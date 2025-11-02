NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NEW ENGLAND 2½ 4½ (45½) Atlanta at HOUSTON 1½ 1½ (40½) Denver…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|2½
|4½
|(45½)
|Atlanta
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(40½)
|Denver
|Chicago
|1½
|2½
|(51½)
|at CINCINNATI
|LA Chargers
|8½
|9½
|(43½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|7½
|8½
|(47½)
|Minnesota
|Indianapolis
|1½
|3½
|(50½)
|at PITTSBURGH
|San Francisco
|2½
|2½
|(48½)
|at NY GIANTS
|at GREEN BAY
|11½
|13½
|(43½)
|Carolina
|at LA RAMS
|12½
|14½
|(43½)
|New Orleans
|Jacksonville
|2½
|2½
|(43½)
|at LAS VEGAS
|Kansas City
|1½
|1½
|(52½)
|at BUFFALO
|Seattle
|2½
|3
|(48½)
|at WASHINGTON
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DALLAS
|3½
|3
|(53½)
|Arizona
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OHIO
|3½
|3½
|(50½)
|Miami (OH)
|at AKRON
|9½
|9½
|(48½)
|UMass
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TOLEDO
|13½
|14½
|(42½)
|Northern Illinois
|at BALL STATE
|4½
|3½
|(46½)
|Kent State
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SOUTH FLORIDA
|12½
|13½
|(67½)
|UTSA
|at APPALACHIAN STATE
|4½
|6½
|(62½)
|Georgia Southern
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MEMPHIS
|4½
|4½
|(OFF)
|Tulane
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TEXAS TECH
|9½
|9½
|(52½)
|BYU
|Indiana
|16½
|11½
|(46½)
|at PENN STATE
|Georgia
|9½
|9½
|(OFF)
|at MISSISSIPPI STATE
|Texas A&M
|5½
|5½
|(49½)
|at MISSOURI
|at TCU
|3
|3
|(OFF)
|Iowa State
|Oregon
|6½
|5½
|(43½)
|at IOWA
|at VANDERBILT
|5½
|5½
|(OFF)
|Auburn
|at CLEMSON
|7½
|7½
|(55½)
|Florida State
|at NOTRE DAME
|24½
|24½
|(OFF)
|Navy
|at ALABAMA
|6½
|11½
|(51½)
|LSU
|San Diego State
|2½
|2½
|(OFF)
|at HAWAII
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at OKLAHOMA CITY
|13
|(229½)
|New Orleans
|Philadelphia
|5½
|(235½)
|at BROOKLYN
|at CLEVELAND
|5½
|(230½)
|Atlanta
|at TORONTO
|5½
|(238½)
|Memphis
|at CHARLOTTE
|3½
|(238½)
|Utah
|at NEW YORK
|7½
|(235½)
|Chicago
|San Antonio
|6½
|(227½)
|at PHOENIX
|at LA LAKERS
|5
|(235½)
|Miami
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Tampa Bay
|-114
|at UTAH
|-105
|at N.Y ISLANDERS
|-130
|Columbus
|+108
|at PHILADELPHIA
|-142
|Calgary
|+118
|Detroit
|-188
|at SAN JOSE
|+155
|New Jersey
|-120
|at ANAHEIM
|+100
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
