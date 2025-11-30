Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 30, 2025, 10:56 PM

NFL

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 7 (46½) NY Giants

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kennesaw State (58½) at JACKSONVILLE STATE
at JAMES MADISON 20½ 21½ (47½) Troy
North Texas (67½) at TULANE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WESTERN MICHIGAN (43½) Miami (OH)
at TEXAS TECH 12½ 13½ (50½) BYU
Georgia (47½) at ALABAMA
at VIRGINIA (58½) Duke
at OHIO STATE (48½) Indiana

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Milwaukee 10 (234½) at WASHINGTON
at DETROIT (232½) Atlanta
Cleveland (233½) at INDIANA
Charlotte (226½) at BROOKLYN
at MIAMI 6 (235½) LA Clippers
at ORLANDO (240½) Chicago
Houston 12 (232½) at UTAH
at DENVER 10½ (233½) Dallas
at LA LAKERS (235½) Phoenix

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at CHICAGO STATE South Carolina State
at VILLANOVA 14½ Temple
at XAVIER 26½ Saint Francis (PA)
Iona at DELAWARE
at JACKSONVILLE STATE North Alabama
at TROY 15½ West Georgia
at CINCINNATI 17½ Tarleton State
UAB at MIDDLE TENNESSEE
McNeese at INCARNATE WORD
at KANSAS STATE 13½ Bowling Green
at COLORADO 12½ Cal Baptist
at STANFORD 17½ Portland

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -144 Columbus +120
at PHILADELPHIA -150 Pittsburgh +125
at BUFFALO OFF Winnipeg OFF
at ST. LOUIS -154 Anaheim +128
Utah -150 at SAN JOSE +125

