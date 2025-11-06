Live Radio
Sports on TV for Friday, Nov. 7

The Associated Press

November 6, 2025, 10:18 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Nov. 7

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

3 a.m.

FS2 — AFL Postseason: Hawthorn at North Melbourne, Qualifying Final

11 p.m.

FS2 — AFL Postseason: West Coast at Carlton, Qualifying Final

AUTO RACING

9:25 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Practice, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo

1:25 p.m.

ESPN2 — Formula 1: Sprint Qualifying, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Tulsa vs. Rhode Island, Annapolis, Md.

FS1 — Georgetown at Maryland

PEACOCK — Boston U. at Northwestern

6:30 p.m.

BTN — Fort Wayne at Ohio St.

7 p.m.

ACCN — Gardner-Webb at Clemson

ESPN — Kansas at North Carolina

PEACOCK — Oakland at Purdue

7:30 p.m.

PEACOCK — Mass.-Lowell at UConn

8:30 p.m.

BTN — N. Illinois at Wisconsin

CBSSN — Yale at Navy

PEACOCK — FGCU at Illinois

9 p.m.

ACCN — UAB at NC State

TNT — Utah Tech at Arizona

TRUTV — Utah Tech at Arizona

10:30 p.m.

BTN — Pepperdine at UCLA

COLLEGE FIELD HOCKEY

1 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Northwestern, Semifinal, Bloomington, Ind.

3 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Louisville, Ky.

4 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Bloomington, Ind.

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Harvard at Columbia

ESPNU — Delaware St. at Morgan St.

8 p.m.

FS1 — Houston at UCF

9 p.m.

ESPN — Tulane at Memphis

FOX — Northwestern at Southern Cal

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Texas at Florida

GOLF

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technology Championship, Second Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

10:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Third Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan

2 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Third Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates

HORSE RACING

11:30 a.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

11:30 p.m.

FS1 — Melbourne Cup: Carnival Champions Day, Flemington Racecourse, Melbourne, Australia

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at San Antonio

10 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at Denver

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — N.Y. Rangers at Detroit

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: England vs. Haiti, Group E, Doha, Qatar

9:30 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Mexico vs. Ivory Coast, Group F, Doha, Qatar

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Quarterfinals

7:30 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Semifinals; Athens-ATP & Metz-ATP Semifinals

6 a.m. (Saturday)

TENNIS — WTA Finals: Semifinals; Athens-ATP & Metz-ATP Semifinals

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

