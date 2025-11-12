NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NEW ENGLAND 10½ 12½ (43½) NY Jets Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|10½
|12½
|(43½)
|NY Jets
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(47½)
|Washington
|at MINNESOTA
|2½
|3
|(47½)
|Chicago
|Green Bay
|6½
|7
|(43½)
|at NY GIANTS
|at ATLANTA
|3½
|3½
|(42½)
|Carolina
|at PITTSBURGH
|5½
|5½
|(49½)
|Cincinnati
|Houston
|8½
|6½
|(37½)
|at TENNESSEE
|LA Chargers
|2½
|3
|(43½)
|at JACKSONVILLE
|at BUFFALO
|6½
|5½
|(47½)
|Tampa Bay
|San Francisco
|1½
|3
|(47½)
|at ARIZONA
|at LA RAMS
|2½
|3
|(48½)
|Seattle
|Kansas City
|3
|3½
|(44½)
|at DENVER
|Baltimore
|8½
|7½
|(39½)
|at CLEVELAND
|at PHILADELPHIA
|1½
|2½
|(46½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Dallas
|3½
|3½
|(50½)
|at LAS VEGAS
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OLD DOMINION
|9½
|11½
|(52½)
|Troy
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LOUISVILLE
|5½
|2½
|(51½)
|Clemson
|at OREGON
|21½
|25½
|(44½)
|Minnesota
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CINCINNATI
|4½
|6½
|(56½)
|Arizona
|South Florida
|8½
|10½
|(64½)
|at NAVY
|Michigan
|9½
|12½
|(41½)
|at NORTHWESTERN
|Kansas State
|19½
|19½
|(52½)
|at OKLAHOMA STATE
|Notre Dame
|11½
|11½
|(55½)
|at PITTSBURGH
|UTSA
|15½
|18½
|(59½)
|at CHARLOTTE
|Eastern Michigan
|3½
|2½
|(50½)
|at BALL STATE
|at UCONN
|10½
|7½
|(63½)
|Air Force
|at INDIANA
|29½
|29½
|(43½)
|Wisconsin
|at TEXAS A&M
|16½
|18½
|(48½)
|South Carolina
|at LSU
|6½
|5½
|(56½)
|Arkansas
|Oregon State
|1½
|2½
|(48½)
|at TULSA
|at ARIZONA STATE
|10½
|11½
|(48½)
|West Virginia
|at KENTUCKY
|24½
|21½
|(52½)
|Tennessee Tech
|North Texas
|17½
|18½
|(70½)
|at UAB
|Marshall
|5½
|7½
|(64½)
|at GEORGIA STATE
|at NEW MEXICO
|12½
|14½
|(53½)
|Colorado State
|at MISSOURI STATE
|4½
|4½
|(49½)
|UTEP
|at ILLINOIS
|14½
|14½
|(53½)
|Maryland
|Penn State
|7½
|7½
|(48½)
|at MICHIGAN STATE
|at DUKE
|5½
|4½
|(58½)
|Virginia
|Georgia Tech
|16½
|16½
|(58½)
|at BOSTON COLLEGE
|South Alabama
|3½
|4½
|(51½)
|at UL MONROE
|at SOUTHERN MISS
|6½
|4½
|(65½)
|Texas State
|at JAMES MADISON
|19½
|21½
|(53½)
|Appalachian State
|at USC
|5½
|6½
|(49½)
|Iowa
|at MIAMI (FL)
|14½
|15½
|(55½)
|NC State
|at WESTERN KENTUCKY
|13½
|13½
|(55½)
|Middle Tennessee
|at TEXAS TECH
|24½
|23½
|(47½)
|UCF
|San Jose State
|9½
|9½
|(52½)
|at NEVADA
|at ALABAMA
|12½
|5½
|(46½)
|Oklahoma
|at TULANE
|16½
|17½
|(63½)
|Florida Atlantic
|at EAST CAROLINA
|1½
|2½
|(58½)
|Memphis
|at TENNESSEE
|38½
|40½
|(61½)
|New Mexico State
|at WAKE FOREST
|6½
|6½
|(38½)
|North Carolina
|Liberty
|2½
|2½
|(51½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at GEORGIA SOUTHERN
|2½
|2½
|(60½)
|Coastal Carolina
|at OLE MISS
|12½
|14½
|(53½)
|Florida
|at UNLV
|5½
|6½
|(71½)
|Utah State
|at WASHINGTON
|15½
|16½
|(53½)
|Purdue
|Utah
|6½
|7½
|(60½)
|at BAYLOR
|Delaware
|8½
|9½
|(56½)
|at SAM HOUSTON
|at OHIO STATE
|30½
|32½
|(48½)
|UCLA
|at GEORGIA
|2½
|5½
|(48½)
|Texas
|at FLORIDA STATE
|10½
|13½
|(54½)
|Virginia Tech
|at MISSOURI
|6½
|7½
|(51½)
|Mississippi State
|Kennesaw State
|2½
|3½
|(54½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at WASHINGTON STATE
|6½
|7½
|(44½)
|Louisiana Tech
|at BYU
|5½
|4½
|(52½)
|TCU
|at SAN DIEGO STATE
|1½
|2½
|(41½)
|Boise State
|at FRESNO STATE
|5½
|3½
|(40½)
|Wyoming
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|7
|(240½)
|Toronto
|at PHOENIX
|5
|(229½)
|Indiana
|Atlanta
|1½
|(233½)
|at UTAH
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at SOUTH ALABAMA
|5½
|Central Michigan
|at WEST VIRGINIA
|5½
|Pittsburgh
|Cornell
|4½
|at LAFAYETTE
|at MICHIGAN STATE
|24½
|San Jose State
|at UMASS
|13½
|Le Moyne
|at SETON HALL
|12½
|Monmouth
|at ALABAMA
|4½
|Purdue
|at COLUMBIA
|11½
|UMass-Lowell
|at HOWARD
|6½
|Alcorn State
|Southern Miss
|1½
|at GRAMBLING
|at WICHITA STATE
|4½
|Loyola Chicago
|at ST. THOMAS
|12½
|Green Bay
|at HOUSTON CHRISTIAN
|8½
|UL Monroe
|at LSU
|21½
|Florida International
|at ALABAMA A&M
|1½
|Charleston Southern
|at KANSAS STATE
|6½
|Cal
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Los Angeles
|-118
|at TORONTO
|-102
|at FLORIDA
|-138
|Washington
|+115
|at DETROIT
|-130
|Anaheim
|+108
|Dallas
|-113
|at MONTREAL
|-106
|at OTTAWA
|-172
|Boston
|+142
|Edmonton
|-120
|at COLUMBUS
|+100
|at CALGARY
|-166
|San Jose
|+138
|at COLORADO
|-310
|Buffalo
|+245
|at VEGAS
|-200
|N.Y Islanders
|+164
|Winnipeg
|-154
|at SEATTLE
|+128
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
