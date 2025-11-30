NFL Monday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NEW ENGLAND 7 7½ (46½) NY Giants College Football Friday FAVORITE OPEN…
NFL
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|7
|7½
|(46½)
|NY Giants
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kennesaw State
|1½
|1½
|(58½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at JAMES MADISON
|20½
|21½
|(47½)
|Troy
|North Texas
|1½
|2½
|(67½)
|at TULANE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WESTERN MICHIGAN
|2½
|2½
|(43½)
|Miami (OH)
|at TEXAS TECH
|12½
|13½
|(50½)
|BYU
|Georgia
|1½
|2½
|(47½)
|at ALABAMA
|at VIRGINIA
|2½
|2½
|(58½)
|Duke
|at OHIO STATE
|6½
|5½
|(48½)
|Indiana
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Milwaukee
|10
|(234½)
|at WASHINGTON
|at DETROIT
|9½
|(232½)
|Atlanta
|Cleveland
|5½
|(233½)
|at INDIANA
|Charlotte
|4½
|(226½)
|at BROOKLYN
|at MIAMI
|6
|(235½)
|LA Clippers
|at ORLANDO
|8½
|(240½)
|Chicago
|Houston
|12
|(232½)
|at UTAH
|at DENVER
|10½
|(233½)
|Dallas
|at LA LAKERS
|5½
|(235½)
|Phoenix
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at CHICAGO STATE
|2½
|South Carolina State
|at VILLANOVA
|14½
|Temple
|at XAVIER
|26½
|Saint Francis (PA)
|Iona
|1½
|at DELAWARE
|at JACKSONVILLE STATE
|4½
|North Alabama
|at TROY
|15½
|West Georgia
|at CINCINNATI
|17½
|Tarleton State
|UAB
|3½
|at MIDDLE TENNESSEE
|McNeese
|7½
|at INCARNATE WORD
|at KANSAS STATE
|13½
|Bowling Green
|at COLORADO
|12½
|Cal Baptist
|at STANFORD
|17½
|Portland
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-144
|Columbus
|+120
|at PHILADELPHIA
|-150
|Pittsburgh
|+125
|at BUFFALO
|OFF
|Winnipeg
|OFF
|at ST. LOUIS
|-154
|Anaheim
|+128
|Utah
|-150
|at SAN JOSE
|+125
