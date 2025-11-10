NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NEW ENGLAND 10½ 11½ (43½) NY Jets Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|10½
|11½
|(43½)
|NY Jets
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(47½)
|Washington
|at MINNESOTA
|2½
|3
|(47½)
|Chicago
|Green Bay
|6½
|7½
|(44½)
|at NY GIANTS
|at ATLANTA
|3½
|3½
|(42½)
|Carolina
|at PITTSBURGH
|5½
|5½
|(49½)
|Cincinnati
|at BUFFALO
|6½
|5½
|(49½)
|Tampa Bay
|LA Chargers
|2½
|2½
|(43½)
|at JACKSONVILLE
|Houston
|8½
|7½
|(39½)
|at TENNESSEE
|San Francisco
|1½
|3
|(48½)
|at ARIZONA
|at LA RAMS
|2½
|2½
|(48½)
|Seattle
|Baltimore
|8½
|8½
|(41½)
|at CLEVELAND
|Kansas City
|3
|3½
|(44½)
|at DENVER
|at PHILADELPHIA
|1½
|1½
|(48½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Dallas
|3½
|3½
|(50½)
|at LAS VEGAS
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at AKRON
|5½
|5½
|(46½)
|Kent State
|Ohio
|2½
|1½
|(46½)
|at WESTERN MICHIGAN
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Toledo
|2½
|3½
|(44½)
|at MIAMI (OH)
|at CENTRAL MICHIGAN
|3½
|1½
|(42½)
|Buffalo
|Northern Illinois
|13½
|11½
|(43½)
|at UMASS
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OLD DOMINION
|9½
|10½
|(52½)
|Troy
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LOUISVILLE
|5½
|3½
|(50½)
|Clemson
|at OREGON
|21½
|24½
|(44½)
|Minnesota
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANA
|29½
|29½
|(44½)
|Wisconsin
|Kansas State
|19½
|19½
|(52½)
|at OKLAHOMA STATE
|UTSA
|15½
|18½
|(59½)
|at CHARLOTTE
|South Florida
|8½
|10½
|(64½)
|at NAVY
|at TEXAS A&M
|16½
|18½
|(47½)
|South Carolina
|Notre Dame
|11½
|11½
|(55½)
|at PITTSBURGH
|at UCONN
|10½
|7½
|(63½)
|Air Force
|Eastern Michigan
|3½
|2½
|(50½)
|at BALL STATE
|at CINCINNATI
|4½
|6½
|(56½)
|Arizona
|Michigan
|9½
|11½
|(41½)
|at NORTHWESTERN
|at LSU
|6½
|5½
|(56½)
|Arkansas
|at ARIZONA STATE
|10½
|11½
|(47½)
|West Virginia
|Oregon State
|1½
|2½
|(48½)
|at TULSA
|at KENTUCKY
|24½
|22½
|(52½)
|Tennessee Tech
|North Texas
|17½
|18½
|(69½)
|at UAB
|Marshall
|5½
|7½
|(63½)
|at GEORGIA STATE
|at NEW MEXICO
|12½
|14½
|(53½)
|Colorado State
|at MISSOURI STATE
|4½
|4½
|(49½)
|UTEP
|at ALABAMA
|12½
|5½
|(46½)
|Oklahoma
|South Alabama
|3½
|4½
|(51½)
|at UL MONROE
|at DUKE
|5½
|6½
|(58½)
|Virginia
|at USC
|5½
|6½
|(49½)
|Iowa
|San Jose State
|9½
|9½
|(52½)
|at NEVADA
|Penn State
|7½
|7½
|(50½)
|at MICHIGAN STATE
|at SOUTHERN MISS
|6½
|5½
|(65½)
|Texas State
|at WESTERN KENTUCKY
|13½
|13½
|(56½)
|Middle Tennessee
|at JAMES MADISON
|19½
|21½
|(53½)
|Appalachian State
|at ILLINOIS
|14½
|15½
|(53½)
|Maryland
|at TEXAS TECH
|24½
|23½
|(47½)
|UCF
|Georgia Tech
|16½
|16½
|(58½)
|at BOSTON COLLEGE
|at MIAMI (FL)
|14½
|14½
|(55½)
|NC State
|at EAST CAROLINA
|1½
|2½
|(59½)
|Memphis
|at TULANE
|16½
|17½
|(62½)
|Florida Atlantic
|at TENNESSEE
|38½
|40½
|(61½)
|New Mexico State
|at WAKE FOREST
|6½
|6½
|(39½)
|North Carolina
|Liberty
|2½
|2½
|(53½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at GEORGIA SOUTHERN
|2½
|2½
|(60½)
|Coastal Carolina
|at OLE MISS
|12½
|15½
|(53½)
|Florida
|at WASHINGTON
|15½
|16½
|(53½)
|Purdue
|Delaware
|8½
|9½
|(56½)
|at SAM HOUSTON
|at UNLV
|5½
|6½
|(71½)
|Utah State
|Utah
|6½
|7½
|(60½)
|at BAYLOR
|at GEORGIA
|2½
|6½
|(48½)
|Texas
|at OHIO STATE
|30½
|32½
|(48½)
|UCLA
|at FLORIDA STATE
|10½
|13½
|(54½)
|Virginia Tech
|at MISSOURI
|6½
|7½
|(51½)
|Mississippi State
|Kennesaw State
|2½
|3½
|(53½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at WASHINGTON STATE
|6½
|7½
|(44½)
|Louisiana Tech
|at BYU
|5½
|5½
|(52½)
|TCU
|at FRESNO STATE
|5½
|3½
|(40½)
|Wyoming
|at SAN DIEGO STATE
|1½
|2½
|(41½)
|Boise State
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW YORK
|10½
|(232½)
|Memphis
|Toronto
|9½
|(232½)
|at BROOKLYN
|at OKLAHOMA CITY
|7½
|(226½)
|Golden State
|at PHILADELPHIA
|1½
|(232½)
|Boston
|Indiana
|1
|(230½)
|at UTAH
|Denver
|8½
|(240½)
|at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Iona
|2½
|at UMKC
|LIU
|1½
|at AIR FORCE
|UMBC
|3½
|at MORGAN STATE
|at UNC ASHEVILLE
|6½
|Lipscomb
|at OHIO STATE
|25½
|Appalachian State
|at MICHIGAN
|13½
|Wake Forest
|at PENN STATE
|13
|Navy
|at BOSTON COLLEGE
|19½
|Cent. Conn. St.
|at TEMPLE
|5½
|La Salle
|at HARVARD
|4½
|Northeastern
|at HIGH POINT
|16½
|Jacksonville
|Winthrop
|3
|at COASTAL CAROLINA
|at UCF
|24
|Florida A&M
|at CINCINNATI
|6½
|Dayton
|Duke
|31½
|at ARMY
|at NORTH CAROLINA
|21½
|Radford
|at CHARLOTTE
|1½
|Davidson
|at RICHMOND
|8½
|William & Mary
|at PROVIDENCE
|17½
|Pennsylvania
|at VILLANOVA
|20½
|Sacred Heart
|at CLEMSON
|30½
|Morehead State
|at WRIGHT STATE
|4½
|Toledo
|at FLORIDA
|17½
|Florida State
|Yale
|7½
|at QUINNIPIAC
|at NOTRE DAME
|23½
|Eastern Illinois
|Tulane
|5½
|at LOUISIANA
|at LOUISVILLE
|3½
|Kentucky
|at KANSAS
|25½
|Texas A&M-CC
|at MISSOURI STATE
|2½
|Arkansas State
|at AUBURN
|25½
|Wofford
|at RICE
|3½
|SFA
|at SMU
|11½
|Murray State
|at OKLAHOMA
|33½
|UAPB
|CSU Northridge
|1½
|at NORTH DAKOTA STATE
|at DEPAUL
|17½
|Buffalo
|at ARKANSAS
|34½
|Central Arkansas
|at WISCONSIN
|25½
|Ball State
|at ILLINOIS
|3½
|Texas Tech
|at OLE MISS
|8½
|Memphis
|Loyola Marymount
|2½
|at UTEP
|at NEW MEXICO
|17½
|UC Riverside
|at BYU
|33½
|Delaware
|at BOISE STATE
|18½
|UT Rio Grande Valley
|at ARIZONA
|34½
|Northern Arizona
|at VIRGINIA
|21½
|Hampton
|at CSU BAKERSFIELD
|5½
|Western Illinois
|UCSB
|8½
|at SACRAMENTO STATE
|at GONZAGA
|10½
|Creighton
|at UNLV
|9½
|Montana
|at SAINT MARY’S (CA)
|18½
|Ohio
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Toronto
|-137
|at BOSTON
|+114
|at MONTREAL
|-120
|Los Angeles
|+100
|at CAROLINA
|-170
|Washington
|+140
|Dallas
|-120
|at OTTAWA
|+100
|at ST. LOUIS
|-156
|Calgary
|+130
|at MINNESOTA
|-220
|San Jose
|+180
|at COLORADO
|-225
|Anaheim
|+184
|at SEATTLE
|-122
|Columbus
|+102
|Winnipeg
|-130
|at VANCOUVER
|+108
