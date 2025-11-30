Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

The Associated Press

November 30, 2025, 11:08 AM

All Times EST

Sunday’s Games

No. 1 UConn (6-0) at Xavier (4-2), 2:30 p.m.

No. 3 UCLA (7-1) vs. No. 14 Tennessee (5-1), 4:30 p.m.

No. 4 Texas (7-0) vs. Penn (5-2), 2 p.m.

No. 9 Oklahoma (6-1) vs. Florida State (4-4), Great Egret Division Championship Game at Fort Myers, Fla., 6:30 p.m.

No. 10 Iowa State (8-0) vs. Indiana (7-0), Blue Heron Division Championship Game at Fort Myers, Fla., 1:30 p.m.

No. 11 Iowa (7-0) vs. Fairfield (4-1), 1 p.m.

No. 15 Baylor (6-1) vs. Grambling State (1-6), 3 p.m.

No. 20 Michigan State (7-0) vs. Clemson (5-2), Junkanoo Division Championship Game at Nassau, Bahamas, 6:30 p.m.

No. 23 Louisville (6-2) vs. Bellarmine (2-6), 2 p.m.

