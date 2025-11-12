Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

November 12, 2025, 11:41 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 10½ 12½ (43½) NY Jets

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (47½) Washington
at MINNESOTA 3 (47½) Chicago
Green Bay 7 (43½) at NY GIANTS
at ATLANTA (42½) Carolina
at PITTSBURGH (49½) Cincinnati
Houston (37½) at TENNESSEE
LA Chargers 3 (43½) at JACKSONVILLE
at BUFFALO (47½) Tampa Bay
San Francisco 3 (47½) at ARIZONA
at LA RAMS 3 (48½) Seattle
Kansas City 3 (44½) at DENVER
Baltimore (39½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (46½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Dallas (50½) at LAS VEGAS

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OLD DOMINION 11½ (52½) Troy

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE (51½) Clemson
at OREGON 21½ 25½ (44½) Minnesota

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CINCINNATI (56½) Arizona
South Florida 10½ (64½) at NAVY
Michigan 12½ (41½) at NORTHWESTERN
Kansas State 19½ 19½ (52½) at OKLAHOMA STATE
Notre Dame 11½ 11½ (55½) at PITTSBURGH
UTSA 15½ 18½ (59½) at CHARLOTTE
Eastern Michigan (50½) at BALL STATE
at UCONN 10½ (63½) Air Force
at INDIANA 29½ 29½ (43½) Wisconsin
at TEXAS A&M 16½ 18½ (48½) South Carolina
at LSU (56½) Arkansas
Oregon State (48½) at TULSA
at ARIZONA STATE 10½ 11½ (48½) West Virginia
at KENTUCKY 24½ 21½ (52½) Tennessee Tech
North Texas 17½ 18½ (70½) at UAB
Marshall (64½) at GEORGIA STATE
at NEW MEXICO 12½ 14½ (53½) Colorado State
at MISSOURI STATE (49½) UTEP
at ILLINOIS 14½ 14½ (53½) Maryland
Penn State (48½) at MICHIGAN STATE
at DUKE (58½) Virginia
Georgia Tech 16½ 16½ (58½) at BOSTON COLLEGE
South Alabama (51½) at UL MONROE
at SOUTHERN MISS (65½) Texas State
at JAMES MADISON 19½ 21½ (53½) Appalachian State
at USC (49½) Iowa
at MIAMI (FL) 14½ 15½ (55½) NC State
at WESTERN KENTUCKY 13½ 13½ (55½) Middle Tennessee
at TEXAS TECH 24½ 23½ (47½) UCF
San Jose State (52½) at NEVADA
at ALABAMA 12½ (46½) Oklahoma
at TULANE 16½ 17½ (63½) Florida Atlantic
at EAST CAROLINA (58½) Memphis
at TENNESSEE 38½ 40½ (61½) New Mexico State
at WAKE FOREST (38½) North Carolina
Liberty (51½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at GEORGIA SOUTHERN (60½) Coastal Carolina
at OLE MISS 12½ 14½ (53½) Florida
at UNLV (71½) Utah State
at WASHINGTON 15½ 16½ (53½) Purdue
Utah (60½) at BAYLOR
Delaware (56½) at SAM HOUSTON
at OHIO STATE 30½ 32½ (48½) UCLA
at GEORGIA (48½) Texas
at FLORIDA STATE 10½ 13½ (54½) Virginia Tech
at MISSOURI (51½) Mississippi State
Kennesaw State (54½) at JACKSONVILLE STATE
at WASHINGTON STATE (44½) Louisiana Tech
at BYU (52½) TCU
at SAN DIEGO STATE (41½) Boise State
at FRESNO STATE (40½) Wyoming

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND 7 (240½) Toronto
at PHOENIX 5 (229½) Indiana
Atlanta (233½) at UTAH

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at SOUTH ALABAMA Central Michigan
at WEST VIRGINIA Pittsburgh
Cornell at LAFAYETTE
at MICHIGAN STATE 24½ San Jose State
at UMASS 13½ Le Moyne
at SETON HALL 12½ Monmouth
at ALABAMA Purdue
at COLUMBIA 11½ UMass-Lowell
at HOWARD Alcorn State
Southern Miss at GRAMBLING
at WICHITA STATE Loyola Chicago
at ST. THOMAS 12½ Green Bay
at HOUSTON CHRISTIAN UL Monroe
at LSU 21½ Florida International
at ALABAMA A&M Charleston Southern
at KANSAS STATE Cal

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Los Angeles -118 at TORONTO -102
at FLORIDA -138 Washington +115
at DETROIT -130 Anaheim +108
Dallas -113 at MONTREAL -106
at OTTAWA -172 Boston +142
Edmonton -120 at COLUMBUS +100
at CALGARY -166 San Jose +138
at COLORADO -310 Buffalo +245
at VEGAS -200 N.Y Islanders +164
Winnipeg -154 at SEATTLE +128

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up