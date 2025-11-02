Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 2, 2025, 12:16 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND (45½) Atlanta
at HOUSTON (40½) Denver
Chicago (51½) at CINCINNATI
LA Chargers (43½) at TENNESSEE
at DETROIT (47½) Minnesota
Indianapolis (50½) at PITTSBURGH
San Francisco (48½) at NY GIANTS
at GREEN BAY 11½ 13½ (43½) Carolina
at LA RAMS 12½ 14½ (43½) New Orleans
Jacksonville (43½) at LAS VEGAS
Kansas City (52½) at BUFFALO
Seattle 3 (48½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DALLAS 3 (53½) Arizona

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OHIO (50½) Miami (OH)
at AKRON (48½) UMass

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TOLEDO 13½ 14½ (42½) Northern Illinois
at BALL STATE (46½) Kent State

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH FLORIDA 12½ 13½ (67½) UTSA
at APPALACHIAN STATE (62½) Georgia Southern

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MEMPHIS (OFF) Tulane

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TEXAS TECH (52½) BYU
Indiana 16½ 11½ (46½) at PENN STATE
Georgia (OFF) at MISSISSIPPI STATE
Texas A&M (49½) at MISSOURI
at TCU 3 3 (OFF) Iowa State
Oregon (43½) at IOWA
at VANDERBILT (OFF) Auburn
at CLEMSON (55½) Florida State
at NOTRE DAME 24½ 24½ (OFF) Navy
at ALABAMA 11½ (51½) LSU
San Diego State (OFF) at HAWAII

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA CITY 13 (229½) New Orleans
Philadelphia (235½) at BROOKLYN
at CLEVELAND (230½) Atlanta
at TORONTO (238½) Memphis
at CHARLOTTE (238½) Utah
at NEW YORK (235½) Chicago
San Antonio (227½) at PHOENIX
at LA LAKERS 5 (235½) Miami

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -114 at UTAH -105
at N.Y ISLANDERS -130 Columbus +108
at PHILADELPHIA -142 Calgary +118
Detroit -188 at SAN JOSE +155
New Jersey -120 at ANAHEIM +100

