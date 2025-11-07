Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

November 7, 2025, 11:22 PM

Friday

No. 1 UConn (1-0) did not play. Next: vs. Florida State, Sunday.

No. 2 South Carolina (2-0) beat Bowling Green 114-47. Next: vs. Clemson, Tuesday.

No. 3 UCLA (2-0) did not play. Next: vs. No. 6 Oklahoma, Monday.

No. 4 Texas (2-0) beat No. 24 Richmond 85-56. Next: vs. Louisiana, Monday.

No. 5 LSU (2-0) did not play. Next: at Georgia Southern, Sunday.

No. 6 Oklahoma (1-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Monday.

No. 7 Duke (0-1) did not play. Next: vs. Holy Cross, Sunday.

No. 8 Tennessee (1-1) beat East Tennessee State 97-47. Next: at Tennessee-Martin, Sunday.

No. 9 North Carolina State (1-0) did not play. Next: vs. No. 18 USC, Sunday.

No. 10 Maryland (2-0) did not play. Next: vs. Georgetown, Sunday.

No. 11 North Carolina (2-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Thursday.

No. 12 Ole Miss (2-0) beat Alabama A&M 84-45. Next: vs. Southern University, Wednesday.

No. 13 Michigan (1-0) did not play. Next: vs. Harvard, Sunday.

No. 14 Iowa State (2-0) did not play. Next: vs. Sacred Heart, Sunday.

No. 15 Notre Dame (1-0) did not play. Next: vs. Chicago State, Sunday.

No. 16 Baylor (1-0) did not play. Next: vs. Lindenwood, Sunday.

No. 17 TCU (1-0) did not play. Next: vs. Sam Houston, Sunday.

No. 18 USC (1-0) did not play. Next: at No. 9 North Carolina State, Sunday.

No. 19 Vanderbilt (1-0) did not play. Next: vs. Furman, Monday.

No. 20 Louisville (0-1) did not play. Next: vs. Northern Kentucky, Sunday.

No. 21 Iowa (1-0) did not play. Next: vs. Evansville, Sunday.

No. 22 Oklahoma State (3-0) did not play. Next: vs. Oral Roberts, Sunday.

No. 23 Michigan State (1-0) did not play. Next: vs. Eastern Michigan, Sunday.

No. 24 Richmond (1-1) lost to No. 4 Texas 85-56. Next: at William & Mary, Wednesday.

No. 24 Kentucky (2-0) did not play. Next: at Buffalo, Sunday.

