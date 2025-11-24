Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

November 24, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (49½) Green Bay
Kansas City 3 (51½) at DALLAS
at BALTIMORE 11½ 7 (51½) Cincinnati

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA 7 (44½) Chicago

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (42½) New Orleans
at TAMPA BAY 3 (44½) Arizona
at INDIANAPOLIS (44½) Houston
LA Rams 10½ (45½) at CAROLINA
Jacksonville 7 (41½) at TENNESSEE
San Francisco 7 (40½) at CLEVELAND
Atlanta (39½) at NY JETS
at SEATTLE 7 10½ (41½) Minnesota
at LA CHARGERS (41½) Las Vegas
Buffalo (47½) at PITTSBURGH
Denver (43½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 7 (46½) NY Giants

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Bowling Green 13½ 14½ (44½) at UMASS
Western Michigan (45½) at EASTERN MICHIGAN

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MEMPHIS (59½) Navy

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 12½ 12½ (59½) at KANSAS
at NORTHERN ILLINOIS (44½) Kent State
Ole Miss 10½ (62½) at MISSISSIPPI STATE
Iowa (39½) at NEBRASKA
Ohio (44½) at BUFFALO
Air Force (46½) at COLORADO STATE
Georgia 12½ 12½ (59½) at GEORGIA TECH
San Diego State (41½) at NEW MEXICO
at NORTH TEXAS 18½ 21½ (65½) Temple
Boise State (55½) at UTAH STATE
Texas A&M 10½ (51½) at TEXAS
Indiana 26½ 28½ (54½) at PURDUE
Arizona (48½) at ARIZONA STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Iowa State 15½ 13½ (47½) at OKLAHOMA STATE
East Carolina (67½) at FLORIDA ATLANTIC
Texas Tech 21½ 23½ (52½) at WEST VIRGINIA
at LOUISVILLE (47½) Kentucky
Ohio State (44½) at MICHIGAN
at MIAMI (OH) 15½ 18½ (41½) Ball State
at BAYLOR (60½) Houston
Toledo 10½ (44½) at CENTRAL MICHIGAN
at KANSAS STATE 17½ 17½ (51½) Colorado
Miami (FL) (51½) at PITTSBURGH
at SOUTH CAROLINA (46½) Clemson
at BYU 16½ 18½ (47½) UCF
at DELAWARE (54½) UTEP
Florida International 11½ 10½ (51½) at SAM HOUSTON
at MARSHALL (62½) Georgia Southern
Western Kentucky (55½) at JACKSONVILLE STATE
at MISSOURI STATE (51½) Louisiana Tech
at OLD DOMINION 23½ 26½ (58½) Georgia State
at APPALACHIAN STATE (55½) Arkansas State
at TEXAS STATE (62½) South Alabama
at TULSA (59½) UAB
Boston College (53½) at SYRACUSE
at NEW MEXICO STATE (53½) Middle Tennessee
at LOUISIANA 13½ 10½ (48½) UL Monroe
at OKLAHOMA 10½ (36½) LSU
at DUKE (54½) Wake Forest
at TCU (57½) Cincinnati
Missouri (58½) at ARKANSAS
Penn State 12½ (56½) at RUTGERS
Oregon (51½) at WASHINGTON
at MINNESOTA (37½) Wisconsin
at TENNESSEE (64½) Vanderbilt
at SOUTHERN MISS (51½) Troy
Kennesaw State (54½) at LIBERTY
at UTSA (51½) Army
James Madison 21½ 22½ (53½) at COASTAL CAROLINA
at FLORIDA (51½) Florida State
at WASHINGTON STATE 12½ 13½ (42½) Oregon State
at VIRGINIA 11½ 10½ (52½) Virginia Tech
at MICHIGAN STATE (48½) Maryland
at SOUTH FLORIDA 23½ 27½ (59½) Rice
at TULANE 28½ 29½ (52½) Charlotte
at ILLINOIS (47½) Northwestern
at USC 20½ 21½ (59½) UCLA
at NC STATE (48½) North Carolina
Alabama (47½) at AUBURN
SMU 10½ 13½ (53½) at CAL
UNLV (52½) at NEVADA
Notre Dame 28½ 32½ (51½) at STANFORD
Fresno State (46½) at SAN JOSE STATE
at HAWAII 10½ (44½) Wyoming

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Atlanta 10½ (236½) at WASHINGTON
Orlando (227½) at PHILADELPHIA
at LA LAKERS 6 (227½) LA Clippers

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at MICHIGAN STATE 23½ East Carolina
Notre Dame at RUTGERS
UNC Greensboro at DELAWARE
Tulsa at SAN JOSE STATE
Iowa State at CREIGHTON
Samford at GEORGIA STATE
at KANSAS Syracuse
at NORTHERN IOWA Loyola Chicago
at ST. JOHN’S Baylor
at NORTH CAROLINA 10½ Saint Bonaventure
Drexel at MORGAN STATE
Utah Valley at SOUTH DAKOTA STATE
at HOUSTON Tennessee
at OHIO STATE 26½ Mount St. Mary’s
Cal Baptist at SAN DIEGO
at UNC ASHEVILLE Tennessee State
at WAKE FOREST 17½ Campbell
at PENN STATE 13½ Boston University
at FLORIDA STATE 23½ CSU Bakersfield
at VILLANOVA 20½ Old Dominion
at PURDUE FORT WAYNE 11½ Chicago State
at UCF 13½ Quinnipiac
Wright State at STETSON
at SOUTH CAROLINA UPSTATE 6 North Carolina Central
at MARIST Lehigh
at RIDER Coppin State
at CENTRAL ARKANSAS Eastern Illinois
at NORTH TEXAS 12½ Eastern Washington
at TEXAS A&M 41 Mississippi Valley State
at AUSTIN PEAY Northern Illinois
at INDIANA Kansas State
at MISSOURI 33½ South Carolina State
Michigan at AUBURN
at NEBRASKA 16½ Winthrop
at UC IRVINE New Mexico State
Portland State 2 at UTAH TECH
at IOWA Ole Miss
at GONZAGA 13½ Maryland
UCLA at CAL
Oregon at SAN DIEGO STATE
Alabama 13½ at UNLV
at GRAND CANYON Utah

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at EDMONTON -142 Dallas +118

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up