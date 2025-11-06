Sports on TV for Friday, Nov. 7

(All times Eastern)
Friday, Nov. 7
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
3 a.m.
FS2 — AFL Postseason: Hawthorn at North Melbourne, Qualifying Final
11 p.m.
FS2 — AFL Postseason: West Coast at Carlton, Qualifying Final
AUTO RACING
9:25 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Practice, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo
1:25 p.m.
ESPN2 — Formula 1: Sprint Qualifying, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Tulsa vs. Rhode Island, Annapolis, Md.
FS1 — Georgetown at Maryland
PEACOCK — Boston U. at Northwestern
6:30 p.m.
BTN — Fort Wayne at Ohio St.
7 p.m.
ACCN — Gardner-Webb at Clemson
ESPN — Kansas at North Carolina
PEACOCK — Oakland at Purdue
7:30 p.m.
PEACOCK — Mass.-Lowell at UConn
8:30 p.m.
BTN — N. Illinois at Wisconsin
CBSSN — Yale at Navy
PEACOCK — FGCU at Illinois
9 p.m.
ACCN — UAB at NC State
TNT — Utah Tech at Arizona
TRUTV — Utah Tech at Arizona
10:30 p.m.
BTN — Pepperdine at UCLA
COLLEGE FIELD HOCKEY
1 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Northwestern, Semifinal, Bloomington, Ind.
3 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Louisville, Ky.
4 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Bloomington, Ind.
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Harvard at Columbia
ESPNU — Delaware St. at Morgan St.
8 p.m.
FS1 — Houston at UCF
9 p.m.
ESPN — Tulane at Memphis
FOX — Northwestern at Southern Cal
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Texas at Florida
GOLF
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: The World Wide Technology Championship, Second Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico
10:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Third Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
2 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Third Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates
HORSE RACING
11:30 a.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
11:30 p.m.
FS1 — Melbourne Cup: Carnival Champions Day, Flemington Racecourse, Melbourne, Australia
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at San Antonio
10 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at Denver
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — N.Y. Rangers at Detroit
SOCCER (MEN’S)
7:15 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: England vs. Haiti, Group E, Doha, Qatar
9:30 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Mexico vs. Ivory Coast, Group F, Doha, Qatar
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Quarterfinals
7:30 a.m.
TENNIS — WTA Finals: Semifinals; Athens-ATP & Metz-ATP Semifinals
6 a.m. (Saturday)
TENNIS — WTA Finals: Semifinals; Athens-ATP & Metz-ATP Semifinals
