NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DETROIT 2½ 2½ (49½) Green Bay Kansas City 4½ 3 (51½) at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|2½
|2½
|(49½)
|Green Bay
|Kansas City
|4½
|3
|(51½)
|at DALLAS
|at BALTIMORE
|11½
|7
|(51½)
|Cincinnati
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|6½
|7
|(44½)
|Chicago
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|4½
|5½
|(42½)
|New Orleans
|at TAMPA BAY
|5½
|3
|(44½)
|Arizona
|at INDIANAPOLIS
|3½
|4½
|(44½)
|Houston
|LA Rams
|9½
|10½
|(45½)
|at CAROLINA
|Jacksonville
|7
|6½
|(41½)
|at TENNESSEE
|San Francisco
|7
|6½
|(40½)
|at CLEVELAND
|Atlanta
|1½
|2½
|(39½)
|at NY JETS
|at SEATTLE
|7
|10½
|(41½)
|Minnesota
|at LA CHARGERS
|8½
|9½
|(41½)
|Las Vegas
|Buffalo
|3½
|4½
|(47½)
|at PITTSBURGH
|Denver
|6½
|6½
|(43½)
|at WASHINGTON
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|7
|7½
|(46½)
|NY Giants
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Bowling Green
|13½
|14½
|(44½)
|at UMASS
|Western Michigan
|5½
|7½
|(45½)
|at EASTERN MICHIGAN
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MEMPHIS
|4½
|4½
|(59½)
|Navy
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|12½
|12½
|(59½)
|at KANSAS
|at NORTHERN ILLINOIS
|5½
|4½
|(44½)
|Kent State
|Ole Miss
|10½
|6½
|(62½)
|at MISSISSIPPI STATE
|Iowa
|2½
|6½
|(39½)
|at NEBRASKA
|Ohio
|5½
|6½
|(44½)
|at BUFFALO
|Air Force
|2½
|2½
|(46½)
|at COLORADO STATE
|Georgia
|12½
|12½
|(59½)
|at GEORGIA TECH
|San Diego State
|1½
|1½
|(41½)
|at NEW MEXICO
|at NORTH TEXAS
|18½
|21½
|(65½)
|Temple
|Boise State
|4½
|3½
|(55½)
|at UTAH STATE
|Texas A&M
|10½
|2½
|(51½)
|at TEXAS
|Indiana
|26½
|28½
|(54½)
|at PURDUE
|Arizona
|1½
|1½
|(48½)
|at ARIZONA STATE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Iowa State
|15½
|13½
|(47½)
|at OKLAHOMA STATE
|East Carolina
|5½
|6½
|(67½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|Texas Tech
|21½
|23½
|(52½)
|at WEST VIRGINIA
|at LOUISVILLE
|4½
|2½
|(47½)
|Kentucky
|Ohio State
|6½
|9½
|(44½)
|at MICHIGAN
|at MIAMI (OH)
|15½
|18½
|(41½)
|Ball State
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(60½)
|Houston
|Toledo
|8½
|10½
|(44½)
|at CENTRAL MICHIGAN
|at KANSAS STATE
|17½
|17½
|(51½)
|Colorado
|Miami (FL)
|6½
|6½
|(51½)
|at PITTSBURGH
|at SOUTH CAROLINA
|4½
|2½
|(46½)
|Clemson
|at BYU
|16½
|18½
|(47½)
|UCF
|at DELAWARE
|5½
|5½
|(54½)
|UTEP
|Florida International
|11½
|10½
|(51½)
|at SAM HOUSTON
|at MARSHALL
|4½
|8½
|(62½)
|Georgia Southern
|Western Kentucky
|2½
|2½
|(55½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at MISSOURI STATE
|3½
|2½
|(51½)
|Louisiana Tech
|at OLD DOMINION
|23½
|26½
|(58½)
|Georgia State
|at APPALACHIAN STATE
|1½
|2½
|(55½)
|Arkansas State
|at TEXAS STATE
|6½
|9½
|(62½)
|South Alabama
|at TULSA
|7½
|8½
|(59½)
|UAB
|Boston College
|4½
|3½
|(53½)
|at SYRACUSE
|at NEW MEXICO STATE
|4½
|4½
|(53½)
|Middle Tennessee
|at LOUISIANA
|13½
|10½
|(48½)
|UL Monroe
|at OKLAHOMA
|8½
|10½
|(36½)
|LSU
|at DUKE
|3½
|1½
|(54½)
|Wake Forest
|at TCU
|4½
|4½
|(57½)
|Cincinnati
|Missouri
|1½
|2½
|(58½)
|at ARKANSAS
|Penn State
|9½
|12½
|(56½)
|at RUTGERS
|Oregon
|6½
|6½
|(51½)
|at WASHINGTON
|at MINNESOTA
|2½
|1½
|(37½)
|Wisconsin
|at TENNESSEE
|3½
|2½
|(64½)
|Vanderbilt
|at SOUTHERN MISS
|6½
|6½
|(51½)
|Troy
|Kennesaw State
|3½
|2½
|(54½)
|at LIBERTY
|at UTSA
|6½
|7½
|(51½)
|Army
|James Madison
|21½
|22½
|(53½)
|at COASTAL CAROLINA
|at FLORIDA
|4½
|1½
|(51½)
|Florida State
|at WASHINGTON STATE
|12½
|13½
|(42½)
|Oregon State
|at VIRGINIA
|11½
|10½
|(52½)
|Virginia Tech
|at MICHIGAN STATE
|4½
|3½
|(48½)
|Maryland
|at SOUTH FLORIDA
|23½
|27½
|(59½)
|Rice
|at TULANE
|28½
|29½
|(52½)
|Charlotte
|at ILLINOIS
|6½
|6½
|(47½)
|Northwestern
|at USC
|20½
|21½
|(59½)
|UCLA
|at NC STATE
|2½
|7½
|(48½)
|North Carolina
|Alabama
|5½
|5½
|(47½)
|at AUBURN
|SMU
|10½
|13½
|(53½)
|at CAL
|UNLV
|9½
|8½
|(52½)
|at NEVADA
|Notre Dame
|28½
|32½
|(51½)
|at STANFORD
|Fresno State
|2½
|2½
|(46½)
|at SAN JOSE STATE
|at HAWAII
|10½
|8½
|(44½)
|Wyoming
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Atlanta
|10½
|(236½)
|at WASHINGTON
|Orlando
|1½
|(227½)
|at PHILADELPHIA
|at LA LAKERS
|6
|(227½)
|LA Clippers
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at MICHIGAN STATE
|23½
|East Carolina
|Notre Dame
|6½
|at RUTGERS
|UNC Greensboro
|1½
|at DELAWARE
|Tulsa
|5½
|at SAN JOSE STATE
|Iowa State
|9½
|at CREIGHTON
|Samford
|5½
|at GEORGIA STATE
|at KANSAS
|4½
|Syracuse
|at NORTHERN IOWA
|9½
|Loyola Chicago
|at ST. JOHN’S
|4½
|Baylor
|at NORTH CAROLINA
|10½
|Saint Bonaventure
|Drexel
|7½
|at MORGAN STATE
|Utah Valley
|1½
|at SOUTH DAKOTA STATE
|at HOUSTON
|3½
|Tennessee
|at OHIO STATE
|26½
|Mount St. Mary’s
|Cal Baptist
|7½
|at SAN DIEGO
|at UNC ASHEVILLE
|5½
|Tennessee State
|at WAKE FOREST
|17½
|Campbell
|at PENN STATE
|13½
|Boston University
|at FLORIDA STATE
|23½
|CSU Bakersfield
|at VILLANOVA
|20½
|Old Dominion
|at PURDUE FORT WAYNE
|11½
|Chicago State
|at UCF
|13½
|Quinnipiac
|Wright State
|7½
|at STETSON
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|6
|North Carolina Central
|at MARIST
|7½
|Lehigh
|at RIDER
|8½
|Coppin State
|at CENTRAL ARKANSAS
|2½
|Eastern Illinois
|at NORTH TEXAS
|12½
|Eastern Washington
|at TEXAS A&M
|41
|Mississippi Valley State
|at AUSTIN PEAY
|7½
|Northern Illinois
|at INDIANA
|8½
|Kansas State
|at MISSOURI
|33½
|South Carolina State
|Michigan
|3½
|at AUBURN
|at NEBRASKA
|16½
|Winthrop
|at UC IRVINE
|2½
|New Mexico State
|Portland State
|2
|at UTAH TECH
|at IOWA
|2½
|Ole Miss
|at GONZAGA
|13½
|Maryland
|UCLA
|8½
|at CAL
|Oregon
|1½
|at SAN DIEGO STATE
|Alabama
|13½
|at UNLV
|at GRAND CANYON
|3½
|Utah
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at EDMONTON
|-142
|Dallas
|+118
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.