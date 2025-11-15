Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 15, 2025, 10:25 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (47½) Washington
at BUFFALO (46½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (43½) at JACKSONVILLE
at MINNESOTA (47½) Chicago
Green Bay (42½) at NY GIANTS
at ATLANTA (41½) Carolina
at PITTSBURGH (48½) Cincinnati
Houston (37½) at TENNESSEE
at LA RAMS 3 (48½) Seattle
San Francisco (48½) at ARIZONA
Baltimore (38½) at CLEVELAND
Kansas City 3 (44½) at DENVER
at PHILADELPHIA (46½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Dallas (50½) at LAS VEGAS

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at FRESNO STATE (40½) Wyoming
at SAN DIEGO STATE (41½) Boise State

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at BOSTON 5 (220½) LA Clippers
at SAN ANTONIO (237½) Sacramento
at WASHINGTON 4 (232½) Brooklyn
Golden State 10 (228½) at NEW ORLEANS
at HOUSTON (229½) Orlando
Portland 4 (230½) at DALLAS
Atlanta (231½) at PHOENIX
Chicago 5 (241½) at UTAH

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Appalachian State at DARTMOUTH
at UMBC Wagner
Kent State at WRIGHT STATE
at OHIO STATE Notre Dame
Hampton at HOLY CROSS
at WESTERN CAROLINA 10½ Stetson
at VALPARAISO Bryant
at VIRGINIA TECH 15½ Charlotte
Samford at CENTRAL ARKANSAS
at OKLAHOMA STATE 22½ Texas A&M-CC
South Florida at KENNESAW STATE
at WAKE FOREST 28½ UMass-Lowell
Quinnipiac at MAINE
at UMASS 10½ Cent. Conn. St.
at SOUTH DAKOTA Western Michigan
Houston at AUBURN
at WESTERN KENTUCKY 11½ Tennessee State
at SACRAMENTO STATE Presbyterian
Colorado State at LOYOLA CHICAGO
at MEMPHIS 10½ UNLV
at INDIANA 25½ Incarnate Word
at CINCINNATI 26½ Mount St. Mary’s
Illinois State at LONG BEACH STATE
at PURDUE 19½ Akron
Troy at CSU NORTHRIDGE
Florida at MIAMI (FL)

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -115 Nashville -104
at TAMPA BAY -172 Vancouver +142
Vegas -126 at MINNESOTA +105
at N.Y RANGERS -140 Detroit +116
at COLORADO -255 N.Y Islanders +205

