NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at INDIANAPOLIS 1½ 6½ (48½) Atlanta Baltimore 3½ 4½ (48½) at MINNESOTA at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|1½
|6½
|(48½)
|Atlanta
|Baltimore
|3½
|4½
|(48½)
|at MINNESOTA
|at TAMPA BAY
|1½
|2½
|(48½)
|New England
|Jacksonville
|3
|1½
|(37½)
|at HOUSTON
|at CAROLINA
|3½
|5½
|(38½)
|New Orleans
|at CHICAGO
|3
|4½
|(47½)
|NY Giants
|Buffalo
|8½
|9½
|(49½)
|at MIAMI
|Cleveland
|1½
|2½
|(37½)
|at NY JETS
|at SEATTLE
|6½
|6½
|(44½)
|Arizona
|LA Rams
|2½
|4½
|(49½)
|at SAN FRANCISCO
|Detroit
|4½
|8½
|(48½)
|at WASHINGTON
|at LA CHARGERS
|3½
|2½
|(44½)
|Pittsburgh
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|1½
|(44½)
|Philadelphia
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WEST VIRGINIA
|4½
|6½
|(53½)
|Colorado
|James Madison
|13½
|13½
|(54½)
|at MARSHALL
|at ARMY
|5½
|6½
|(45½)
|Temple
|Indiana
|13½
|14½
|(50½)
|at PENN STATE
|SMU
|12½
|10½
|(54½)
|at BOSTON COLLEGE
|Georgia
|10½
|9½
|(56½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at TEXAS TECH
|9½
|10½
|(51½)
|BYU
|Southern Miss
|4½
|4½
|(55½)
|at ARKANSAS STATE
|at EASTERN MICHIGAN
|2½
|2½
|(50½)
|Bowling Green
|at LIBERTY
|7½
|7½
|(51½)
|Missouri State
|at OLE MISS
|54½
|51½
|(63½)
|Citadel
|Ohio State
|27½
|29½
|(48½)
|at PURDUE
|at RICE
|4½
|1½
|(52½)
|UAB
|at RUTGERS
|3½
|2½
|(57½)
|Maryland
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|3½
|(62½)
|Tulsa
|at UTEP
|3½
|1½
|(49½)
|Jacksonville State
|Louisiana Tech
|3½
|5½
|(56½)
|at DELAWARE
|at MIDDLE TENNESSEE
|1½
|1½
|(51½)
|Florida International
|at EAST CAROLINA
|26½
|28½
|(56½)
|Charlotte
|at TCU
|6½
|7½
|(57½)
|Iowa State
|Oregon
|5½
|6½
|(42½)
|at IOWA
|at ARIZONA
|3½
|5½
|(57½)
|Kansas
|Duke
|13½
|8½
|(63½)
|at UCONN
|at MIAMI (FL)
|27½
|28½
|(46½)
|Syracuse
|Texas A&M
|5½
|6½
|(48½)
|at MISSOURI
|at VANDERBILT
|9½
|6½
|(45½)
|Auburn
|Kennesaw State
|7½
|9½
|(52½)
|at NEW MEXICO STATE
|at COASTAL CAROLINA
|7½
|7½
|(57½)
|Georgia State
|Washington
|11½
|10½
|(44½)
|at WISCONSIN
|at NORTH CAROLINA
|9½
|7½
|(42½)
|Stanford
|Texas State
|2½
|3½
|(63½)
|at LOUISIANA
|at SAN JOSE STATE
|3½
|5½
|(66½)
|Air Force
|at LOUISVILLE
|20½
|18½
|(49½)
|Cal
|at VIRGINIA
|6½
|6½
|(47½)
|Wake Forest
|at CLEMSON
|7½
|1½
|(56½)
|Florida State
|Florida
|4½
|3½
|(44½)
|at KENTUCKY
|at UTAH STATE
|11½
|9½
|(53½)
|Nevada
|at NOTRE DAME
|25½
|27½
|(55½)
|Navy
|at ALABAMA
|6½
|10½
|(49½)
|LSU
|at UCLA
|1½
|1½
|(44½)
|Nebraska
|UNLV
|5½
|4½
|(61½)
|at COLORADO STATE
|at OREGON STATE
|18½
|20½
|(52½)
|Sam Houston
|San Diego State
|5½
|6½
|(48½)
|at HAWAII
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at WASHINGTON
|OFF
|(OFF)
|Dallas
|at PHILADELPHIA
|OFF
|(OFF)
|Toronto
|at CLEVELAND
|OFF
|(OFF)
|Chicago
|at MIAMI
|OFF
|(OFF)
|Portland
|at SAN ANTONIO
|OFF
|(OFF)
|New Orleans
|at ATLANTA
|OFF
|(OFF)
|LA Lakers
|at DENVER
|OFF
|(OFF)
|Indiana
|at LA CLIPPERS
|OFF
|(OFF)
|Phoenix
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at ST. JOHN’S
|5½
|Alabama
|at MINNESOTA
|29½
|Alcorn State
|at AKRON
|10½
|Princeton
|at NEBRASKA
|18½
|Florida International
|South Florida
|2½
|at GEORGE WASHINGTON
|at DUKE
|35½
|Western Carolina
|at TOLEDO
|1½
|Marshall
|at TULANE
|10½
|Texas State
|Milwaukee
|1½
|at WOFFORD
|at TENNESSEE
|25½
|Northern Kentucky
|at MEMPHIS
|3½
|San Francisco
|at HOUSTON
|26½
|Towson
|at LA SALLE
|5½
|Monmouth
|at VIRGINIA TECH
|1½
|Providence
|at STANFORD
|9½
|Montana
|at WYOMING
|11½
|CSU Fullerton
|at NEW MEXICO
|13½
|UT Arlington
|Vanderbilt
|7½
|at UCF
|at COLORADO
|14½
|Eastern Washington
|at SAINT BONAVENTURE
|17½
|Canisius
|at UCSB
|8½
|San Jose State
|at BOISE STATE
|12½
|Utah Valley
|at UNC GREENSBORO
|2½
|Elon
|at FRESNO STATE
|7½
|Long Beach State
|at RICHMOND
|6½
|East Carolina
|at FLORIDA ATLANTIC
|3½
|Charleston (SC)
|at WICHITA STATE
|15½
|Prairie View A&M
|at MICHIGAN STATE
|1½
|Arkansas
|at UTAH
|16½
|Weber State
|at VILLANOVA
|17½
|Queens
|at KANSAS STATE
|26½
|Bellarmine
|at BELMONT
|12½
|Tennessee State
|at BRADLEY
|9½
|Central Michigan
|at SOUTHERN UTAH
|1½
|UT Rio Grande Valley
|at BYU
|34½
|Holy Cross
|at UNLV
|4½
|Chattanooga
|at SEATTLE U
|9½
|Cal Poly
|at NEVADA
|10½
|Pacific
|at GONZAGA
|10½
|Oklahoma
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-215
|Pittsburgh
|+176
|at PHILADELPHIA
|OFF
|Ottawa
|OFF
|Dallas
|-172
|at NASHVILLE
|+142
|at TAMPA BAY
|-152
|Washington
|+126
|at N.Y RANGERS
|-170
|N.Y Islanders
|+140
|at ST. LOUIS
|-162
|Seattle
|+134
|at CAROLINA
|-285
|Buffalo
|+230
|at MONTREAL
|-118
|Utah
|-102
|at TORONTO
|-188
|Boston
|+155
|Florida
|-255
|at SAN JOSE
|+205
|at VANCOUVER
|-118
|Columbus
|-102
|at VEGAS
|-210
|Anaheim
|+172
|Colorado
|-114
|at EDMONTON
|-105
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
