:30 p.m.

USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 3, Sioux Falls, S.D. (If Necessary)

FIGURE SKATING

3 p.m.

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.

GOLF

11 a.m.

GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Final Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

2 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Final Round, Phoenix Country Club, Phoenix

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

2 p.m.

NBATV — Tip-Off Tournament: Capital City at College Park

4 p.m.

NBATV — Tip-Off Tournament: Noblesville at Iowa

NFL FOOTBALL

9:30 a.m.

NFLN — Washington vs. Miami, Madrid

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Tampa Bay at Buffalo, Cincinnati at Pittsburgh, L.A. Chargers at Jacksonville

FOX — Regional Coverage: Carolina at Atlanta, Houston at Tennessee, Chicago at Minnesota, Green Bay at N.Y. Giants

4:05 p.m.

FOX — Regional Coverage: Seattle at L.A. Rams OR San Francisco at Arizona

4:25 p.m.

CBS — Regional Coverage: Baltimore at Cleveland OR Kansas City at Denver

8:20 p.m.

NBC — Detroit at Philadelphia

PEACOCK — Detroit at Philadelphia

NHL HOCKEY

9 a.m.

NHLN — Nashville vs. Pittsburgh, Stockholm

7 p.m.

NHLN — Detroit at N.Y. Rangers

SOCCER (MEN’S)

8:50 a.m.

FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Portugal vs. Armenia, Group F, Porto, Portugal

8:55 a.m.

FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Hungary vs. Ireland, Group F, Budapest, Hungary

11:50 a.m.

FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Azerbaijan vs. France, Group D, Baku, Azerbaijan

2:30 p.m.

FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Italy vs. Norway, Group I, Milan

SOCCER (WOMEN’S)

6:55 a.m.

ESPN2 — English Super League: Chelsea at Liverpool

9:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Lazio at AS Roma

3 p.m.

ABC — NWSL Playoff: NJ/NY at Orlando, Semifinal

SPEED SKATING

2 p.m.

NBC — ISU: World Cup Speedskating #1 – Olympic Games Qualifying Event, Salt Lake City

TENNIS

9 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Doubles Final

Noon

TENNIS — ATP Finals: Singles Final

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Sports
