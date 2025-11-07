Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 7, 2025, 9:11 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (48½) Atlanta
Baltimore (48½) at MINNESOTA
at TAMPA BAY (48½) New England
Jacksonville 3 (37½) at HOUSTON
at CAROLINA (38½) New Orleans
at CHICAGO 3 (47½) NY Giants
Buffalo (49½) at MIAMI
Cleveland (37½) at NY JETS
at SEATTLE (44½) Arizona
LA Rams (49½) at SAN FRANCISCO
Detroit (48½) at WASHINGTON
at LA CHARGERS (44½) Pittsburgh

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (44½) Philadelphia

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WEST VIRGINIA (53½) Colorado
James Madison 13½ 13½ (54½) at MARSHALL
at ARMY (45½) Temple
Indiana 13½ 14½ (50½) at PENN STATE
SMU 12½ 10½ (54½) at BOSTON COLLEGE
Georgia 10½ (56½) at MISSISSIPPI STATE
at TEXAS TECH 10½ (51½) BYU
Southern Miss (55½) at ARKANSAS STATE
at EASTERN MICHIGAN (50½) Bowling Green
at LIBERTY (51½) Missouri State
at OLE MISS 54½ 51½ (63½) Citadel
Ohio State 27½ 29½ (48½) at PURDUE
at RICE (52½) UAB
at RUTGERS (57½) Maryland
at FLORIDA ATLANTIC (62½) Tulsa
at UTEP (49½) Jacksonville State
Louisiana Tech (56½) at DELAWARE
at MIDDLE TENNESSEE (51½) Florida International
at EAST CAROLINA 26½ 28½ (56½) Charlotte
at TCU (57½) Iowa State
Oregon (42½) at IOWA
at ARIZONA (57½) Kansas
Duke 13½ (63½) at UCONN
at MIAMI (FL) 27½ 28½ (46½) Syracuse
Texas A&M (48½) at MISSOURI
at VANDERBILT (45½) Auburn
Kennesaw State (52½) at NEW MEXICO STATE
at COASTAL CAROLINA (57½) Georgia State
Washington 11½ 10½ (44½) at WISCONSIN
at NORTH CAROLINA (42½) Stanford
Texas State (63½) at LOUISIANA
at SAN JOSE STATE (66½) Air Force
at LOUISVILLE 20½ 18½ (49½) Cal
at VIRGINIA (47½) Wake Forest
at CLEMSON (56½) Florida State
Florida (44½) at KENTUCKY
at UTAH STATE 11½ (53½) Nevada
at NOTRE DAME 25½ 27½ (55½) Navy
at ALABAMA 10½ (49½) LSU
at UCLA (44½) Nebraska
UNLV (61½) at COLORADO STATE
at OREGON STATE 18½ 20½ (52½) Sam Houston
San Diego State (48½) at HAWAII

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at WASHINGTON OFF (OFF) Dallas
at PHILADELPHIA OFF (OFF) Toronto
at CLEVELAND OFF (OFF) Chicago
at MIAMI OFF (OFF) Portland
at SAN ANTONIO OFF (OFF) New Orleans
at ATLANTA OFF (OFF) LA Lakers
at DENVER OFF (OFF) Indiana
at LA CLIPPERS OFF (OFF) Phoenix

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at ST. JOHN’S Alabama
at MINNESOTA 29½ Alcorn State
at AKRON 10½ Princeton
at NEBRASKA 18½ Florida International
South Florida at GEORGE WASHINGTON
at DUKE 35½ Western Carolina
at TOLEDO Marshall
at TULANE 10½ Texas State
Milwaukee at WOFFORD
at TENNESSEE 25½ Northern Kentucky
at MEMPHIS San Francisco
at HOUSTON 26½ Towson
at LA SALLE Monmouth
at VIRGINIA TECH Providence
at STANFORD Montana
at WYOMING 11½ CSU Fullerton
at NEW MEXICO 13½ UT Arlington
Vanderbilt at UCF
at COLORADO 14½ Eastern Washington
at SAINT BONAVENTURE 17½ Canisius
at UCSB San Jose State
at BOISE STATE 12½ Utah Valley
at UNC GREENSBORO Elon
at FRESNO STATE Long Beach State
at RICHMOND East Carolina
at FLORIDA ATLANTIC Charleston (SC)
at WICHITA STATE 15½ Prairie View A&M
at MICHIGAN STATE Arkansas
at UTAH 16½ Weber State
at VILLANOVA 17½ Queens
at KANSAS STATE 26½ Bellarmine
at BELMONT 12½ Tennessee State
at BRADLEY Central Michigan
at SOUTHERN UTAH UT Rio Grande Valley
at BYU 34½ Holy Cross
at UNLV Chattanooga
at SEATTLE U Cal Poly
at NEVADA 10½ Pacific
at GONZAGA 10½ Oklahoma

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -215 Pittsburgh +176
at PHILADELPHIA OFF Ottawa OFF
Dallas -172 at NASHVILLE +142
at TAMPA BAY -152 Washington +126
at N.Y RANGERS -170 N.Y Islanders +140
at ST. LOUIS -162 Seattle +134
at CAROLINA -285 Buffalo +230
at MONTREAL -118 Utah -102
at TORONTO -188 Boston +155
Florida -255 at SAN JOSE +205
at VANCOUVER -118 Columbus -102
at VEGAS -210 Anaheim +172
Colorado -114 at EDMONTON -105

