Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

November 10, 2025, 10:40 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 10½ 11½ (43½) NY Jets

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (47½) Washington
at MINNESOTA 3 (47½) Chicago
Green Bay (44½) at NY GIANTS
at ATLANTA (42½) Carolina
at PITTSBURGH (49½) Cincinnati
at BUFFALO (49½) Tampa Bay
LA Chargers (43½) at JACKSONVILLE
Houston (39½) at TENNESSEE
San Francisco 3 (48½) at ARIZONA
at LA RAMS (48½) Seattle
Baltimore (41½) at CLEVELAND
Kansas City 3 (44½) at DENVER
at PHILADELPHIA (48½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Dallas (50½) at LAS VEGAS

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at AKRON (46½) Kent State
Ohio (46½) at WESTERN MICHIGAN

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Toledo (44½) at MIAMI (OH)
at CENTRAL MICHIGAN (42½) Buffalo
Northern Illinois 13½ 11½ (43½) at UMASS

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OLD DOMINION 10½ (52½) Troy

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE (50½) Clemson
at OREGON 21½ 24½ (44½) Minnesota

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANA 29½ 29½ (44½) Wisconsin
Kansas State 19½ 19½ (52½) at OKLAHOMA STATE
UTSA 15½ 18½ (59½) at CHARLOTTE
South Florida 10½ (64½) at NAVY
at TEXAS A&M 16½ 18½ (47½) South Carolina
Notre Dame 11½ 11½ (55½) at PITTSBURGH
at UCONN 10½ (63½) Air Force
Eastern Michigan (50½) at BALL STATE
at CINCINNATI (56½) Arizona
Michigan 11½ (41½) at NORTHWESTERN
at LSU (56½) Arkansas
at ARIZONA STATE 10½ 11½ (47½) West Virginia
Oregon State (48½) at TULSA
at KENTUCKY 24½ 22½ (52½) Tennessee Tech
North Texas 17½ 18½ (69½) at UAB
Marshall (63½) at GEORGIA STATE
at NEW MEXICO 12½ 14½ (53½) Colorado State
at MISSOURI STATE (49½) UTEP
at ALABAMA 12½ (46½) Oklahoma
South Alabama (51½) at UL MONROE
at DUKE (58½) Virginia
at USC (49½) Iowa
San Jose State (52½) at NEVADA
Penn State (50½) at MICHIGAN STATE
at SOUTHERN MISS (65½) Texas State
at WESTERN KENTUCKY 13½ 13½ (56½) Middle Tennessee
at JAMES MADISON 19½ 21½ (53½) Appalachian State
at ILLINOIS 14½ 15½ (53½) Maryland
at TEXAS TECH 24½ 23½ (47½) UCF
Georgia Tech 16½ 16½ (58½) at BOSTON COLLEGE
at MIAMI (FL) 14½ 14½ (55½) NC State
at EAST CAROLINA (59½) Memphis
at TULANE 16½ 17½ (62½) Florida Atlantic
at TENNESSEE 38½ 40½ (61½) New Mexico State
at WAKE FOREST (39½) North Carolina
Liberty (53½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at GEORGIA SOUTHERN (60½) Coastal Carolina
at OLE MISS 12½ 15½ (53½) Florida
at WASHINGTON 15½ 16½ (53½) Purdue
Delaware (56½) at SAM HOUSTON
at UNLV (71½) Utah State
Utah (60½) at BAYLOR
at GEORGIA (48½) Texas
at OHIO STATE 30½ 32½ (48½) UCLA
at FLORIDA STATE 10½ 13½ (54½) Virginia Tech
at MISSOURI (51½) Mississippi State
Kennesaw State (53½) at JACKSONVILLE STATE
at WASHINGTON STATE (44½) Louisiana Tech
at BYU (52½) TCU
at FRESNO STATE (40½) Wyoming
at SAN DIEGO STATE (41½) Boise State

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at NEW YORK 10½ (232½) Memphis
Toronto (232½) at BROOKLYN
at OKLAHOMA CITY (226½) Golden State
at PHILADELPHIA (232½) Boston
Indiana 1 (230½) at UTAH
Denver (240½) at SACRAMENTO

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Iona at UMKC
LIU at AIR FORCE
UMBC at MORGAN STATE
at UNC ASHEVILLE Lipscomb
at OHIO STATE 25½ Appalachian State
at MICHIGAN 13½ Wake Forest
at PENN STATE 13 Navy
at BOSTON COLLEGE 19½ Cent. Conn. St.
at TEMPLE La Salle
at HARVARD Northeastern
at HIGH POINT 16½ Jacksonville
Winthrop 3 at COASTAL CAROLINA
at UCF 24 Florida A&M
at CINCINNATI Dayton
Duke 31½ at ARMY
at NORTH CAROLINA 21½ Radford
at CHARLOTTE Davidson
at RICHMOND William & Mary
at PROVIDENCE 17½ Pennsylvania
at VILLANOVA 20½ Sacred Heart
at CLEMSON 30½ Morehead State
at WRIGHT STATE Toledo
at FLORIDA 17½ Florida State
Yale at QUINNIPIAC
at NOTRE DAME 23½ Eastern Illinois
Tulane at LOUISIANA
at LOUISVILLE Kentucky
at KANSAS 25½ Texas A&M-CC
at MISSOURI STATE Arkansas State
at AUBURN 25½ Wofford
at RICE SFA
at SMU 11½ Murray State
at OKLAHOMA 33½ UAPB
CSU Northridge at NORTH DAKOTA STATE
at DEPAUL 17½ Buffalo
at ARKANSAS 34½ Central Arkansas
at WISCONSIN 25½ Ball State
at ILLINOIS Texas Tech
at OLE MISS Memphis
Loyola Marymount at UTEP
at NEW MEXICO 17½ UC Riverside
at BYU 33½ Delaware
at BOISE STATE 18½ UT Rio Grande Valley
at ARIZONA 34½ Northern Arizona
at VIRGINIA 21½ Hampton
at CSU BAKERSFIELD Western Illinois
UCSB at SACRAMENTO STATE
at GONZAGA 10½ Creighton
at UNLV Montana
at SAINT MARY’S (CA) 18½ Ohio

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Toronto -137 at BOSTON +114
at MONTREAL -120 Los Angeles +100
at CAROLINA -170 Washington +140
Dallas -120 at OTTAWA +100
at ST. LOUIS -156 Calgary +130
at MINNESOTA -220 San Jose +180
at COLORADO -225 Anaheim +184
at SEATTLE -122 Columbus +102
Winnipeg -130 at VANCOUVER +108

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up