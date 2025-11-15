NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at MIAMI 2½ 2½ (47½) Washington at BUFFALO 6½ 5½ (46½) Tampa Bay…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(47½)
|Washington
|at BUFFALO
|6½
|5½
|(46½)
|Tampa Bay
|LA Chargers
|2½
|3
|(43½)
|at JACKSONVILLE
|at MINNESOTA
|2½
|2½
|(47½)
|Chicago
|Green Bay
|6½
|7½
|(42½)
|at NY GIANTS
|at ATLANTA
|3½
|3½
|(41½)
|Carolina
|at PITTSBURGH
|5½
|5½
|(48½)
|Cincinnati
|Houston
|8½
|5½
|(37½)
|at TENNESSEE
|at LA RAMS
|2½
|3
|(48½)
|Seattle
|San Francisco
|1½
|3½
|(48½)
|at ARIZONA
|Baltimore
|8½
|7½
|(38½)
|at CLEVELAND
|Kansas City
|3
|3½
|(44½)
|at DENVER
|at PHILADELPHIA
|1½
|2½
|(46½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Dallas
|3½
|3½
|(50½)
|at LAS VEGAS
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at FRESNO STATE
|5½
|2½
|(40½)
|Wyoming
|at SAN DIEGO STATE
|1½
|2½
|(41½)
|Boise State
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at BOSTON
|5
|(220½)
|LA Clippers
|at SAN ANTONIO
|6½
|(237½)
|Sacramento
|at WASHINGTON
|4
|(232½)
|Brooklyn
|Golden State
|10
|(228½)
|at NEW ORLEANS
|at HOUSTON
|8½
|(229½)
|Orlando
|Portland
|4
|(230½)
|at DALLAS
|Atlanta
|1½
|(231½)
|at PHOENIX
|Chicago
|5
|(241½)
|at UTAH
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Appalachian State
|1½
|at DARTMOUTH
|at UMBC
|6½
|Wagner
|Kent State
|3½
|at WRIGHT STATE
|at OHIO STATE
|8½
|Notre Dame
|Hampton
|5½
|at HOLY CROSS
|at WESTERN CAROLINA
|10½
|Stetson
|at VALPARAISO
|3½
|Bryant
|at VIRGINIA TECH
|15½
|Charlotte
|Samford
|7½
|at CENTRAL ARKANSAS
|at OKLAHOMA STATE
|22½
|Texas A&M-CC
|South Florida
|4½
|at KENNESAW STATE
|at WAKE FOREST
|28½
|UMass-Lowell
|Quinnipiac
|2½
|at MAINE
|at UMASS
|10½
|Cent. Conn. St.
|at SOUTH DAKOTA
|3½
|Western Michigan
|Houston
|6½
|at AUBURN
|at WESTERN KENTUCKY
|11½
|Tennessee State
|at SACRAMENTO STATE
|4½
|Presbyterian
|Colorado State
|4½
|at LOYOLA CHICAGO
|at MEMPHIS
|10½
|UNLV
|at INDIANA
|25½
|Incarnate Word
|at CINCINNATI
|26½
|Mount St. Mary’s
|Illinois State
|7½
|at LONG BEACH STATE
|at PURDUE
|19½
|Akron
|Troy
|3½
|at CSU NORTHRIDGE
|Florida
|9½
|at MIAMI (FL)
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PITTSBURGH
|-115
|Nashville
|-104
|at TAMPA BAY
|-172
|Vancouver
|+142
|Vegas
|-126
|at MINNESOTA
|+105
|at N.Y RANGERS
|-140
|Detroit
|+116
|at COLORADO
|-255
|N.Y Islanders
|+205
